Ciprian Ciucu anunță licitația pentru 100 de troleibuze noi. Ce dotări vor avea și cât costă achiziția

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a anunțat lansarea licitației pentru achiziționarea a 100 de troleibuze articulate, moderne și complet accesibilizate.

Valoarea estimată a contractului este de 492.787.450 de lei, fără TVA, iar firmele interesate pot depune ofertele până pe 5 octombrie, a anunțat edilul, marți, pe Facebook.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, noile vehicule vor avea 18 metri lungime, podea integral coborâtă și o capacitate de cel puțin 130 de pasageri. Acestea vor fi dotate cu aer condiționat, rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă, sisteme audio-video de informare, camere de supraveghere, validatoare contactless și prize USB.

„Noile vehicule vor fi moderne, accesibile și mai confortabile pentru călători. Acestea vor avea: aer condiționat, rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă, sisteme audio-video de informare a călătorilor, camere video, validatoare contactless, prize USB, sisteme moderne de siguranță și asistență la conducere”, a precizat primarul Capitalei.

O condiție importantă a licitației este ca troleibuzele să poată circula cel puțin 20 de kilometri fără alimentare de la rețeaua de contact, folosind bateriile de tracțiune. Performanța trebuie demonstrată în condiții reale de exploatare, cu toate sistemele auxiliare, inclusiv climatizarea, pornite.

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Sisteme de siguranță și taxare contactless

Vehiculele vor fi echipate cu sisteme de climatizare, supraveghere video, informare audio-video și numărare automată a pasagerilor. De asemenea, vor avea sisteme de taxare contactless și tehnologii pentru creșterea siguranței în trafic.

„Noile troleibuze trebuie să fie echipate cu sisteme moderne de climatizare, supraveghere video, informare audio-video pentru călători, precum și numărare automată a pasagerilor. În același timp, acestea vor dispune și de sisteme moderne de taxare contactless. Sunt prevăzute sisteme ADAS de asistență pentru șofer, monitorizarea atenției conducătorului auto și dispozitiv antidemaraj cu etilotest pentru vehiculele ce urmează a fi achiziționate”, a detaliat Ciprian Ciucu.

Achiziția va fi finanțată parțial prin fonduri europene, în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

Valoarea totală a proiectului este de 596.462.622 de lei, din care 119.262.562 de lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Editor : Ana Petrescu