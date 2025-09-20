Live TV

Cinci obiceiuri pentru a încetini îmbătrânirea creierului. Iată ce trebuie să introduci în rutina ta

Data publicării:
reprezentare grafica creier afectat de parkinson
Foto: Shutterstock

Un fondator al unui start-up în longevitate și-a schimbat stilul de viață după ce tatăl său a fost diagnosticat cu Alzheimer. Acesta a introdus în rutina sa cinci noi obiceiuri care duc la încetinerea îmbătrânirii creierului, printre acestea se numără mai mult sport, somn și o alimenție diferită.

La vârsta de 20 ani obiceiurile lui Dugal Bain-Kim erau total diferite față de cele de la 41 de ani. În trecut acesta era obsedat de culturism, ridica greutăți mari, făcea antrenamente lungi la sala și încerca diferite suplimente. Acum, la vârsta de 41 de ani are alte priorități, după ce tătal său a fost diagnosticat cu Alzheimer, iar starea sa s-a deteriorat rapid, urmând ca la vârsta de 70 ani să piardă lupta cu viața.

„Există o percepție greșită comună potrivit căreia Alzheimerul și demența sunt ca și cum ai fi lovit de fulger, este doar ghinion și nu poți face nimic în privința asta. Deținerea acestor informații poate determina pe cineva să gândească diferit despre propria viață”, a declarat Bain-Kim, CEO și cofondator al startup-ului Lifeforce, specializat în longevitate, pentru Business Insider.

Iată ce trebuie să faci:

  • Consumul de creatină: Deși multe suplimente la modă promit o longevitate mai bună și o sănătate cerebrală îmbunătățită, Bain-Kim consideră că un suplimente bun pentru protejarea creierului este creatina.

Creatina este o combinație de aminoacizi pe care organismul nostru îi produce în mod natural pentru a furniza energie țesuturilor, cum ar fi mușchii. De ani de zile, sportivii o utilizează ca supliment pentru a-și completa rezervele de energie ale organismului, în scopul de a stimula creșterea musculară. Cercetări recente sugerează că creatina ar putea avea un efect similar asupra creierului, oferind celulelor noastre cerebrale resurse suplimentare pentru a combate declinul cognitiv și factorii de stres, cum ar fi privarea de somn.

  • Microdozarea medicamentelor GLP-1: Medicamentele de mare succes, precum semaglutida (cunoscută sub denumirea ded Ozempic și Wegovy) și tirzepatida (Mounjaro, Zepbound) sunt cunoscute sub denumirea de GLP-1.

Potrivit cercetărilor, acestea ar putea avea beneficii ample pentru creier. Studii recente au arătat că GLP-1, precum semaglutida și liraglutida, sunt asociate cu un risc mai mic de demență și pot încetini procesul de micșorare a creierului și problemele de gândire asociate pe măsură ce îmbătrânim. În prezent sunt în curs mai multe studii clinice.

  • Exerciții cardio de intensitate moderată: O inimă sănătoasă și o circulație sanguină bună sunt esențiale pentru menținerea funcționării creierului pe termen lung. Exercițiile fizice precum alergatul sau ciclismul, la o frecvență cardiacă scăzută, pot ajuta construirea unei inimi mai puternice și mai sănătoase

 

  • Dieta MIND: Acesta este dezvoltată de cercetătorii de la Harvard pentru a preveni declinul cognitiv și pune accentul pe nutrienți precum fibrele și grăsimile sănătoas, cum ar fi OMEGA-3, care susțin creierul. Dieta conține, pe săptămână, 6 sau mai multe porții de legume verzi, 5 porții de nuci, 4 porții de fasole, 2 porții de fructe de pădure, o porție de pește gras și ulei de măsline ca ulei principal pentru gătit.

 

  • Somnul, o prioritate: Un somn bun este piatra de temelie a rutinei zilnice pentru a-și proteja creierul, susține Bain-Kim. Pentru o performanță optimă este nevoie de aproximativ 7 ore și 45 de minute de somn de calitate. Neurologii recomandă între șapte și nouă ore de somn.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zele donetk
1
Succes nesperat pentru armata Kievului. Zelenski susține că soldații ucraineni au reușit...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Rafinărie rusă atacată de dronă
3
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
MiG-31k
4
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Elkanns and Marella Agnelli
5
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia...
Nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie! Donald Trump, decizie fără precedent: ”Nu se va repeta! Vor ieși din Biroul Oval”
Digi Sport
Nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie! Donald Trump, decizie fără precedent: ”Nu se va repeta! Vor ieși din Biroul Oval”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
anaf-1-1536x1024
Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune măsuri radicale la...
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Weekend cu temperaturi de 32 de grade. Meteorologii anunță când se va...
colaj cu Regele Charles al III-lea în România și imagini Viscri și Valea Zălanului
Cum s-a îndrăgostit Regele Charles al III-lea de România: Viața...
Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură realizate în România.
51 de ani de la inaugurarea Transfăgărăşanului. CNAIR: „Un pisc al...
Ultimele știri
Ministrul Economiei, despre secretarul de stat reținut de DNA: Nu i-am dat atribuții, nu corespundea criteriilor mele
„Turcia a dat un exemplu acum 10 ani.” Soluția radicală propusă de un oficial european după incidentul cu avioane rusești în Estonia
Primarul interimar al Capitalei vede nevoia unui candidat comun la alegerile din București: Este cea mai bună opțiune
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sport romania
Criză uriașă în sportul românesc. Multe federații și cluburi au conturile goale: „N-au bani nici de utilităţi”
copil obez
UNICEF: Numărul copiilor care suferă de obezitate s-a triplat în ultimii 25 de ani. Specialist: „Părinții sunt primii vinovați”
International Day of Older persons in Japan
Record de longevitate în Japonia: Aproape 100.000 de oameni au depășit vârsta de 100 de ani
Trecerea la ora de iarnă 2025. Foto Getty Images
Trecerea la ora de iarnă 2025: Ceasul se dă înapoi și medicii explică cum să nu resimți oboseala
pacientă examinată de neurolog
O pastilă pentru vindecarea creierului ar putea revoluționa neuroștiința. O descoperire crucială pentru pacienții cu leziuni cerebrale
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o...
Fanatik.ro
Condiţii inumane pentru echipa lui Reghe în Champions League: “Jucăm la 35 de grade pe un teren sintetic, la...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Alimentul banal și ieftin adorat de Cristiano Ronaldo. Deși e milionar și și-ar permite orice, consumă un...
Adevărul
Cum s-a instaurat prima dictatură a României moderne. Unul dintre cele mai controversate personaje din...
Playtech
Cum verifici vechimea în muncă dacă ai lucrat cu contracte pe perioadă determinată
Digi FM
Sunt căsătoriți de 26 de ani și au patru copii. Victoria Beckham dezvăluie cheia mariajului cu David Beckham
Digi Sport
O româncă a fost aproape să dărâme ”Zidul Chinezesc”: ”E greu”
Pro FM
Modul prin care Mel B și-a motivat fiica să-și construiască propriul drum: „Eu sunt cea faimoasă, iar tu nu”...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
Leguma rezistentă adusă din Uzbekistan care s-a adaptat surprinzător de bine la clima din România: cu cât se...
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
Rică Răducanu îl atacă pe Ilie Dumitrescu după scandalul cu fiul său, Toto: „N-a avut timp pentru educația...
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”