Live TV

Ciprian Ciucu anunță licitația pentru 100 de troleibuze noi. Ce dotări vor avea și cât costă achiziția

Data actualizării: Data publicării:
troleibuze
Foto: Ciprian Ciucu Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Sisteme de siguranță și taxare contactless

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a anunțat lansarea licitației pentru achiziționarea a 100 de troleibuze articulate, moderne și complet accesibilizate.

Valoarea estimată a contractului este de 492.787.450 de lei, fără TVA, iar firmele interesate pot depune ofertele până pe 5 octombrie, a anunțat edilul, marți, pe Facebook.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, noile vehicule vor avea 18 metri lungime, podea integral coborâtă și o capacitate de cel puțin 130 de pasageri. Acestea vor fi dotate cu aer condiționat, rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă, sisteme audio-video de informare, camere de supraveghere, validatoare contactless și prize USB.

„Noile vehicule vor fi moderne, accesibile și mai confortabile pentru călători. Acestea vor avea: aer condiționat, rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă, sisteme audio-video de informare a călătorilor, camere video, validatoare contactless, prize USB, sisteme moderne de siguranță și asistență la conducere”, a precizat primarul Capitalei.

O condiție importantă a licitației este ca troleibuzele să poată circula cel puțin 20 de kilometri fără alimentare de la rețeaua de contact, folosind bateriile de tracțiune. Performanța trebuie demonstrată în condiții reale de exploatare, cu toate sistemele auxiliare, inclusiv climatizarea, pornite.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sisteme de siguranță și taxare contactless

Vehiculele vor fi echipate cu sisteme de climatizare, supraveghere video, informare audio-video și numărare automată a pasagerilor. De asemenea, vor avea sisteme de taxare contactless și tehnologii pentru creșterea siguranței în trafic.

„Noile troleibuze trebuie să fie echipate cu sisteme moderne de climatizare, supraveghere video, informare audio-video pentru călători, precum și numărare automată a pasagerilor. În același timp, acestea vor dispune și de sisteme moderne de taxare contactless. Sunt prevăzute sisteme ADAS de asistență pentru șofer, monitorizarea atenției conducătorului auto și dispozitiv antidemaraj cu etilotest pentru vehiculele ce urmează a fi achiziționate”, a detaliat Ciprian Ciucu.

Achiziția va fi finanțată parțial prin fonduri europene, în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

Valoarea totală a proiectului este de 596.462.622 de lei, din care 119.262.562 de lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
2
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTI4N2YwMTUxODFlYzE3ODcyMjU5NTllNDQyMzZlZTQy.thumb
3
Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține...
comisia europeana
4
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
Donald Trump
5
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...
FOTO S-a semnat contractul: Guvernul României dă banii
Digi Sport
FOTO S-a semnat contractul: Guvernul României dă banii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Primarul capitalei, Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu: „Mâine mă duc peste constructor în Herăstrău”. Ce alte proiecte pregăteşte Primăria Capitalei
787958654_1411561011151599_2847611806912869394_n
Consiliul General a votat reducerea ajutoarelor acordate de Primăria Capitalei persoanelor cu dizabilități, mamelor și nou-născuților
ambulanta smurd
Incendiu la o hală din Autobaza STB Ferentari. A fost afectat un autobuz
apa la robinet
Crește tariful pentru metrul cub de apă în București. Cu cât ar putea plăti în plus o familie. Explicațiile lui Ciprian Ciucu
Ciprian Ciucu
Primăria Capitalei estimează că va achita până în 2030 datoriile către persoanele cu dizabilități. Ciucu: „Vor primi 250 de lei lunar”
Recomandările redacţiei
the border into Romania as refugees flee Ukraine following the Russian invasion 2022
Rusia a distrus punctul vamal de la Orlivka, la granița României cu...
nicusor dan catedrala mantuirii neamului
Nicușor Dan: „Spațiul public este dominat de defetiști și demagogi”...
bolojan abrudean
Mircea Abrudean, despre întâlnirea Bolojan-Tănăsescu din biroul său...
politie pe camp langa o drona prabusita in vaslui
O dronă prăbușită a fost găsită pe un câmp din Vaslui. SRI a stabilit...
Ultimele știri
Tim Cook a părăsit funcția de director general al Apple după 15 ani
România, singurul stat din Uniunea Europeană unde puterea de cumpărare a salariului minim a scăzut. Ce arată raportul Eurofound
Buzoianu: Apele Române - „un sistem vulnerabil, condus la comandă politică”. Ce a descoperit la SGA Olt
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilinca Vandici este însărcinată la 40 de ani. Iubitul ei e fiul unui primar cu state vechi în Maramureș
Cancan
A fost cutremur în România la ora 9:54! Ce magnitudine a anunțat INFP
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea a fost protejatul lui Gigi Becali la FCSB: „A afectat vestiarul!”
editiadedimineata.ro
Pedro Sánchez acuză Rusia și Israel că au folosit criza din Ceuta împotriva Spaniei
Fanatik.ro
Vivi Răchită știe de ce a plecat Tănase de la FCSB: „Personalitate peste Baciu! Cu jucătorii care au rămas...
Adevărul
„Ni se reproșează totul și nu ni se oferă nimic”. Revolta directoarei unui colegiu de top din Capitală
Playtech
Ce nu ai voie să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține. Legea prevede inclusiv pedeapsa cu...
Digi FM
Oana Roman, atacată și amenințată cu moartea. Persoane necunoscute i-ar fi filmat casa: „Am avut o vară...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dennis Man, la Lazio! Cine a rezolvat transferul fotbalistului român în Serie A
Pro FM
Melodia celebră care a distrus trupa The Police. Cum au ajuns să se judece și după 43 de ani
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Are 100 de ani, dar face asta fără probleme! Imagini virale cu Dick Van Dyke, în timp ce face sport în curtea...
Adevarul
„Salariu de sclav pe moșia partidului unic”. Cum își amintesc românii de munca patriotică din timpul Armatei
Newsweek
Senatul, decizie majoră legată de pensii. Ce categorii de pensionari ar putea pierde bani? În ce condiții?
Digi FM
Au 14 copii, dar nu s-ar opri aici. Surprinzător, banii nu sunt principala problemă a acestei familii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
Michael Douglas nu lasă vârsta să-i dicteze viața: "Nu-i rău pentru 82 de ani". S-a amestecat printre turiști...
UTV
Imagini rare cu Andi Moisescu și fiul său cel mare. David are 19 ani și îi calcă pe urme