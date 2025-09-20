Cinci obiceiuri pentru a încetini îmbătrânirea creierului. Iată ce trebuie să introduci în rutina ta

Un fondator al unui start-up în longevitate și-a schimbat stilul de viață după ce tatăl său a fost diagnosticat cu Alzheimer. Acesta a introdus în rutina sa cinci noi obiceiuri care duc la încetinerea îmbătrânirii creierului, printre acestea se numără mai mult sport, somn și o alimenție diferită.

La vârsta de 20 ani obiceiurile lui Dugal Bain-Kim erau total diferite față de cele de la 41 de ani. În trecut acesta era obsedat de culturism, ridica greutăți mari, făcea antrenamente lungi la sala și încerca diferite suplimente. Acum, la vârsta de 41 de ani are alte priorități, după ce tătal său a fost diagnosticat cu Alzheimer, iar starea sa s-a deteriorat rapid, urmând ca la vârsta de 70 ani să piardă lupta cu viața.

„Există o percepție greșită comună potrivit căreia Alzheimerul și demența sunt ca și cum ai fi lovit de fulger, este doar ghinion și nu poți face nimic în privința asta. Deținerea acestor informații poate determina pe cineva să gândească diferit despre propria viață”, a declarat Bain-Kim, CEO și cofondator al startup-ului Lifeforce, specializat în longevitate, pentru Business Insider.

Iată ce trebuie să faci:

Consumul de creatină: Deși multe suplimente la modă promit o longevitate mai bună și o sănătate cerebrală îmbunătățită, Bain-Kim consideră că un suplimente bun pentru protejarea creierului este creatina.

Creatina este o combinație de aminoacizi pe care organismul nostru îi produce în mod natural pentru a furniza energie țesuturilor, cum ar fi mușchii. De ani de zile, sportivii o utilizează ca supliment pentru a-și completa rezervele de energie ale organismului, în scopul de a stimula creșterea musculară. Cercetări recente sugerează că creatina ar putea avea un efect similar asupra creierului, oferind celulelor noastre cerebrale resurse suplimentare pentru a combate declinul cognitiv și factorii de stres, cum ar fi privarea de somn.

Microdozarea medicamentelor GLP-1: Medicamentele de mare succes, precum semaglutida (cunoscută sub denumirea ded Ozempic și Wegovy) și tirzepatida (Mounjaro, Zepbound) sunt cunoscute sub denumirea de GLP-1.

Potrivit cercetărilor, acestea ar putea avea beneficii ample pentru creier. Studii recente au arătat că GLP-1, precum semaglutida și liraglutida, sunt asociate cu un risc mai mic de demență și pot încetini procesul de micșorare a creierului și problemele de gândire asociate pe măsură ce îmbătrânim. În prezent sunt în curs mai multe studii clinice.

Exerciții cardio de intensitate moderată: O inimă sănătoasă și o circulație sanguină bună sunt esențiale pentru menținerea funcționării creierului pe termen lung. Exercițiile fizice precum alergatul sau ciclismul, la o frecvență cardiacă scăzută, pot ajuta construirea unei inimi mai puternice și mai sănătoase

Dieta MIND: Acesta este dezvoltată de cercetătorii de la Harvard pentru a preveni declinul cognitiv și pune accentul pe nutrienți precum fibrele și grăsimile sănătoas, cum ar fi OMEGA-3, care susțin creierul. Dieta conține, pe săptămână, 6 sau mai multe porții de legume verzi, 5 porții de nuci, 4 porții de fasole, 2 porții de fructe de pădure, o porție de pește gras și ulei de măsline ca ulei principal pentru gătit.

Somnul, o prioritate: Un somn bun este piatra de temelie a rutinei zilnice pentru a-și proteja creierul, susține Bain-Kim. Pentru o performanță optimă este nevoie de aproximativ 7 ore și 45 de minute de somn de calitate. Neurologii recomandă între șapte și nouă ore de somn.

