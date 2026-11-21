Persoanele cu vârste cuprinse între 46 și 75 de ani, cu studii medii și care locuiesc în mediul urban sunt cele mai expuse fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede. Pensionarii reprezintă categoria cu cele mai multe victime, potrivit unei analize realizate de Poliția Română. Numai în primele nouă luni ale acestui an, prejudiciile au ajuns la zeci de milioane de lei și euro.

Studiul a fost realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române și se bazează pe analiza a 1.624 de sesizări înregistrate la nivel național, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026. Potrivit datelor, 79% dintre victime provin din mediul urban. În ceea ce privește ocupația, 40,5% dintre persoanele înșelate erau pensionari, în timp ce 38,9% erau angajați.

Rezultatele arată și o schimbare față de situația înregistrată în urmă cu doi ani. În primele nouă luni din 2024, persoanele angajate ocupau primul loc în clasamentul victimelor, cu 1.555 de cazuri, urmate de pensionari, cu 1.276 de cazuri.

În ultimii doi ani, numărul angajaților care au devenit victime ale fraudelor online a scăzut cu 59,4%, în timp ce în rândul pensionarilor reducerea a fost de 48,4%. În funcție de vârstă, 64,1% dintre victime aveau între 46 și 75 de ani. Cea mai tânără persoană înșelată avea 16 ani, iar cea mai în vârstă, 93 de ani.

În ceea ce privește nivelul de educație, 50,7% dintre victime aveau cel mult studii medii, în timp ce 34,9% aveau studii superioare. Categoria cea mai frecvent întâlnită a fost cea a persoanelor cu studii medii, cu vârste între 66 și 75 de ani.

Cum acționează escrocii și ce sume au pierdut victimele

În 80,5% dintre cazurile analizate, victimelor li s-a cerut să trimită bani. În cele mai multe situații, escrocii au promis investiții în acțiuni. Acest lucru s-a întâmplat în 872 de cazuri, reprezentând 53,7% din total. În alte 385 de situații, aproximativ 23,7%, investițiile promise vizau criptomonede.

Prejudiciile înregistrate sunt de ordinul zecilor de milioane. În 1.346 de cazuri, victimele au plătit în lei, suma totală depășind 73,6 milioane de lei. În alte 260 de situații, banii au fost plătiți în euro, prejudiciul fiind de aproximativ 8,5 milioane de euro.

Poliția Română anunță că va continua activitățile de informare privind noile metode de operare, precum și acțiunile pentru identificarea și tragerea la răspundere a celor care comit astfel de infracțiuni.

Editor : A.R.