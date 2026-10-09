Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu s-a întâlnit, vineri, cu primarul Ankarei Mansur Yavaş, aflat în vizită la București, pentru a discuta despre dezvoltarea relațiilor economice, culturale și turistice dintre cele două capitale. Printre proiectele analizate se numără colaborarea pentru consolidarea clădirilor vechi, dezvoltarea serviciilor medicale și intensificarea legăturilor dintre companii, universități și instituții culturale.

Bucureștiul și Ankara sunt orașe înfrățite din 1998, însă, potrivit lui Ciprian Ciucu, relațiile dintre cele două administrații nu au fost foarte strânse în ultimii ani.

„Mi-am propus ca, în acest mandat, să revitalizez înfrățirile Bucureștiului. Sunt importante. Am identificat mai multe zone unde putem să colaborăm”, a declarat primarul general, potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei.

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Ciucu a anunțat că urmează să aibă loc și întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri, în contextul prezenței unei comunități de afaceri turce importante în România.

Edilul a vorbit și despre potențialul turistic și economic al Bucureștiului, inclusiv despre clădirile istorice ale orașului, care ar putea fi mai bine valorificate.

„Le place foarte mult cum se prezintă orașul, clădirile noastre istorice, care sunt frumoase și ofertante, dar pe care, evident, va trebui să le și consolidăm și să le integrăm mai bine în circuitul economic, pentru că Bucureștiul are un foarte bun potențial”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Ankara propune colaborări între companii

Primarul Ankarei, Mansur Yavaş, a susținut dezvoltarea relațiilor economice prin stabilirea unor contacte directe între companiile din cele două orașe.

„Vom merge la Camera de Comerț din București și vom stabili anumite proiecte ca să putem să derulăm acest program”, a transmis edilul turc.

Yavaş a mulțumit României pentru sprijinul acordat Turciei în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană și a pledat pentru consolidarea relațiilor bilaterale.

„Vrem să facem punți de prietenie durabilă și prosperitate comună”, a declarat primarul Ankarei.

Unul dintre domeniile discutate de cele două delegații a fost consolidarea clădirilor vulnerabile, inclusiv a celor din Centrul Vechi al Bucureștiului.

Potrivit Primăriei Capitalei, experiența Ankarei în gestionarea riscurilor seismice ar putea fi utilă în proiectele de consolidare din București.

„Doar în ultimii 20 de ani, capitala Turciei a avut două seisme mari. Expertiza lor în domeniu ne va fi de folos în consolidarea clădirilor din Centrul Vechi și nu numai”, a transmis municipalitatea.

Bucureștiul și Ankara vor să dezvolte turismul și schimburile culturale

Îmbunătățirea legăturilor turistice dintre cele două capitale se numără printre obiectivele discutate. Administrația Capitalei a precizat că cele două orașe sunt despărțite de un zbor de aproximativ două ore și că un flux aerian mai bun ar putea facilita călătoriile de weekend.

„Primarul general Ciprian Ciucu și-a exprimat dorința unui flux aerian mai bun între orașe, care să îmbunătățească turismul între cele două orașe: locuitorii din Ankara să poată veni mai ușor în weekend-uri, iar bucureștenii să poată descoperi Turcia în afara stațiunilor de vară”, a precizat Primăria Capitalei.

De asemenea, cei doi edili au convenit să faciliteze contactele dintre instituțiile culturale și universități, pentru dezvoltarea unor programe comune în domeniul educației și culturii.

Serviciile medicale, o posibilă direcție de investiții

Cooperarea în domeniul sănătății a fost un alt subiect abordat în cadrul întâlnirii. Primăria Capitalei a evidențiat experiența Ankarei în furnizarea serviciilor medicale specializate, de la tratamente complexe la servicii de estetică și centre termale.

Municipalitatea a precizat că există deja clinici turcești în București și că își dorește dezvoltarea acestui sector, inclusiv prin atragerea de investiții.

„Ar fi o oportunitate de investiții în orașul nostru și o șansă de a avea acces la întreaga Europă pentru specialiștii din orașul turcesc”, a transmis Primăria Capitalei.

Discuțiile dintre Ciprian Ciucu și Mansur Yavaş vizează astfel mai multe domenii de colaborare, de la economie și turism până la consolidarea clădirilor și serviciile medicale, în cadrul eforturilor de revitalizare a relației dintre cele două capitale.

Editor : Ana Petrescu