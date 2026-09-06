Circulația trenurilor, afectată la Buftea și Drăgănești Olt. O locomotivă a luat foc, iar un incendiu de vegetație a redus vizibilitate

Două incidente au afectat, duminică după-amiază, circulația feroviară în zonele Buftea și Drăgănești Olt. La Buftea, o locomotivă a unui tren tehnologic a luat foc, iar linia de contact a fost scoasă temporar de sub tensiune. În zona Drăgănești Olt - Radomirești, traficul feroviar a fost oprit pe ambele fire din cauza fumului dens provenit de la un incendiu de vegetație.

Incendiu la locomotiva unui tren tehnologic, în stația Buftea

Incendiul de la Buftea s-a produs în jurul orei 14:30, la linia 4 din stația CF Buftea. Focul a izbucnit la locomotiva trenului nr. 91108, operat de CFR SA și format din vagoane dozatoare pentru transportul pietrei sparte, scrie Agerpres.

Pentru ca pompierii să poată interveni în condiții de siguranță, linia de contact a fost scoasă temporar de sub tensiune pe distanța Periș – Chitila, pe ambele fire de circulație.

Potrivit CFR SA, măsura este necesară pentru protejarea echipelor de intervenție și eliminarea riscului electric în zona în care acționează pompierii.

Circulația feroviară pe relația Periș – Chitila este afectată temporar, până la finalizarea intervenției și îndeplinirea condițiilor tehnice pentru repunerea sub tensiune a liniei de contact.

La fața locului intervin echipajele de pompieri, iar personalul de specialitate al CFR SA monitorizează situația și urmează să facă verificările necesare înainte de reluarea circulației în condiții normale.

Drăgănești Olt: Circulația feroviară, oprită din cauza fumului dens

Un al doilea incident a fost semnalat în zona Drăgănești Olt – Radomirești. Începând cu ora 15:10, circulația trenurilor a fost oprită temporar pe ambele fire din cauza fumului dens produs de un incendiu de vegetație izbucnit în apropierea căii ferate.

Măsura a fost luată din motive de siguranță, deoarece fumul reduce vizibilitatea în zona infrastructurii feroviare.

Pompierii intervin pentru localizarea și stingerea incendiului. Potrivit CFR SA, trenurile vor putea circula din nou după reducerea riscului și îndeplinirea condițiilor necesare pentru desfășurarea traficului în siguranță pe ambele fire.

Personalul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova monitorizează situația și menține legătura cu echipele de intervenție.

CFR SA precizează că siguranța circulației feroviare și desfășurarea intervențiilor în condiții de securitate reprezintă prioritatea companiei.

Editor : Ana Petrescu