Cioban arestat după ce turma sa a distrus o cultură. Pagube de zeci de mii de lei

turma de oi
Un bărbat din Alba Iulia a ajuns în arestul poliției, fiind reținut timp de 24 de ore, după ce a lăsat o turmă de oi să intre pe un teren cultivat cu floarea soarelui. Pagubele sunt de zeci de mii de lei, iar ciobanul a fost pus sub acuzare pentru infracțiunea de distrugere, potrivit News.ro.

Poliţiştii din Alba Iulia au intervenit după ce timp de două zile consecutiv, un cioban a intrat cu o turmă de oi pe o parcelă de teren de pe raza localităţii Ighiu, teren cultivat cu floarea-soarelui. Animalele au stricat recolta, iar prejudiciul se ridică la suma de 67.500 de lei.

Bărbatul a fost indentificat drept un o persoană de 30 de ani din Alba Iulia. Acesta este reținut și și-a petrecut noaptea de vineri spre sâmbătă în arest. De asemenea, pe numele său a fost deschis un dosar penal.

