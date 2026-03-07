Live TV

Cine plătește dacă îți avariezi mașina într-o groapă. Ce trebuie să facă șoferii pentru a obține despăgubiri

Marina Cimpoacă
Cine plătește dacă îți avariezi mașina într-o groapă. Foto Getty Images
Cine plătește dacă îți avariezi mașina într-o groapă. Foto Getty Images
Din articol
Mașină avariată de o groapă? Pașii esențiali pe care trebuie să îi urmezi imediat Cine răspunde legal pentru pagubele provocate de gropile nesemnalizate Cum te poate ajuta asigurarea CASCO dacă îți avariezi mașina într-o groapă Greșelile frecvente ale șoferilor care le pot diminua șansele de a obține despăgubiri Ce trebuie să faci dacă este un accident auto cu victime

Gropile nesemnalizate de pe drumurile publice reprezintă o problemă frecventă și periculoasă pentru șoferi, fiind o cauză des întâlnită a avariilor auto și, în anumite situații, a accidentelor rutiere soldate cu vătămări. Dincolo de pagubele materiale produse vehiculelor, astfel de incidente pot genera stres, cheltuieli suplimentare și pot pune în pericol siguranța tuturor participanților la circulație. Într-un interviu acordat Digi24.ro, Bogdan Buneci, avocat, a explicat care sunt pașii pe care șoferii ar trebui să îi urmeze imediat după un incident rutier provocat de o groapă de la nivelul carosabilului, ce responsabilități legale revin instituțiilor care administrează drumurile, dar și care este rolul polițelor CASCO în astfel de situații.

Cunoașterea procedurilor legale și documentarea corectă a incidentului pot face diferența între suportarea costurilor din propriul buzunar și recuperarea despăgubirilor pentru pagubele produse.

Mașină avariată de o groapă? Pașii esențiali pe care trebuie să îi urmezi imediat

„În momentul în care autoturismul este avariat după ce a lovit o groapă din carosabil, șoferul nu ar trebui să părăsească locul incidentului și nici să mute vehiculul. Primul demers este contactarea Poliției Locale sau, în lipsa acesteia, a Poliției Rutiere, pentru ca autoritățile să constate situația și să întocmească un proces-verbal oficial. Acest document reprezintă principala probă într-un eventual demers de obținere a despăgubirilor.

Totodată, polițiștii pot realiza fotografii sau înregistrări video ale gropii și ale avariilor produse autoturismului, iar prezența unui martor care a asistat la incident poate consolida suplimentar probele. În funcție de instituția care administrează drumul - Primăria Capitalei sau primăria de sector - procesul-verbal va sta la baza solicitării de despăgubiri. Toate aceste demersuri sunt esențiale pentru a demonstra că avaria a fost provocată de groapa din carosabil și nu de o altă defecțiune a autoturismului.

Dacă în zona în care s-a produs incidentul există camere de supraveghere, este important de știut că imaginile sunt păstrate, de regulă, pentru o perioadă de aproximativ 30 de zile. În aceste condiții, șoferii pot solicita în instanță conservarea înregistrărilor, astfel încât acestea să poată fi folosite ulterior ca probă.”, a explicat Bogdan Buneci

Când poate fi necesară o expertiză tehnică în instanță

„O expertiză tehnică suplimentară poate fi dispusă de instanță atunci când partea adversă - de exemplu: Primăria Capitalei sau primăria de sector/din localitate - contestă faptul că avaria a fost provocată de groapa din carosabil ori susține că defecțiunea exista anterior incidentului. 

În astfel de situații, judecătorul desemnează un expert independent, care analizează pagubele și stabilește dacă acestea au fost produse în urma impactului cu groapa sau dacă erau deja prezente înainte de producerea incidentului.”, a mai explicat specialistul

Cine răspunde legal pentru pagubele provocate de gropile nesemnalizate

„Responsabilitatea pentru pagubele produse de gropile nesemnalizate revine administratorului drumului pe care s-a produs incidentul. În București, Primăria Capitalei are în administrare  bulevardele și arterele principale, având obligația de a identifica și remedia degradările care pot pune în pericol siguranța circulației.

În cazul străzilor secundare/adiacente sau al celor de dimensiuni mai mici, responsabilitatea aparține primăriilor de sector, care trebuie să asigure întreținerea corespunzătoare a infrastructurii rutiere. Pentru drumurile județene și naționale, administratorul este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), instituție care are aceleași obligații legale privind întreținerea și siguranța drumurilor.

Despăgubirile pot fi cerute doar pentru gropile nesemnalizate

Este important de menționat că aceste instituții pot fi trase la răspundere doar în cazul gropilor care nu sunt semnalizate corespunzător. Dacă degradarea din carosabil este marcată vizibil, șoferul nu mai poate solicita despăgubiri, întrucât riscul este considerat cunoscut și, implicit, evitabil.

În practică, însă, multe dintre gropile apărute pe drumuri nu sunt semnalizate, situație în care șoferii beneficiază de protecție legală și pot solicita despăgubiri pentru pagubele produse autoturismului.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Cum te poate ajuta asigurarea CASCO dacă îți avariezi mașina într-o groapă

„Repararea autoturismului prin intermediul unei polițe CASCO este posibilă dacă aceasta acoperă daunele provocate de gropile din carosabil. Există însă polițe care includ doar riscuri precum furtul, vandalismul sau anumite tipuri de accidente, motiv pentru care primul pas este verificarea atentă a condițiilor prevăzute în contract.

