Cioloș: M-am vaccinat cu Johnson&Johnson în iunie, după ce m-am vindecat de Covid. M-am tratat acasă

Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a vorbit, marți seară, la Digi24, despre cum a trecut prin Covid-19 și efectele de „oboseală foarte puternică” pe care le-a avut. Totodată, acesta a spus că a așteptat o perioadă după ce s-a vindecat, înainte să se vaccineze cu Johnson&Johnson la sfârșitul lunii iunie.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: V-ați vaccinat?

Dacian Cioloș: "Da. Am avut și boala".

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Recomandați oamenilor să se vaccineze?

Dacian Cioloș: "Recomand să se vaccineze, dar trebuie să fie convinși de lucrul acesta, că fac un lucru bun. Cred că cei care stau și analizează cu adevărat lucrurile, caută informații din surse credibile și analizează lucrurile cu propria lor minte, discută cu vecinii, cu prietenii care s-au vaccinat".

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Știm că ați trecut prin boală. Cum a fost?

Dacian Cioloș: "Am avut niște efecte secundare mai ales după ce am trecut de faza de tratament și de recuperare directă a impactului bolii. M-am recuperat bine la plămâni, la celelalte organe, dar am avut o stare de oboseală foarte puternică. A durat mai bine de două săptămâni, cu o pauză aproape totală. Nu am fost prezent în perioada schimbării ministrului Voiculescu. M-ați solicitat și n-am putut fi prezent mediatic, chiar dacă aveam nevoie".

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Ați avut o boală urâtă.

Dacian Cioloș: "N-am stat în pat neapărat, dar mi-era foarte greu să fac orice fel de efort, inclusiv efortul de a vorbi".

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Faptul că ați trecut printr-o boală urâtă, dă o relevanță oamenilor care ne privesc.

Dacian Cioloș: "Cred că dincolo de experiența mea, mulți dintre cei care au trecut prin boală au explicat de ce nu e vorba doar de o gripă. Sunt efecte pe care nu le-am mai cunoscut".

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: V-ați tratat în România?

Dacian Cioloș: "Fac testarea de fiecare dată când ajung la Parlamentul European și când ajung în România. În situația aceea, am făcut testarea când am ajuns la Parlament și acolo am fost descoperit pozitiv și o perioadă de 12 zile am stat acolo până am putut călători și după am venit acasă și am avut o perioadă de pauză acasă. M-am tratat acasă, dar sub supravegherea unui medic. Am avut o stare de oboseală generalizată. La plămâni m-am recuperat bine".

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: V-ați vaccinat înainte sau după?

Dacian Cioloș: "M-am vaccinat la sfârșitul lui iunie, după boală. A fost recomandarea medicilor să mai aștept. Vaccinarea am făcut-o cu Johnson".

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Efecte adverse?

Dacian Cioloș: "N-am avut".

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Mulți se tem și de efectele adeverse.

Dacian Cioloș: "Sunt unii care au. E important să discute cei care au îndoieli sau neîncredere cu medicii și cu cei care au făcut deja lucrul acesta".

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Nici profesorii n-ar trebui obligați să se vaccineze? Dacă alții fac asta și noi suntem atât de în urmă, nu cumva ar trebui să facem și noi ceva?

Dacian Cioloș: "Nu cred că trebuie să facem noi lucruri neapărat că alții le fac. E important să pornim de la condițiile noastre specifice. Nu cred că trebuie nimeni obligat să se vaccineze, dar avem nevoie de eforturi foarte mari să câștigăm încrederea între autoritățile publice și cetățeni. Felul în care tratăm campania aceasta de vaccinare mi se pare că e un element important în relația dintre stat și cetățeni".

