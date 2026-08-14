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Ciprian Ciucu: A început montarea șinei de tramvai sub Podul Constanța. Când ar urma să fie gata lucrările

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pod constanta sine tramvai
Foto: Ciprian Ciucu Facebook
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Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu a anunțat că a început montarea șinei de tramvai sub Podul Constanța, iar municipalitatea vrea să finalizeze lucrările în următoarele trei săptămâni. Obiectivul este ca, odată cu începerea școlii, traficul rutier să se desfășoare pe două benzi pe sens în această zonă.

Ciprian Ciucu a precizat, vineri într-o postare pe Facebook, că tronsonul de sub Podul Constanța face parte din lotul 4 al proiectului, cu o lungime totală de 6,7 kilometri. Acesta include Bd. Mihalache, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi, Bd. Gloriei și mai multe străzi adiacente.

Potrivit primarului general, lotul este unul complex, deoarece presupune înlocuirea mai multor rețele și reabilitarea unor colectoare.

„Pe majoritatea lotului suntem la stadiul de săpături și înlocuit rețele din subteran. La Podul Constanța, însă, lucrările sunt în stadiul cel mai avansat”, a scris Ciucu.

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Primarul Capitalei spune că zona de sub Podul Constanța a fost tratată cu prioritate, deoarece este una dintre cele mai circulate și, în timpul lucrărilor, traficul rutier este restricționat la o singură bandă pe sens.

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„Pentru că este o zonă foarte circulată, unde traficul se îngustează la o bandă pe sens, ne-am mobilizat și am făcut toate eforturile pentru a înainta cu lucrările, astfel încât să finalizăm șantierul până în septembrie”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Potrivit edilului, muncitorii lucrează inclusiv noaptea și în weekenduri.

„Lucrăm la foc continuu, inclusiv pe timpul nopții și în weekenduri”, a mai transmis Ciucu.

Primarul general a anunțat că vineri a început montarea șinei de tramvai și pe Bd. 1 Decembrie, parte din lotul 1 al proiectului.

Lucrările urmează să avanseze și pe Bd. Basarabia.

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Editor : Ana Petrescu

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