Procedura presupune declararea daunei, deschiderea unui dosar și transmiterea tuturor documentelor necesare: fotografii sau înregistrări video ale avariei, eventuale imagini din zona incidentului, copie după actul de identitate, certificatul de înmatriculare și cererea de despăgubire. Ulterior, compania de asigurări analizează documentația depusă și decide dacă solicitarea este aprobată sau respinsă.

Chiar și în situațiile în care reparațiile sunt acoperite de polița CASCO, răspunderea administratorului drumului rămâne în vigoare. Autoritățile competente pot sancționa instituția responsabilă pentru neîntreținerea corespunzătoare a carosabilului și pentru lipsa semnalizării adecvate a pericolului.

Ce opțiuni ai dacă firma de asigurări refuză plata despăgubirii

În cazul în care compania de asigurări respinge cererea de despăgubire în baza poliței CASCO, persoana afectată poate recurge la alte demersuri legale, inclusiv la deschiderea unei acțiuni în instanță pentru recuperarea daunelor materiale și, după caz, a celor morale. Un astfel de proces poate dura până la doi ani, și presupune parcurgerea unor proceduri juridice complexe, iar rezultatul nu este întotdeauna garantat. Din acest motiv, sprijinul unui avocat poate fi esențial pentru gestionarea corectă și eficientă a întregului demers.”, a mai precizat Bogdan Buneci

Deși legislația nu stabilește un termen strict pentru solicitarea despăgubirilor, specialiștii recomandă ca pașii necesari să fie făcuți cât mai rapid după producerea incidentului. Astfel pot fi conservate probele relevante, crescând șansele unei soluționări favorabile.

Greșelile frecvente ale șoferilor care le pot diminua șansele de a obține despăgubiri

„Una dintre cele mai întâlnite greșeli este lipsa unei reacții imediate. Modul în care șoferul acționează în primele momente de la producerea incidentului poate influența decisiv posibilitatea de a obține despăgubiri. De asemenea, printre erorile care pot compromite ulterior un dosar de despăgubire se află și:

  • părăsirea locului incidentului fără documentarea situației;
  • neanunțarea Poliției Locale pentru constatarea oficială a avariei;
  • lipsa unui martor care să confirme producerea incidentului și existența gropii.

Ce pot include despăgubirile

Despăgubirile acordate pentru pagubele provocate de gropile nesemnalizate pot acoperi atât daune materiale, cât și morale. Daunele materiale vizează costurile efective de reparație ale autoturismului, precum jante îndoite, anvelope deteriorate, elemente ale suspensiei afectate sau alte avarii ale caroseriei. De asemenea, pot fi solicitate și cheltuielile suplimentare apărute ca urmare a imposibilității utilizării mașinii, cum ar fi costurile pentru taxiuri, servicii de ridesharing sau alte mijloace alternative de transport necesare pentru deplasarea la locul de muncă, la tratamente medicale ori pentru situații urgente.

Daunele morale se referă la stresul, disconfortul și inconvenientele generate de incident, în special în situațiile în care autoturismul reprezintă principalul sau singurul mijloc de transport al familiei.

Cum pot fi obținute 

Pentru recuperarea prejudiciului, este esențială păstrarea tuturor documentelor justificative, precum facturi, chitanțe, devize de reparație sau dovezi ale cheltuielilor suplimentare. Orice sumă solicitată trebuie susținută prin acte care să confirme pagubele și costurile suportate.

De asemenea, este important ca incidentul să fie semnalat cât mai rapid Poliției și administratorului drumului. În multe cazuri, gropile sunt remediate doar după primirea unor sesizări, iar intervenția autorităților poate avea loc ulterior. Documentarea corectă a situației - prin fotografii, martori și proces-verbal - precum și păstrarea tuturor probelor pot crește semnificativ șansele de a obține despăgubiri din partea administratorului drumului.”, a mai precizat avocatul

Ce trebuie să faci dacă este un accident auto cu victime

„Atunci când un accident rutier soldat cu vătămări corporale este provocat de o groapă nesemnalizată, autoritățile deschid un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. În astfel de cazuri, instituția care administrează drumul poate fi trasă la răspundere dacă se constată că nu și-a îndeplinit obligația legală de a întreține carosabilul și de a semnaliza corespunzător pericolul.

Pentru stabilirea responsabilității este, de regulă, necesară realizarea unei expertize tehnice, care analizează modul în care s-a produs accidentul și stabilește dacă există o legătură directă între groapa din carosabil și leziunile suferite.

Cum acționezi imediat după accident

Imediat după producerea unui accident rutier soldat cu victime, apelul la 112 este obligatoriu, pentru ca polițiștii și, dacă este cazul, procurorul să intervină la fața locului. Autoturismul nu trebuie mutat, iar părăsirea locului accidentului fără acordul autorităților constituie infracțiune, mai ales atunci când există persoane rănite.

La locul incidentului, polițiștii efectuează cercetarea, întocmesc procesul-verbal, verifică urmele de frânare și avariile vehiculului și documentează toate elementele necesare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Victima are la dispoziție un termen de trei luni pentru a formula plângere la Poliție sau la Parchet. După expirarea acestui interval, fapta nu mai poate fi urmărită penal, însă despăgubirile pot fi solicitate în continuare pe cale civilă.”, conchide sursa Digi24.ro

