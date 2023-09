Experiment inspirat de declarațiile premierului despre cumpărăturile de 100 de lei. În viziunea lui Marcel Ciolacu, 100 de lei este o sumă consistentă pentru cumpărături, dar atunci când a fost întrebat ce ar putea cumpăra cu acești bani în minte i-au venit doar două alimente: pâine și zahăr. Am mers și noi în piață să vedem ce ne putem lua consistent cu doar o sută de lei.

Reporter: Ce cumpărați cu 100 de lei?

Marcel Ciolacu: Ce am nevoie.

Reporter: Ce aveți nevoie?

Marcel Ciolacu: Ca și dumneavoastră... pâine. Ce am nevoie... zahăr. Nu am înțeles întrebarea.

Reporter: De 100 de lei cât se mai poate cumpăra în ziua de astăzi, când mergeți la cumpărături?

Marcel Ciolacu: Eu cred că pot cumpăra consistent.

Georgiana Iuzic, jurnalist Digi24: Ne-am gândit la două preparate simple pentru meniul zilei. O ciorbă cu perișoare, iar pentru felul doi, pulpă de pui la cuptor, cu piure. Bugetul nostru este de 100 de lei. Haideți să vedem dacă ne și încadrăm.

Reporter Digi24: Dați-mi, vă rog, o țelina și 3 morcovi.

Vânzătoare: Cu frunze, fără?

Reporter Digi24: Nu, e ok așa.

Vânzătoare: 9 lei și 50 de bani.

Georgiana Iuzic, jurnalist Digi24: Am cumpărat legumele și borșul. Pe toate acestea am dat 25 de lei, ne-au mai rămas 75 de lei. Însă trebuie să ne încadrăm în acest buget, ca să cumpărăm carnea și lactatele, haideți să vedem dacă ne ajung și banii.

Reporter Digi24: Două kilograme de pulpe dezosate de pui, vă rog.

Vânzătoare: 43,90 lei. Punguță?

Reporter Digi24: Da, vă rog!

Georgiana Iuzic, jurnalist Digi24: Mai avem de cumpărat orezul pentru perișoare, smântâna, untul, dar și laptele pentru piure. Însă ne-au mai rămas doar 6 lei, bani care cu siguranță nu ne vor ajunge să cumpărăm macar unul din produsele menționate. Așadar, vedem că în ziua de astăzi, cu 100 de lei nu putem prepara nici măcar un prânz.

Femeie: Destul de puțin, cu 100 de lei. Păi, câteva exemple, să zic că un kilogram de carne și un kilogram de brânză, și cred că acolo sunt.

Femeie: Mare lucru nu, că prețurile sunt mari. Un kilogram de carne, două de roșii și niște fructe, și cam atâta. S-au scumpit enorm. Degeaba spun că s-au redus, că sunt enorm de scumpe toate.

În următoarea perioadă, din această sută de lei românii vor cumpăra și mai puțin. Guvernul a decis să crească taxa pe valoarea adăugată la mai multe produse, printre care alimentele bio și dulciurile, în plus se va adăuga și o acciză pe sucuri.

Taxele mari provoacă scumpiri în lanț

- produsele bio - TVA crește de la 5% la 9%

Ex: pachetul de biscuiți bio va costa 12,5 lei față de 12 lei

- alimentele cu zahăr - TVA crește de la 9% la 19%

Ex: napolitane 160 gr vor costa 8,06 lei de la 7,45 lei

- sucurile cu zahăr vor avea acciză

Ex: sticla de suc 2L va costa 9,5 lei de la 8,49 lei

Reporter: Georgiana Iuzic / Operator: Sorin Oțelea

Editor : Liviu Cojan