Live TV

Cinci persoane încarcerate după un accident în Cluj. Două victime, transportate la spital

Data publicării:
masina-de-politie-in-urmarire
Foto: Shutterstock

Cinci persoane au rămas încarcerate în urma unui accident rutier produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, între localitățile Viișoara și Bolduț, din județul Cluj. Victimele au fost scoase de pompieri, fiind conștiente și cooperante. În total, opt persoane au fost implicate în accident, dintre care două au fost transportate la spital.

La fața locului au fost trimise două autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, o autospecială de transport personal şi victime multiple şi trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj.

„Echipajele operative au găsit două autoturisme avariate, cu cinci persoane rămase încarcerate într-unul dintre acestea. Au fost extrase toate cele cinci persoane folosind echipamentele speciale din dotarea autospecialelor, astfel încât să nu le fie agravate leziuni suferite. Toate erau în stare de constienţăa şi cooperante", a anunțat ISU Cluj.

De asemenea, au fost consultate alte trei persoane, dintre care două au fost transportate la spital, ambele în stare de conştienţă şi cooperante.

 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Cinci zodii dau lovitura în dragoste între 30 martie și 5 aprilie. Relațiile lor se schimbă radical
Cancan
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Fanatik.ro
„Domnu’ ăsta are o problemă cu FCSB!”. Mihai Stoica, atac la baionetă la antrenorul naționalei României de...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
De ce îl ura tatăl lui Gigi Becali pe dictatorul Nicolae Ceaușescu: ”Mă face să fiu egal cu Costică, cu...
Adevărul
Tunelul Meseș, cel mai lung tunel de autostradă din România. Cum va arăta megaproiectul de pe A3 Cluj - Oradea
Playtech
Aparatul din bucătărie care consumă cel mai mult curent, chiar și atunci când pare oprit
Digi FM
Țara din Europa unde permisul auto costă cât o mașină second-hand. Șoferii ajung să plătească între 3.500 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
Pro FM
"Periculos" sau doar diferit? Alexandra Căpitănescu reacționează după criticile primite pentru piesa de la...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
Tații „perfecți” care își distrug copiii fără să știe. Cum devine obsesia pentru fitness un pericol real
Newsweek
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
Digi FM
Cât a cheltuit Nicușor Dan pe toate deplasările din 2025. Suma ar fi acoperit doar un singur zbor de lux al...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”