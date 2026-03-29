Cinci persoane încarcerate după un accident în Cluj. Două victime, transportate la spital

Cinci persoane au rămas încarcerate în urma unui accident rutier produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, între localitățile Viișoara și Bolduț, din județul Cluj. Victimele au fost scoase de pompieri, fiind conștiente și cooperante. În total, opt persoane au fost implicate în accident, dintre care două au fost transportate la spital.

La fața locului au fost trimise două autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, o autospecială de transport personal şi victime multiple şi trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj.

„Echipajele operative au găsit două autoturisme avariate, cu cinci persoane rămase încarcerate într-unul dintre acestea. Au fost extrase toate cele cinci persoane folosind echipamentele speciale din dotarea autospecialelor, astfel încât să nu le fie agravate leziuni suferite. Toate erau în stare de constienţăa şi cooperante", a anunțat ISU Cluj.



De asemenea, au fost consultate alte trei persoane, dintre care două au fost transportate la spital, ambele în stare de conştienţă şi cooperante.

