Exclusiv Ciprian Ciucu, despre problemele din sistemul de termoficare: A da drumul la acel cazan ar pune în pericol toată instalația

Data publicării:
2025-12-07-4108
Ciprian Ciucu Foto: Inquam Photos / George Călin
Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu a vorbit pentru Digi24 despre situația critică din sistemul de termoficare, după ce mii de clădiri au rămas fără apă caldă și căldură din cauza unei avarii la CET Sud. Având în vedere că infrastructura de distribuţie de agent termic din Bucureşti este una foarte veche, punerea în funcţiune a cazanului cu apă fierbinte (CAF) „ar pune în pericol toată instalația și s-ar putea opri pe o arie mult mai largă în București agentul termic,” a explicat edilul.

 

„Este o avarie la CET Sud care aparține de Ministerul Energiei, de ELCEN, această avarie are deja mai bine o săptămână. În astfel de condiții, în fiecare an, mai ales în condiții de cod galben de ger, exista o soluție prin care un șir de pompe, cum mi s-a explicat de către cei de la ELCEN, era pus în funcțiune. Termoenergetica, care este în subordinea Primăriei Capitalei, a cerut expres acest lucru, puneți în funcțiune acel șir de pompe pentru a compensa ceea ce livrează ELCEN. Din păcate a da drumul la acel CAF, cazan de apă fierbinte se numește, au explicat cei de la ELCEN, ar pune în pericol toată instalația și s-ar putea opri pe o arie mult mai largă în București agentul termic,” a explicat ciprian Ciucu pentru Digi24.

Riscul este prea mare acum să dea drumul la acest CAF

„Deci pentru prima dată s-a luat decizia de către experți că riscul este prea mare acum să dea drumul la acest CAF. De ce? Pentru că, s-a explicat, din cauza pierderilor din rețea, se aduce foarte multă apă de adaos, o apă foarte, foarte dură, care afectează instalațiile cazanului, țevile și așa mai departe pot exploda și pot apărea inclusiv accidente de muncă. Este vorba despre o infrastructură foarte veche, din anii 60, tehnologie în anii 40-50, anii 60-70, executate toate aceste CET-uri, singurul modernizat din Bucureștiul este CET Vest. De aceea în Drumul Taberei, în Militari, în zona de vest, nu sunt astfel de probleme, din contră, apa este foarte fierbinte. Specialiștii au decis să se introducă în rețea mai mult agent termic din CET Vest în regim de avarie, în sensul în care CET Sud nu este funcțional, asta înseamnă și să se împingă printr-un debit mai bun și o presiune mai bună dinspre vest și să ajungă și în acea parte.

Sistemul are inerție, el trebuie să se îmbunătățească în fiecare zi. Alternativa, după câte mi s-a explicat, este că ar putea exploda acel cazan, ceea ce ar crea o situație mult mai gravă, imediată, pe parcursul întregii ierni, nu doar în acest moment,” a adăugat primarul.

„Îmi cer eu scuze, deși abia am venit în mandat”

Edilul, abia venit pe funcţie, îşi cere scuze pentru infrastructura veche folosită în Bucureşti pentru furnizarea de energie termică.

„În acest moment, în loc să fie înghețate efectiv caloriferele, apa este călâie, iar temperatura este mai jos. Ce pot să zic? Îmi pare extrem de rău, dacă e nevoie, îmi cer eu scuze, care de abia am venit în mandat, pentru o infrastructură veche, care nu a fost înnoită de ani de zile. Vreau să dau și o perspectivă, nu doar să vorbesc. Ce trebuie să se întâmple. Deci unul dintre principale motive pentru care în acest an pentru prima dată nu s-a mai pus în funcțiune acel șir de pompe este că în momentul în care se livrează o presiune mai mare apă în rețeaua Termoenergetica, aceasta fiind foarte veche și ruginită, apa vine, adună din conducte toată mizeria, rugina și așa mai departe, o duce în acele pompe și aici poate interveni o avarie mult mai proastă,” a precizat primarul.

Primarul anunță că va avea mai multe întîlniri cu cei de la ELCEN.

„O să am mai multe întâlniri cu ELCEN, una va fi chiar luni. Ministerul Energiei a alocat bani prin fondul de modernizare ca aceste CET-uri să fie retehnologizate, să avem tehnologie din anii 2026. Se va întâmpla în câțiva ani de zile, pentru că acuma se lucrează la proiectare, după care execuție și așa mai departe. Iar noi, Primăria Capitalei, vom continua să înlocuim rețele, rețeaua primară, în special în Sectorul 4, au fost anumite întârzieri. Personal, mă voi implica foarte mult ca să deblocăm,” a adăugat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu nu a putut estima în cât timp se va rezolva această situaţie, precizând că „nu există un răspuns concret” în acest sens.

„Mi-au spus unii că s-ar putea să fiu sabotat”

Întrebat dacă crede că ceea ce se întâmplă este un act de sabotaj la adresa sa, primarul a răspuns că nu are dovezi în acest sens.

„Mi-au spus unii că s-ar putea să fiu sabotat, nu am niciun fel de dovadă, eu plec de la prezumţia de responsabilitate şi de bună-credinţă”, a precizat Ciprian Ciucu, subliniind că sistemul de alimentare cu energie termică al Capitalei şi-a depăşit de trei ori durata de viaţă.

Primarul a adăugat că susţine preluarea ELCEN la Primăria Capitalei pentru ca producţia de agent termic să se afle tot în subordinea administraţiei locale.

