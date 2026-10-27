Cine plătește reparațiile când o conductă spartă îți inundă apartamentul. În ce condiții răspunde asociația de proprietari

Spargerea sau fisurarea unei conducte poate provoca pagube importante într-un apartament, iar stabilirea celui care suportă reparațiile depinde de natura instalației și de cauza avariei. În cadrul legal prevăzut de Legea nr. 196/2018, avocatul Bogdan Pițigoi a detaliat pentu Digi24.ro în ce situații răspunde asociația de proprietari, cum se constată prejudiciul și ce demersuri pot face persoanele afectate pentru a obține despăgubiri, inclusiv atunci când plata este refuzată sau acoperă doar o parte din costuri.

Constatarea avariei și documentarea completă a pagubelor sunt esențiale pentru stabilirea răspunderii și obținerea despăgubirilor, în special când există neînțelegeri între proprietar și asociație cu privire la suportarea costurilor de reparație.

Cine plătește reparațiile în cazul unei inundații la bloc

„În cazul unei inundații produse într-un imobil, responsabilitatea pentru reparații și despăgubiri se stabilește în funcție de cauza avariei și de regimul instalației afectate, potrivit prevederilor Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Atunci când incidentul este provocat de defectarea unei instalații comune, precum coloana principală de alimentare cu apă sau conducta de evacuare care deservește mai multe apartamente, intervențiile necesare pentru remedierea defecțiunii intră, de regulă, în sarcina asociației de proprietari. Cheltuielile se suportă din fondurile legal constituite, în conformitate cu regulile aplicabile administrării condominiului.

Situația este diferită dacă sursa inundației se află la o instalație individuală, destinată exclusiv unui apartament și aflată în responsabilitatea proprietarului. În acest caz, costurile remedierii revin, de regulă, titularului locuinței respective.

Dincolo de repararea instalației, se pune și problema prejudiciilor provocate de apa infiltrată în apartamentele învecinate. Proprietarii afectați pot solicita despăgubiri pentru deteriorarea finisajelor, a mobilierului sau a altor bunuri, dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru angajarea răspunderii persoanei vinovate.” , a explicat avocatul Bogdan Pițigoi

Cum se constată avaria și cum îți dovedești pagubele pentru a obține despăgubiri

„În cazul unei inundații provocate de spargerea sau fisurarea unei conducte comune, primul pas este identificarea cauzei avariei și consemnarea acesteia. Președintele asociației de proprietari și un instalator pot verifica situația la fața locului și pot confirma în scris dacă defecțiunea provine de la instalația comună a blocului.

Pentru a putea solicita despăgubiri pentru pagubele provocate de inundație, proprietarul trebuie să documenteze cât mai bine prejudiciul. Fotografierea și filmarea zonelor afectate, a pereților, a pardoselii, a mobilierului și a celorlalte bunuri deteriorate pot constitui probe importante în cazul unui eventual litigiu. Este recomandat ca imaginile să surprindă clar atât amploarea pagubelor, cât și detaliile relevante pentru evaluarea acestora, mai ales atunci când există neînțelegeri intre locatari.

Ce despăgubiri poți solicita pe lângă costul reparațiilor

Pe lângă despăgubirile pentru pagubele produse în apartament, proprietarul poate solicita și recuperarea altor cheltuieli sau pierderi provocate de inundație, dacă acestea pot fi dovedite și sunt îndeplinite condițiile legale.

De exemplu, dacă pereții, parchetul sau alte elemente ale locuinței sunt atât de afectate încât apartamentul nu mai poate fi folosit în condiții normale, iar proprietarul este nevoit să se mute temporar, acesta poate solicita și costurile chiriei sau ale cazării la hotel pe perioada reparațiilor.

De asemenea, dacă apartamentul era închiriat, iar inundația îl face temporar nelocuibil, proprietarul poate solicita despăgubiri pentru pierderea veniturilor din chirie, în măsura în care demonstrează prejudiciul și legătura acestuia cu incidentul.”, a adăugat specialistul

Ce poți face dacă asociația de proprietari refuză să plătească despăgubirile

„Dacă asociația de proprietari refuză să acopere pagubele provocate de o conductă spartă sau nu oferă despăgubiri care să acopere întregul prejudiciu, proprietarul poate solicita plata acestora în scris, prezentând dovezile avariei și documentele care justifică valoarea pagubelor.

Dacă nu se ajunge la o înțelegere, acesta se poate adresa instanței de judecată pentru recuperarea prejudiciului, cu condiția să poată dovedi răspunderea persoanei sau entității chemate în judecată.

În cadrul procesului, instanța poate dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea pagubelor și stabilirea costurilor necesare reparațiilor. Deși expertiza nu este obligatorie în toate cazurile, aceasta poate contribui la determinarea valorii prejudiciului.

Durata procesului depinde de complexitatea cauzei, de probele administrate și de eventualele căi de atac.

În unele situații, soluționarea poate dura aproximativ un an și jumătate, însă acest interval nu reprezintă un termen general aplicabil tuturor proceselor.

Dacă asociația nu achită sumele stabilite printr-o hotărâre judecătorească executorie, proprietarul poate solicita executarea silită, prin intermediul unui executor judecătoresc, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Totodată, proprietarul poate verifica dacă există o poliță de asigurare relevantă pentru incident, fie încheiată de acesta, fie de persoana sau entitatea căreia îi revine răspunderea. Acoperirea prejudiciului depinde de riscurile asigurate, de excluderile contractuale și de limitele prevăzute în poliță.”, a completat sursa Digi24.ro

Ce poate face proprietarul pentru a-și proteja drepturile până la efectuarea expertizei

„Pe lângă acțiunea în instanță formulată împotriva asociației de proprietari, prin care solicită obligarea acesteia la plata despăgubirilor pentru prejudiciul suferit, proprietarul poate formula și o cerere separată de asigurare a dovezilor, în condițiile prevăzute de lege.

Această procedură poate fi utilizată pentru conservarea probelor atunci când există riscul ca, în timp, urmele inundației să dispară, iar pagubele să nu mai poată fi constatate cu aceeași precizie. Cererea de asigurare a dovezilor poate fi formulată separat de acțiunea principală și, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, poate fi folosită pentru conservarea probelor necesare soluționării litigiului.

În practică, cererea de asigurare a dovezilor se soluționează, de regulă, mai rapid decât acțiunea principală.

În urma admiterii cererii, poate fi desemnat un expert care să se deplaseze la fața locului, să efectueze expertiza și să constate întinderea pagubelor produse de inundație.

După efectuarea expertizei și consemnarea prejudiciului, proprietarul poate începe reparațiile pe cheltuiala proprie, fără să fie necesar să aștepte finalizarea procesului împotriva asociației de proprietari.

Ulterior, în cadrul procesului principal, proprietarul poate solicita recuperarea cheltuielilor aferente reparațiilor, precum și a cheltuielilor de judecată, în condițiile legii. Instanța va decide, prin hotărârea pronunțată, dacă asociația de proprietari trebuie să achite despăgubirile solicitate și ce sume sunt datorate. ”, a conchis avocatul Bogdan Pițigoi