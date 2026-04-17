Circulaţia tramvaielor liniei 21 va fi suspendată în acest weekend, iar mai multe autobuze vor avea traseele modificate în București

Tramvai al STB. Foto: PMB

Circulaţia tramvaielor liniei 21 va fi suspendată în zilele de sâmbătă, 18 aprilie, şi duminică, 19 aprilie, în timp ce liniile de autobuz 605, 655 şi N103 vor funcţiona pe trasee modificate, pentru a permite executarea unor lucrări de intervenţie la macazul amplasat la intersecţia Calea Moşilor/Str. Lipscani/Str. Cavafii Vechi, informează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI).

"Pentru preluarea călătorilor, TPBI înfiinţează în această perioadă linia navetă de autobuz 621, care va funcţiona între 'Pasaj Colentina' şi 'Piaţa Sf. Gheorghe'", se menţionează în comunicat.

Autobuzele liniei 621 vor circula pe traseul: "Pasaj Colentina", Şos. Colentina, Calea Moşilor, Bd. Hristo Botev, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Calea Moşilor, Str. Cavafii Vechi, Str. Băniei, "Piaţa Sf. Gheorghe", cu întoarcere pe Str. Lipscani, Calea Moşilor, Str. Sf. Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Mântuleasa, Str. Paleologu, Bd. Carol I, Calea Moşilor, Şos. Colentina, "Pasaj Colentina".

Vehiculele liniei 621 vor opri la peroanele tramvaielor liniei 21, cu excepţia staţiilor "Cremeniţa", "Şos. Colentina", "Doamna Ghica" şi "Str. Silvia", care vor fi efectuate la trotuar.

Linia 605 va funcţiona în weekend pe traseul: "Piaţa Sfânta Vineri", Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Calea Călăraşilor, Str. Mântuleasa, Str. Doctor Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, "Şoseaua Ştefan cel Mare", cu întoarcere pe Şos. Ştefan cel Mare, Str. Viitorului, Bd. Dacia, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Str. Doctor Paleologu, Calea Moşilor, Bd. Hristo Botev, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, "Piaţa Sfânta Vineri".

Linia 655 va funcţiona în perioada menţionată astfel: "Piaţa Sfânta Vineri", Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Calea Călăraşilor, Str. Mântuleasa, Str. Paleologu, Calea Moşilor, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, "Piaţa Iancului", cu întoarcere pe Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Calea Moşilor, Bd. Hristo Botev, Bd. Corneliu Coposu, "Piaţa Sfânta Vineri".

Linia N103 va funcţiona, în nopţile de 17/18 aprilie 2026, 18/19 aprilie 2026 şi 19/20 aprilie 2026, pe traseul de bază între "Institutul Oncologic" şi intersecţia Calea Moşilor/Bd. Hristo Botev, apoi pe un traseu modificat, pe sensul spre "Piaţa Unirii 2", pe Bd. Hristo Botev, Bd. Corneliu Coposu, Piaţa Unirii, "Piaţa Unirii 2". Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Editor : A.P.

