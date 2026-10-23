Cine poate fi scutit de la plata liftului din bloc. Ce condiții trebuie îndeplinite și ce costuri rămân obligatorii

Proprietarii care nu folosesc liftul de la bloc au, în principiu, obligația de a contribui la întreținerea și repararea acestuia, însă anumite categorii pot fi scutite de plata energiei electrice necesare funcționării ascensorului. Legea nr. 196/2018 stabilește condițiile acordării acestei exceptări și modul de repartizare a costurilor. Avocatul Bogdan Buneci a explicat pentru Digi24.ro cui i se poate aplica măsura și ce cheltuieli rămân în sarcina beneficiarilor.

Cheltuielile pentru funcționarea, întreținerea și repararea ascensorului se repartizează între proprietari după criterii distincte, stabilite de legislația în vigoare.

Ce obligații au proprietarii privind plata liftului

„Plata cheltuielilor aferente liftului este reglementată de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Actul normativ stabilește condițiile în care anumite categorii de proprietari pot beneficia de scutiri, precum și obligațiile de plată pentru părțile comune ale imobilului.

Cum se repartizează costurile între proprietari

Obligațiile de plată diferă în funcție de natura costurilor, care se împart în două categorii: cele aferente funcționării ascensorului și cele pentru întreținere și reparații.

Prima categorie cuprinde energia electrică necesară utilizării liftului și alte costuri curente asociate. Cea de-a doua include serviciile de mentenanță, verificările periodice, reviziile tehnice și lucrările necesare pentru menținerea instalației în stare bună de funcționare.

Intervențiile pot viza repararea ușilor, înlocuirea componentelor uzate sau defecte și remedierea problemelor apărute la motor ori la celelalte mecanisme, astfel încât ascensorul să poată fi utilizat în condiții de siguranță.

Neutilizarea liftului nu scutește automat un proprietar de toate cheltuielile aferente acestuia. Eventualele scutiri sau modalități speciale de repartizare trebuie să respecte condițiile prevăzute de lege.”, a explicat avocatul Bogdan Buneci

Cine poate beneficia de scutirea de la plata cheltuielilor

„Potrivit art. 75 alin. (5) din Legea nr. 196/2018, anumite categorii de proprietari pot fi scutite de la plata energiei electrice necesare funcționării liftului, în baza unei hotărâri a adunării generale a asociației de proprietari.

Măsura se poate aplica persoanelor care locuiesc la subsol, demisol, parter sau mezanin, precum și la etajul 1 în clădirile fără mezanin. Excepția ține cont de poziționarea apartamentelor și de necesitatea redusă sau inexistentă de a utiliza ascensorul pentru accesul la locuință. Scutirea nu se acordă automat, ci numai în condițiile prevăzute de lege.

Cum pot obține proprietarii acest drept

Cei interesați pot depune o cerere scrisă la asociație, prin care să solicite includerea propunerii pe ordinea de zi a adunării generale. Hotărârea se adoptă cu respectarea cerințelor privind convocarea, cvorumul și majoritatea voturilor, prevăzute de Legea nr. 196/2018. La prima convocare este necesară întrunirea cvorumului legal.

Dacă adunarea este reconvocată, decizia poate fi luată cu votul majorității membrilor prezenți, indiferent de numărul acestora, dacă sunt îndeplinite condițiile legale de convocare.

În cazul respingerii propunerii, proprietarii pot solicita comunicarea hotărârii și a motivelor care au stat la baza acesteia. În funcție de circumstanțele concrete și de dispozițiile legale aplicabile, pot analiza posibilitatea contestării în instanță.”, a adăugat specialistul pentru Digi24.ro

Ce costuri trebuie să suporte proprietarii care nu folosesc ascensorul

„Proprietarii care beneficiază de scutirea de la plata energiei electrice consumate pentru funcționarea ascensorului rămân, în principiu, obligați să contribuie la întreținerea, repararea și modernizarea acestuia.

Este vorba despre cei care locuiesc la subsol, demisol, parter sau mezanin, precum și la etajul 1 în clădirile fără mezanin. Aceste costuri se repartizează potrivit regulilor legale aplicabile proprietății comune.”, a conchis sursa Digi24.ro