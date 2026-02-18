Cine controlează șantierele din România și în ce condiții pot autoritățile să oprească o lucrare de construcții

Executarea lucrărilor de construcții în România este permisă exclusiv pe baza unui document legal de aprobare a proiectului, emis titularului unui drept real asupra imobilului - teren sau clădire - identificat prin număr cadastral. Acest act reprezintă decizia definitivă a administrației publice locale și stabilește în detaliu toate condițiile necesare pentru amplasarea și proiectarea imobilului, desfășurarea lucrărilor, precum și utilizarea și întreținerea acestuia după finalizarea execuției, asigurând respectarea legislației în vigoare și standardelor de siguranță.

Oprirea lucrărilor de construcții nu este doar o măsură birocratică, ci un mecanism legal esențial pentru prevenirea riscurilor și protejarea tuturor celor implicați.

Autorizația de construire: punctul de plecare al lucrărilor

Conform Legii nr. 50/1991, executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații valabile, emisă de autoritatea administrației publice locale. Aceasta are rolul de a verifica respectarea autorizației și de a asigura disciplina de urbanism pe teritoriul unității administrativ-teritoriale.

Procedura de autorizare începe cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism, document obligatoriu pentru obținerea autorizației finale. Principalele etape ale procesului sunt:

Emiterea certificatului de urbanism;

Emiterea punctului de vedere al autorității de mediu, pentru proiectele care nu necesită evaluarea impactului asupra mediului;

Notificarea autorității administrației publice cu privire la menținerea solicitării pentru autorizație, dacă proiectul necesită evaluarea impactului asupra mediului;

Emiterea avizelor și acordurilor de mediu necesare;

Elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor (D.T.);

Depunerea documentației la autoritatea administrației publice competente;

Emiterea autorizației de construire.

Număr cadastral unic

Fiecare imobil din România - teren sau construcție - este identificat printr-un număr cadastral unic, înregistrat în Registrul Cadastral, care face parte din Sistemul Național de Cadastru și Carte Funciară. Acesta apare atât în documentația cadastrală, cât și în extrasul de carte funciară al proprietății și este folosit pentru a identifica precis imobilul, inclusiv limitele, suprafața, amplasamentul și datele proprietarului. Acest cod unic servește ca referință oficială în toate procedurile legale, cum ar fi obținerea autorizațiilor de construire, vânzarea, cumpărarea sau ipotecarea proprietății, asigurând claritate și siguranță juridică.

Autoritățile competente pentru emiterea autorizațiilor de construire în România

Potrivit legii: „Autorizațiile de construire se emit de președinții consiliilor județene, de primarul general al municipiului București, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului București, ai orașelor și comunelor pentru executarea lucrărilor, după cum urmează:

de președinții consiliilor județene, cu avizul primarilor - pentru lucrările care se executa:

pe terenuri care depășesc limita unei unități administrativ-teritoriale;

în intravilanul și extravilanul unităților administrativ-teritoriale ale căror primării nu au niciun angajat - funcționar public cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții, în structurile de specialitate organizate conform legii.”

Riscuri și vicii care pot duce la oprirea lucrărilor

Pe parcursul execuției lucrărilor, anumite vicii sau nereguli pot fi atât de serioase încât să impună suspendarea temporară sau chiar definitivă a șantierului, până la remedierea acestora. Aceste probleme pot fi clasificate în mai multe categorii, printre care:

Vicii structurale

Fundații insuficient dimensionate sau realizate incorect (fisuri, tasări neuniforme);

Armături greșit plasate în beton;

Materiale de calitate slabă (beton, cărămidă, oțel);

Deformări sau fisuri în stâlpi, grinzi sau planșee.

Vicii tehnice /de execuție

Afectează funcționalitatea și durabilitatea construcției:

Ziduri înclinate, planșee denivelate;

Instalații electrice, sanitare sau HVAC montate incorect;

Nerespectarea proiectului aprobat.

Aspecte de securitate și sănătate în muncă

Lipsa schelelor sigure, echipamentelor de protecție și semnalizării;

Condiții periculoase de muncă, risc de prăbușiri sau electrocutare.

Nereguli legale și administrative

Lipsa autorizațiilor sau neconformitatea cu reglementările locale;

Nereguli contractuale cu subcontractorii;

Încălcarea zonării și reglementărilor urbanistice.

Cine poate opri lucrările și pe ce bază legală

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC)

„Personalul cu atribuții de control și inspecție dispune, în condițiile legii, oprirea executării lucrărilor de construcții atunci când constată că acestea se realizează necorespunzător, cu încălcarea dispozițiilor legale și a cerințelor privind asigurarea calității în construcții. Condițiile de oprire a lucrărilor de construcții sunt:

a) nerespectarea prevederilor din autorizația de construire, a soluțiilor tehnice din proiect și a detaliilor de execuție, precum și a reglementărilor tehnice în vigoare prin încălcarea uneia sau mai multor cerințe fundamentale;

b) utilizarea de produse pentru construcții fără declararea și, după caz, fără certificarea, în condițiile legii, a performanței, respectiv a conformității acestora sau în lipsa avizelor obligatorii emise de Ministerul Sănătății sau Ministerul Mediului, acolo unde se impune;

c) execuția de lucrări fără proiecte sau în baza unor proiecte neverificate de specialiști atestați, în condițiile legii;

d) constatarea unor neconformități care pot afecta siguranța construcțiilor;

e) execuția de lucrări fără personal calificat de supraveghere tehnică, respectiv fără responsabil tehnic cu execuția și diriginte de șantier.”, au declarat pentru Digi24.ro reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC)

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM)

În baza Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, ITM poate dispune oprirea temporară a lucrărilor dacă există riscuri grave pentru muncitori. Angajatorii sunt obligați să:

Aplice soluții care să elimine sau diminueze riscurile încă din faza de proiectare și execuție;

Întocmească planuri de prevenire și protecție pe baza evaluării riscurilor;

Obțină autorizația de funcționare din punct de vedere SSM înainte de începerea activității.

Primăria și administrația publică locală

Controlul urbanistic include verificarea respectării autorizațiilor și disciplinei de urbanism. În caz de încălcări, Primăria poate sesiza ISC sau alte instituții, ceea ce poate conduce la suspendarea lucrărilor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU)

ISU poate opri activitățile dacă există pericole majore pentru siguranța muncitorilor și a publicului, inclusiv risc de incendiu sau alte situații de urgență.

Respectarea autorizațiilor, normelor de construcție și a regulilor de securitate în muncă nu este doar o formalitate - este condiția esențială pentru desfășurarea în siguranță a lucrărilor. Orice abatere, fie ea structurală, tehnică sau legală, poate atrage oprirea imediată a lucrărilor, sancțiuni sau chiar răspundere penală.

