Cinci perioade pe care mulți români nu știu că le pot valorifica la pensie. Cum sunt incluse în stagiul de cotizare

Anii lucrați nu sunt singurii care pot forma stagiul de cotizare folosit la stabilirea pensiei. Legea din România recunoaște, în anumite condiții, și intervale în care o persoană a urmat studii universitare, a efectuat serviciul militar, a primit indemnizație de șomaj ori s-a aflat în concediu pentru creșterea copilului. Regimul acestor perioade nu este însă identic. Unele sunt perioade contributive, altele sunt asimilate, iar încadrarea lor influențează atât deschiderea dreptului la pensie, cât și calculul punctajului.

Potrivit Art. 56 din Legea nr. 360/2023, persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și l-au depășit cu cel puțin cinci ani de stagiu pot solicita pensia pentru limită de vârstă cu până la cinci ani înaintea vârstei standard. În cei cinci ani suplimentari pot intra atât perioade contributive, cât și intervale asimilate sau necontributive recunoscute de lege.

Facultatea poate fi valorificată dacă studiile au fost absolvite cu diplomă

Legea pensiilor include studiile universitare în categoria perioadelor asimilate stagiului de cotizare. Sunt luate în considerare cursurile urmate la zi sau, după caz, cu frecvență, pe durata normală a programului ori a unui ciclu de formare inițială, cu condiția absolvirii cu diplomă de licență, de master sau de doctor, după caz.

Recunoașterea intervalului se face pe baza actului de absolvire și a documentelor din care rezultă durata normală, nivelul și forma de învățământ. Simpla înscriere la facultate sau frecventarea cursurilor fără finalizarea studiilor nu este suficientă pentru valorificarea perioadei la stabilirea pensiei.

Serviciul militar este considerat perioadă asimilată

Perioada în care o persoană a efectuat serviciul militar, ca militar în termen sau cu termen redus, este recunoscută de legea pensiilor drept perioadă asimilată stagiului de cotizare. Regula se aplică și intervalelor în care aceasta a fost concentrată, mobilizată sau în prizonierat.

Intervalul este inclus în stagiul total, deși în lunile respective nu au fost datorate contribuții de asigurări sociale. Acesta nu reprezintă însă stagiu contributiv și nu poate înlocui anii necesari pentru îndeplinirea condițiilor impuse în cazul anumitor categorii de pensie. Recunoașterea se face pe baza documentelor doveditoare, precum livretul militar.

Dacă serviciul militar s-a suprapus unei perioade pentru care s-au datorat contribuții, același interval nu poate fi valorificat de două ori. La calcularea punctajului se iau în calcul veniturile asigurate înregistrate în lunile respective.

Concediul pentru creșterea copilului, valorificat diferit în funcție de perioadă

Modul în care concediul pentru creșterea copilului este luat în calcul la pensie depinde de data la care a fost acordat. Intervalele anterioare zilei de 1 aprilie 2001, recunoscute drept vechime în muncă potrivit legislației aplicabile atunci, sunt considerate stagiu de cotizare contributiv în actualul sistem, conform precizărilor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Un regim diferit se aplică indemnizațiilor de asigurări sociale primite între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006, inclusiv celor acordate pentru creșterea copilului. Aceste intervale sunt perioade asimilate și intră în stagiul total, însă nu sunt luate în considerare la stabilirea stagiului minim sau complet contributiv și nici la acordarea punctelor de stabilitate.

Concediul pentru creșterea copilului acordat începând cu 1 ianuarie 2006 este, de asemenea, perioadă asimilată. Legea se referă la îngrijirea copilului până la vârsta de doi ani sau, în cazul celui cu handicap, până la trei ani, respectiv șapte ani, în condițiile prevăzute de actele normative aplicabile.

Șomajul anterior datei de 1 aprilie 2001 poate fi inclus în stagiul total

Perioadele în care o persoană a primit ajutor de șomaj sau ajutor de integrare profesională în baza Legii nr. 1/1991, înainte de 1 aprilie 2001, sunt recunoscute drept stagiu necontributiv. Aceste intervale au constituit vechime utilă la pensie potrivit legislației aplicabile la momentul respectiv și pot fi valorificate în actualul sistem public.

Recunoașterea privește perioadele în care solicitantul a beneficiat efectiv de unul dintre drepturile prevăzute de lege. Simpla înscriere în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă, fără acordarea unei indemnizații sau a unui ajutor recunoscut ca vechime, nu este suficientă pentru includerea intervalului în stagiul de cotizare.

Concediul medical acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale

Concediul pentru incapacitate temporară de muncă provocată de un accident de muncă ori de o boală profesională este recunoscut drept perioadă asimilată stagiului de cotizare, dacă a fost acordat începând cu 1 ianuarie 2005. Regula se aplică exclusiv situațiilor în care incapacitatea are o cauză profesională, fiind distinctă de regimul concediilor medicale obișnuite.

La stabilirea punctajului lunar este utilizat cuantumul indemnizației primite în intervalul respectiv. Valorificarea se face pe baza informațiilor și a documentelor care atestă acordarea acestui drept.

Legea include separat în categoria perioadelor asimilate indemnizațiile de asigurări sociale acordate între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006. În funcție de reglementările aplicabile la momentul respectiv, aici pot intra indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, maternitate și alte prestații de asigurări sociale.

Cum pot fi verificate perioadele înregistrate pentru pensie

Stagiul de cotizare realizat după 1 aprilie 2001 poate fi verificat prin contul personal disponibil pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice. Pentru activitatea desfășurată anterior acestei date sunt folosite, după caz, carnetul de muncă și adeverințele eliberate de angajatori sau de deținătorii legali ai arhivelor.

Casa teritorială de pensii stabilește, în urma analizării dosarului, modul în care este încadrat și valorificat fiecare interval. Perioadele care se suprapun nu pot fi luate în calcul de două ori, iar efectele lor diferă în funcție de categoria din care fac parte și de tipul pensiei solicitate.

Editor : C.S.