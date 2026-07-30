Ciprian Ciucu anunță concursuri pentru șefii companiilor municipale: „Profesionalizăm și depolitizăm”

Primăria Municipiului București va organiza concursuri pentru toate pozițiile din consiliile de administrație și pentru posturile de directori din companiile municipale, într-un proces pe care primarul general Ciprian Ciucu îl descrie drept unul transparent și competitiv.

„O veste mult aşteptată, de mai mulţi ani... Gata! Profesionalizăm şi depolitizăm companiile municipale. Pe toate. După 8 ani. Am parcurs mai mulţi paşi administrativi pentru a scoate la concurs, prin procedura transparentă, competitivă, anunţată din timp, toate poziţiile din Consiliile de Administraţie ale companiilor municipale şi poziţiile de management/directori. Am publicat deja scrisorile de aşteptări la care trebuie să răspundă cei care vor participa la concursuri şi am publicat şi anunţurile privind consultarea acţionarilor (proceduri legal-birocratice)”, a scris Ciprian Ciucu, joi, pe Facebook.

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Primarul general a anunțat că, la următoarea ședință, va propune Consiliului General al Municipiului București demararea procedurilor pentru organizarea concursurilor în vederea recrutării unor membri profesioniști pentru consiliile de administrație ale companiilor municipale.

„Aveţi încredere, fac tot ce pot pentru a pune primăria pe picioare, în contextul care mi-a fost dat”, a transmis primarul general Ciprian Ciucu.

Editor : Ana Petrescu