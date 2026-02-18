Live TV

Cine controlează șantierele din România și în ce condiții pot autoritățile să oprească o lucrare de construcții

Data publicării:
Riscuri și vicii care pot duce la oprirea lucrărilor de construcții. Foto Getty Images
Riscuri și vicii care pot duce la oprirea lucrărilor de construcții. Foto Getty Images
Din articol
Autorizația de construire: punctul de plecare al lucrărilor Autoritățile competente pentru emiterea autorizațiilor de construire în România Riscuri și vicii care pot duce la oprirea lucrărilor Cine poate opri lucrările și pe ce bază legală

Executarea lucrărilor de construcții în România este permisă exclusiv pe baza unui document legal de aprobare a proiectului, emis titularului unui drept real asupra imobilului - teren sau clădire - identificat prin număr cadastral. Acest act reprezintă decizia definitivă a administrației publice locale și stabilește în detaliu toate condițiile necesare pentru amplasarea și proiectarea imobilului, desfășurarea lucrărilor, precum și utilizarea și întreținerea acestuia după finalizarea execuției, asigurând respectarea legislației în vigoare și standardelor de siguranță.

Oprirea lucrărilor de construcții nu este doar o măsură birocratică, ci un mecanism legal esențial pentru prevenirea riscurilor și protejarea tuturor celor implicați.

Autorizația de construire: punctul de plecare al lucrărilor

Conform Legii nr. 50/1991, executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații valabile, emisă de autoritatea administrației publice locale. Aceasta are rolul de a verifica respectarea autorizației și de a asigura disciplina de urbanism pe teritoriul unității administrativ-teritoriale.

Procedura de autorizare începe cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism, document obligatoriu pentru obținerea autorizației finale. Principalele etape ale procesului sunt:

  • Emiterea certificatului de urbanism;
  • Emiterea punctului de vedere al autorității de mediu, pentru proiectele care nu necesită evaluarea impactului asupra mediului;
  • Notificarea autorității administrației publice cu privire la menținerea solicitării pentru autorizație, dacă proiectul necesită evaluarea impactului asupra mediului;
  • Emiterea avizelor și acordurilor de mediu necesare;
  • Elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor (D.T.);
  • Depunerea documentației la autoritatea administrației publice competente;
  • Emiterea autorizației de construire.

Număr cadastral unic

Fiecare imobil din România - teren sau construcție - este identificat printr-un număr cadastral unic, înregistrat în Registrul Cadastral, care face parte din Sistemul Național de Cadastru și Carte Funciară. Acesta apare atât în documentația cadastrală, cât și în extrasul de carte funciară al proprietății și este folosit pentru a identifica precis imobilul, inclusiv limitele, suprafața, amplasamentul și datele proprietarului. Acest cod unic servește ca referință oficială în toate procedurile legale, cum ar fi obținerea autorizațiilor de construire, vânzarea, cumpărarea sau ipotecarea proprietății, asigurând claritate și siguranță juridică.

Autoritățile competente pentru emiterea autorizațiilor de construire în România

Potrivit legii: „Autorizațiile de construire se emit de președinții consiliilor județene, de primarul general al municipiului București, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului București, ai orașelor și comunelor pentru executarea lucrărilor, după cum urmează:

  • de președinții consiliilor județene, cu avizul primarilor - pentru lucrările care se executa:
  • pe terenuri care depășesc limita unei unități administrativ-teritoriale;
  • în intravilanul și extravilanul unităților administrativ-teritoriale ale căror primării nu au niciun angajat - funcționar public cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții, în structurile de specialitate organizate conform legii.”

Riscuri și vicii care pot duce la oprirea lucrărilor

Pe parcursul execuției lucrărilor, anumite vicii sau nereguli pot fi atât de serioase încât să impună suspendarea temporară sau chiar definitivă a șantierului, până la remedierea acestora. Aceste probleme pot fi clasificate în mai multe categorii, printre care:

Vicii structurale

  • Fundații insuficient dimensionate sau realizate incorect (fisuri, tasări neuniforme);
  • Armături greșit plasate în beton;
  • Materiale de calitate slabă (beton, cărămidă, oțel);
  • Deformări sau fisuri în stâlpi, grinzi sau planșee.

Vicii tehnice /de execuție

  • Afectează funcționalitatea și durabilitatea construcției:
  • Ziduri înclinate, planșee denivelate;
  • Instalații electrice, sanitare sau HVAC montate incorect;
  • Nerespectarea proiectului aprobat.

Aspecte de securitate și sănătate în muncă

  • Lipsa schelelor sigure, echipamentelor de protecție și semnalizării;
  • Condiții periculoase de muncă, risc de prăbușiri sau electrocutare.

Nereguli legale și administrative

  • Lipsa autorizațiilor sau neconformitatea cu reglementările locale;
  • Nereguli contractuale cu subcontractorii;
  • Încălcarea zonării și reglementărilor urbanistice.

