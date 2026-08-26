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Cine poate primi pensie de urmaș pe tot parcursul vieții. Condițiile obligatorii și situațiile în care beneficiarul pierde acest drept

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Pensie de urmaș. Inquam Photos George Calin
Pensie de urmaș. Inquam Photos George Calin
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Din articol
Când primește soțul supraviețuitor pensie de urmaș pe tot timpul vieții Ce se întâmplă dacă durata căsătoriei a fost între 10 și 15 ani Drepturile soțului supraviețuitor încadrat în grad de invaliditate Copiii pot beneficia de acest drept pe viață? Cum se stabilește suma acordată beneficiarilor Ce poate alege persoana care are deja o pensie proprie Recăsătorirea duce la încetarea plății

Pensia de urmaș poate fi acordată pe tot parcursul vieții soțului supraviețuitor, însă doar dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiții: vârsta standard de pensionare, durata căsătoriei și, în anumite situații, absența unor venituri care depășesc un plafon stabilit prin lege. Persoanele aflate în incapacitate de muncă și copiii urmași beneficiază de reguli distincte, cu limite de vârstă și condiții proprii.

Pensia de urmaș reprezintă o formă de protecție acordată familiei după pierderea susținătorului. Potrivit articolului 73 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, aceasta se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor, dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condițiile legale pentru obținerea venitului.

Când primește soțul supraviețuitor pensie de urmaș pe tot timpul vieții

Potrivit articolului 75 alineatul (1) din lege, soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, începând cu împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. Condiția se referă la durata căsătoriei încheiate legal, nu la perioada de conviețuire anterioară oficializării relației.

Simplul fapt că persoana decedată primea o pensie nu conferă automat dreptul soțului supraviețuitor de a prelua suma aflată în plată. Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele legale și să depună documentele necesare la casa teritorială de pensii competentă.

Ce se întâmplă dacă durata căsătoriei a fost între 10 și 15 ani

Conform articolului 75 alineatul (2), dreptul poate fi acordat pe viață și atunci când căsătoria a durat mai puțin de 15 ani, dar nu mai puțin de 10 ani. În acest caz, cuantumul se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an care lipsește până la împlinirea celor 15 ani. Astfel, o căsătorie de 14 ani atrage o reducere de 6%, iar o căsătorie de 10 ani, o reducere de 30%.

O durată mai mică de 10 ani nu permite acordarea dreptului pe viață în baza acestei reguli. Persoana poate totuși avea acces la pensia de urmaș în alte situații prevăzute de lege, precum invaliditatea sau decesul susținătorului în urma unui accident de muncă ori a unei boli profesionale.

Drepturile soțului supraviețuitor încadrat în grad de invaliditate

Potrivit articolului 76 alineatul (1), soțul supraviețuitor care nu a împlinit vârsta standard de pensionare are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârsta la care se află sub acest prag, pe perioada în care este încadrat în gradul I sau II de invaliditate, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an. Dreptul se acordă doar dacă, în această perioadă, persoana nu realizează venituri lunare sau acestea sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară garantat în plată.

O regulă specială se aplică atunci când decesul susținătorului a fost cauzat de un accident de muncă sau de o boală profesională. Potrivit articolului 76 alineatul (2), soțul supraviețuitor care nu a împlinit vârsta standard de pensionare are dreptul la pensie de urmaș indiferent de durata căsătoriei, cu aceeași condiție privind veniturile lunare.

În ambele cazuri, prestația nu este acordată automat pe tot parcursul vieții, ci se menține atât timp cât persoana rămâne încadrată în gradul de invaliditate respectiv și îndeplinește celelalte cerințe legale, inclusiv obligația de a se prezenta la revizuirea medicală periodică.

Copiii pot beneficia de acest drept pe viață?

Potrivit articolului 74, copiii primesc, în mod obișnuit, pensie de urmaș până la vârsta de 16 ani. Dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, plata se poate menține până la finalizarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani.

Există o excepție pentru urmașii care au dobândit o invaliditate de orice grad în perioada în care se aflau într-una dintre situațiile de mai sus. Aceștia pot beneficia de prestație pe toată durata invalidității. Dreptul se poate întinde, așadar, pe parcursul întregii vieți dacă această stare medicală se menține, fără a fi însă o acordare necondiționată sau definitivă.

Cum se stabilește suma acordată beneficiarilor

Potrivit articolului 79 alineatul (2) din lege, cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din numărul total de puncte realizat de susținător, în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți: 50% pentru un singur urmaș, 75% pentru doi urmași și 100% pentru trei sau mai mulți urmași.

Baza de calcul este pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susținătorul. Dacă decesul a survenit înainte ca acesta să îndeplinească cerințele pentru pensionarea la limită de vârstă, stabilirea se face prin raportare la pensia de invaliditate de gradul I la care ar fi fost îndreptățit. Procentele se aplică drepturilor persoanei decedate, ceea ce înseamnă că unicul beneficiar nu va încasa neapărat integral suma primită anterior de susținător.

Cuantumul pensiei de urmaș, în cazul orfanilor de ambii părinți, se stabilește prin însumarea drepturilor de pensie de urmaș, calculate după fiecare părinte.

Ce poate alege persoana care are deja o pensie proprie

Soțul supraviețuitor care beneficiază de o pensie proprie și îndeplinește condițiile pentru pensia de urmaș poate opta pentru varianta mai avantajoasă. Cele două prestații nu se încasează simultan în sistemul public, iar, potrivit normelor de aplicare a legii, plata dreptului ales începe cu luna următoare solicitării.

Recăsătorirea duce la încetarea plății

Deși dreptul poate fi stabilit pe tot timpul vieții, acesta încetează dacă soțul supraviețuitor se recăsătorește, potrivit articolului 100 alineatul (1) litera i). Încetarea produce efecte începând cu luna următoare celei în care a intervenit recăsătorirea, iar modificările de stare civilă sunt comunicate caselor de pensii inclusiv de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.

Acordarea pe viață a pensiei de urmaș nu este, prin urmare, necondiționată. Menținerea prestației depinde de respectarea continuă a cerințelor legale: vârstă, durata căsătoriei, grad de invaliditate sau nivel al veniturilor , iar orice schimbare relevantă trebuie comunicată casei teritoriale de pensii.

Editor : C.S.

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