Bicicleta este mai rapidă decât trenul în România. Este demonstrația făcută de doi tineri sportivi din Iași care s-au luat la întrecere cu trenul și ... au câștigat. Cei doi au parcurs, pe bicicletă, un traseu montan, din Braşov până la Curtea de Argeş, aproape 120 de km. Ba chiar au făcut şi un mic ocol, pentru că și-au permis, în drumul lor să urce până pe vârful Moldoveanu, cel mai înalt de la noi din ţară și tot au ajuns înaintea trenului.

Sebastian Nechifor, participant la experiment: Am ajuns şi pe Moldoveanu. Este ora 09 şi 13 minute. Am ciupit puţin din timpul alocat, aproximativ jumătate de oră. Sperăm să ajungem cu bine jos, la Stâna lui Burnei. Totul este bine momentan.

Itinerariul a avut în total 120 de km, care au fost parcurşi în 8 ore şi 26 de minute. Chiar şi aşa, tinerii au ajuns cu 40 de minute înaintea trenului.

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: Trenul a avut o întârziere de 10 minute, dar chiar dacă ar fi ajuns la timp, cei doi tot ar fi avut un avans de jumătate de oră.

Tiberiu Popa, participant la experiment: Ideea i-a venit lui Sebastian când a vrut să achiziționeze un bilet de tren Iași - Brașov și a observat că trenul face în jurul a 12 ore.

El s-a găndit, oleacă în glumă, că mai bine merge cu bicicleta. Mi-a zis mie de ideea asta. Am zis că neapărat trebuie să facem o întrecere cu trenul, dar să trecem peste munți. Noi suntem mari pasionați de mers pe munte și totul legat de asta. Și mi s-a părut mai interesant chiar să ajungem pe Vârful Moldoveanu, cel mai înalt vârf din România. Așa am gândit traseul Ucea - Curtea de Argeș. Țin să menționez că cu bicicleta am mers doar pe asfalt.

Când s-a terminat asfaltul, am început să urcăm pe jos, ba în alergare, ba am mers marș forțat până pe vârf, coborârea a fost tot în alergare. Am preluat bicicletele lăsate cu o zi în urmă la baza muntelui.

Am fost întârziați de turme de oi, mici accidentări pe partea asta de drum forestier care era foarte accidentată. De întârziat cel mai mult, cred că ne-a întârziat turma de oi care bloca drumul pentru 200 de metri. Era o turmă imensă. Pe o parte era un perete, pe cealaltă parte era un râu, n-aveai cum să treci, nici ciobanul nu putea să facă prea multe să degajeze oile.

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: Cât v-a blocat asta?

Tiberiu Popa, participant la experiment: Cam un sfert de oră, dar mai mult ne-am speriat când am căzut pe traseu, din vina mea, fiind foarte obosit mental de la coborâre. Am alunecat, a alunecat bicicleta, Sebastian era foarte aproape în spatele meu, a intrat în mine. A fost un fel de carambol din care am ieșit șifonați, dar ne-am verificat imediat să vedem dacă nu sunt accidentări grave și am trecut peste mici dureri și neajunsuri și am mers mai departe.

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: Voi vă propuseserăți să faceți acest test de anduranță fără oprire.

Tiberiu Popa, participant la experiment: Da. Ne-am alimentat în timp ce mergeam ca să putem susține ritmul de care aveam nevoie ca să ajungem înaintea trenului.

Totul a fost plănuit destul de bine, în sensul că fiecare etapă a fost înainte testată, să vedem dacă putem scoate timpii necesari și, din fericire, când am facut totul, am mers chiar mai bine decât ne așteptam.

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: Practic, de la o glumă a colegului tău Sebastian Nechifor ați ajuns la un experiment și o concluzie edificatoare pentru ceea ce înseamnă infrastructura feroviară în România.

Tiberiu Popa, participant la experiment: Ne-am gândit că poate tragem și un semnal de alarmă cu privire la infrastructura feroviară, care întarzie foarte mult, limitează viteza trenurilor, care poate duc o viteză mai mare, dar nu pot din cauza anumitor limitări ale șinelor s.a.m.d.

Editor : Alexandru Costea