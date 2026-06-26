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Cine este asigurat la sănătate fără să plătească CASS în 2026. Lista completă a persoanelor scutite de contribuție

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Asigurare de sănătate fără plata CASS. Foto Getty Images
Asigurare de sănătate fără plata CASS. Foto Getty Images
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Din articol
Cine beneficiază de asigurare de sănătate fără să plătească CASS în 2026 Ce categorii plătesc CASS după modificările intrate în vigoare în 2025 Ce servicii medicale primesc pacienții incluși în programele naționale de sănătate Cum poate fi verificată calitatea de asigurat

Deși plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) este, în general, condiția pentru a beneficia de servicii medicale în sistemul public, legea prevede o serie de excepții. În 2026, categorii precum copiii, studenții fără venituri, femeile însărcinate și persoanele cu handicap rămân asigurate fără să achite această taxă, după modificările legislative care au restrâns lista beneficiarilor în vara anului 2025.

Regulile privind asigurările de sănătate continuă să aibă un impact direct asupra accesului la servicii medicale, motiv pentru care este important ca fiecare persoană să cunoască statutul pe care îl are în sistem și condițiile care îi sunt aplicabile.

Cine beneficiază de asigurare de sănătate fără să plătească CASS în 2026

Potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), există în continuare persoane care își păstrează calitatea de asigurat fără a suporta direct contribuția la sănătate.

Din această categorie fac parte copiii cu vârsta de până la 18 ani, precum și tinerii între 18 și 26 de ani care urmează cursurile unei forme de învățământ și nu obțin venituri (spre exemplu: elevi, ucenici sau studenţi, respectiv studenţi-doctoranzi). De aceleași prevederi beneficiază și tinerii proveniți din sistemul de protecție specială a copilului, cu vârsta de până la 26 de ani.

De asemenea, beneficiază de asigurare fără plata contribuției femeile însărcinate și lăuzele, persoanele încadrate în grad de handicap, pensionarii cu venituri lunare de până la 3.000 de lei și pacienții oncologici incluși în programele naționale de sănătate care nu realizează venituri.

Lista mai cuprinde și persoanele aflate în detenție sau arest preventiv, victimele traficului de persoane pe perioada prevăzută de lege, voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, în baza contractului de voluntariat, dar și donatorii de celule stem hematopoietice, care beneficiază de această facilitate timp de 10 ani de la donare.

Ce categorii plătesc CASS după modificările intrate în vigoare în 2025

Legea nr. 141/2025 a schimbat regimul fiscal pentru mai multe categorii care, până în vara anului trecut, aveau acces la servicii medicale fără să achite contribuția de sănătate.

În prezent, pensionarii cu venituri care depășesc pragul de 3.000 de lei datorează CASS pentru partea care trece peste acest nivel. Măsura se aplică veniturilor aferente perioadei cuprinse între 1 august 2025 și 31 decembrie 2027.

Totodată, contribuția este reținută direct la sursă pentru beneficiarii unor legi speciale, persoanele care primesc indemnizație de șomaj, beneficiarii venitului minim de incluziune și cei aflați în concediu pentru creșterea copilului sau în concediu de acomodare. Pentru aceste categorii, statutul de asigurat se menține automat prin reținerea contribuției de către plătitorul venitului, fără să fie necesare formalități suplimentare.

A dispărut statutul de coasigurat. Cine este afectat de schimbare

Una dintre cele mai importante modificări aduse de legislație în 2025 a vizat persoanele coasigurate. Până la 1 septembrie 2025, soțul, soția sau părinții fără venituri puteau beneficia de asigurare de sănătate prin intermediul unui membru al familiei care era asigurat și plătea CASS. Acest drept a fost eliminat.

În prezent, aceste persoane nu mai dobândesc automat calitatea de asigurat doar pentru că un membru al familiei contribuie la sistemul public de sănătate. Pentru a beneficia în continuare de servicii medicale decontate, ele trebuie fie să facă parte dintr-o categorie exceptată de la plata CASS, fie să își achite singure contribuția, în condițiile prevăzute de lege.

Persoanele fără venituri nu mai sunt automat acoperite

Dacă o persoană nu realizează venituri și nu se încadrează într-una dintre categoriile exceptate de lege, aceasta trebuie să se asigure prin depunerea declarației unice și plata CASS. Sistemul introdus prin Legea nr. 141/2025 permite plata în două tranșe, însă obligația de asigurare revine persoanei care dorește să beneficieze de pachetul de servicii acordat asiguraților.

Ce servicii medicale primesc pacienții incluși în programele naționale de sănătate

CNAS a precizat că modificările legislative din vara anului 2025 nu afectează accesul la tratamentele și serviciile acordate în cadrul programelor naționale de sănătate. Persoanele înscrise în aceste programe continuă să beneficieze de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și servicii specifice afecțiunilor pentru care sunt monitorizate. În cazul pacienților asigurați, se acordă în continuare întregul pachet de servicii medicale de bază.

Reguli speciale pentru pacienții oncologici, HIV/SIDA și tuberculoză

Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții fără venituri incluși în Programul Național de Oncologie își păstrează calitatea de asigurat pe toată durata tratamentului, până la vindecarea afecțiunii. Aceștia beneficiază atât de serviciile și medicamentele prevăzute în program, cât și de întregul pachet de bază disponibil persoanelor asigurate.

De asemenea, persoanele neasigurate incluse în programele naționale pentru prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA și pentru combaterea tuberculozei au acces la servicii medicale, tratamente, materiale sanitare și dispozitive medicale, precum și la pachetul de bază acordat asiguraților. În cazul bolnavilor de tuberculoză, aceste drepturi sunt menținute până la vindecare.

Pacienții neasigurați înscriși în celelalte programe naționale de sănătate beneficiază în continuare de serviciile medicale, serviciile conexe, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale acordate în programul/programele respective, pentru afecțiunea/afecțiunile de care suferă, de serviciile din pachetul de bază care stau la baza acordării acestora (consultații și spitalizări), până la vindecarea respectivei afecţiuni, precum și de serviciile din pachetul minimal acordat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Cum poate fi verificată calitatea de asigurat

În contextul schimbărilor aduse sistemului de asigurări de sănătate, verificarea statutului de asigurat a devenit un demers important, mai ales pentru persoanele care până în vara anului trecut beneficiau de asigurare în calitate de coasigurați sau pentru cele care nu realizează venituri.

Începând cu 1 martie 2025, verificarea calității de asigurat se face exclusiv prin intermediul platformei online puse la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Persoanele interesate pot accesa secțiunea dedicată de pe Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), unde pot afla în timp real dacă figurează în evidențele sistemului public de sănătate cu drepturi active de asigurat. Pentru verificare este necesară introducerea codului numeric personal și a unui cod de validare afișat pe platformă. Sistemul generează automat informații privind statutul persoanei.

Editor : C.S.

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