Cine poate opri lucrările și pe ce bază legală

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC)

„Personalul cu atribuții de control și inspecție dispune, în condițiile legii, oprirea executării lucrărilor de construcții atunci când constată că acestea se realizează necorespunzător, cu încălcarea dispozițiilor legale și a cerințelor privind asigurarea calității în construcții. Condițiile de oprire a lucrărilor de construcții sunt:

a) nerespectarea prevederilor din autorizația de construire, a soluțiilor tehnice din proiect și a detaliilor de execuție, precum și a reglementărilor tehnice în vigoare prin încălcarea uneia sau mai multor cerințe fundamentale;

b) utilizarea de produse pentru construcții fără declararea și, după caz, fără certificarea, în condițiile legii, a performanței, respectiv a conformității acestora sau în lipsa avizelor obligatorii emise de Ministerul Sănătății sau Ministerul Mediului, acolo unde se impune;

c) execuția de lucrări fără proiecte sau în baza unor proiecte neverificate de specialiști atestați, în condițiile legii;

d) constatarea unor neconformități care pot afecta siguranța construcțiilor;

e) execuția de lucrări fără personal calificat de supraveghere tehnică, respectiv fără responsabil tehnic cu execuția și diriginte de șantier.”, au declarat pentru Digi24.ro reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC)

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM)

În baza Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, ITM poate dispune oprirea temporară a lucrărilor dacă există riscuri grave pentru muncitori. Angajatorii sunt obligați să:

  • Aplice soluții care să elimine sau diminueze riscurile încă din faza de proiectare și execuție;
  • Întocmească planuri de prevenire și protecție pe baza evaluării riscurilor;
  • Obțină autorizația de funcționare din punct de vedere SSM înainte de începerea activității.

Primăria și administrația publică locală

Controlul urbanistic include verificarea respectării autorizațiilor și disciplinei de urbanism. În caz de încălcări, Primăria poate sesiza ISC sau alte instituții, ceea ce poate conduce la suspendarea lucrărilor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU)

ISU poate opri activitățile dacă există pericole majore pentru siguranța muncitorilor și a publicului, inclusiv risc de incendiu sau alte situații de urgență.

Respectarea autorizațiilor, normelor de construcție și a regulilor de securitate în muncă nu este doar o formalitate - este condiția esențială pentru desfășurarea în siguranță a lucrărilor. Orice abatere, fie ea structurală, tehnică sau legală, poate atrage oprirea imediată a lucrărilor, sancțiuni sau chiar răspundere penală.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
2
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
3
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
probleme pod peste dunare
Noi probleme pe podul suspendat de la Brăila. Motivul pentru care autoritățile au impus restricții de viteză: „Ce mai putem să zicem?!”
lacat pe usa
Aproape 20.000 de firme au pus lacătul pe ușă în 2025. București și Cluj sunt în topul suspendărilor
BUCURESTI - SANTIER PASAJ - DOAMNA GHICA - 23 IUL 2021
Guvernul a adoptat Ordonanța pentru construcții: proceduri digitale și termene clare pentru autorizații
locuinta noua
Cererea mare scumpește iar locuințele. Previziunile experților imobiliari pentru 2026: „Intenția e mare, chiar dacă au mai puțini bani”
Panoramic View of Bucharest
Statul vrea să schimbe din nou regulile în construcții. Avizele vor fi date mai rapid și doar online, ca să nu se piardă banii din PNRR
Recomandările redacţiei
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
Cod roșu de ninsoare și mesaj Ro-Alert în București și Ilfov: Strat...
Switzerland Davos Trump
Cu ce avion va zbura Nicușor Dan în SUA, la prima reuniune a...
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum explică Nazare datoria publică, de peste 60% din PIB, a României...
bolojan ceas guvern
Bolojan: Sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie privind...
Ultimele știri
Atenționare pentru cei care caută sfaturi medicale pe Google. Inteligența artificială poate genera informații false
Bandele din Londra recrutează copii pe Snapchat pentru a fura telefoane. Zona unde turiștii sunt „ținte ușoare”
Cum a devenit Elveția principalul canal de negocieri între SUA și Iran de peste patru decenii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată azi actrița din "Sabrina, vrăjitoarea adolescentă". Împlinește 50 de ani în câteva luni și e mama a...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Au răpus FCSB, iar acum au primit răsplata! Cum au profitat starurile Universității Craiova de zilele libere...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Câți bani ar face țara noastră din rezervele de gaze din Marea Neagră după modelul Norvegiei. Cum ar...
Adevărul
Scandal monstru în lumea influenceriţelor: Bostănică o acuză pe Beregoi de şantaj. Una dintre victime s-a...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
Pro FM
Ce a răspuns Mădălina Ghenea când a fost întrebată dacă ține vreo dietă strictă. Actrița a dezvăluit ce face...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Prima rachetă de croazieră produsă în România, pilotată de AI: navighează fără GPS și are autonomie de 200 km
Newsweek
Avocatul Poporului avertizează Casa de Pensii că încalcă legea. Ce documente trebuie să trimită pensionarilor?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online