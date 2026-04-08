Circulația feroviară este blocată între Brașov și Sighișoara din cauza unui copac căzut

Circulația feroviară este întreruptă miercuri, între haltele Augustin și Racoș, pe secția Brașov – Sighișoara, din cauza căderii unui copac pe linie, care a afectat și alimentarea cu energie electrică a firelor de contact, anunță CFR Călători.

Din cauza incidentului, următoarele trenuri sunt temporar oprite pe traseu:

IR 531 București Nord – Cluj Napoca

16021 București Nord – Timișoara Nord

IR 1734 Cluj Napoca – București Nord

R 3503 Brașov – Mediaș

Echipele CFR SA acționează pentru remedierea situației, mai spune comunicatul de presă. Circulația în zona afectată se desfășoară conform măsurilor operative stabilite de managerul infrastructurii feroviare. Detalii suplimentare pot fi solicitate direct companiei.

Redeschiderea liniei poate genera decalări de orar și pentru alte trenuri care circulă pe secția Brașov – Sighișoara.

