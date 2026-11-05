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Ciprian Ciucu: 79 de noi tramvaie vor fi cumpărate pentru București. A fost lansată procedura internațională de achiziție

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Foto: Ciprian Ciucu/ Facebook
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Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă continuarea investiţiilor majore în reţeaua de transport public, prin lansarea, joi, a procedurii internaţionale pentru achiziţionarea a 79 de tramvaie noi pentru Bucureşti. Valoarea estimată a contractului este de 1.404.891.774 lei, fără TVA.

„Da! Continuăm investiţiile majore în reţeaua de transport public! Am lansat astăzi procedura internaţională pentru achiziţionarea a 79 de tramvaie noi pentru Bucuresti!”, a scris primarul într-o postare pe Facebook.

Ciprian Ciucu arată că tramvaiele vor fi achiziţionate în cadrul proiectelor „Modernizarea sistemului de transport public cu tramvaiul de la nivelul Municipiului Bucureşti” si „Extinderea reţelei de tramvai pe artera de circulaţie Prelungirea Ghencea”.

Valoarea estimată a contractului este de 1.404.891.774 lei, fără TVA.

Potrivit primarului, data pentru depunerea ofertelor este 10.12.2026.

„Liniile vor fi gata, depourile modernizate, STB echilibrată financiar şi mai bine administrată ca urmare a prcedurii de insolvenţă, iar transportul public va fi mai atractiv”, subliniază Ciprian Ciucu.

Editor : A.C.

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