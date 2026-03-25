Circulație feroviară oprită între Brașov și Sighișoara după ruperea unei șine. Trei trenuri blocate în stații

tren cfr
Circulația feroviară pe ruta Brașov – Sighișoara este întreruptă miercuri din cauza ruperii unei șine, iar trei trenuri de călători sunt oprite în stații, în așteptarea reluării traficului.

Incidentul s-a produs începând cu ora 16:10, iar traficul în zonă este afectat până la remedierea situației de către echipele de intervenție ale CFR SA.

Mai multe trenuri sunt blocate în zonă, în așteptarea reluării circulației:

  • trenul R 3536 Mediaș – Brașov staționează în halta Mureni
  • trenul IR 16021 București Nord – Timișoara Nord este oprit în halta Beia
  • trenul IC 531 București Nord – Cluj-Napoca staționează tot în halta Beia

Circulația acestora va fi reluată în funcție de intervenție.

Potrivit operatorului feroviar, circulația trenurilor în zona afectată se desfășoară în funcție de măsurile operative dispuse de CFR SA, compania responsabilă cu gestionarea traficului pe calea ferată.

Reprezentanții CFR precizează că detalii despre intervenția în desfășurare pot fi solicitate direct administratorului infrastructurii feroviare.

În funcție de momentul în care va fi redeschisă linia, există riscul apariției unor întârzieri și în cazul altor trenuri care circulă pe ruta Brașov – Sighișoara.

Călătorii pot afla informații actualizate despre circulația trenurilor: la telefon 0219521 – INFO CFR, în aplicația „Trenul Meu”, pe site-ul CFR Călători, la secțiunea „Mers tren trafic intern” sau de la personalul din stații.

CFR Călători își cere scuze pasagerilor pentru neplăcerile create.

TAS a confirmat decizia, după ce Senegalul a amenințat cu ”al Treilea Război Mondial”
CFR Călători anunță că persoanele care au bilete la trenurile afectate și doresc să renunțe la călătorie pot solicita restituirea contravalorii biletelor neutilizate.
