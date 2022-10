Ciucă spune că pensiile nu vor crește cu mai mult de 11%: Orice procent în plus impactează pe deficitul la bugetul la pensii

Procentul de majorare a pensiilor trebuie să se încadreze în posibilităţile bugetare şi nu ar trebui să fie mai mare de 11%, având în vedere că orice depăşire „impactează” pe deficitul la bugetul de pensii, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciucă.

El a fost întrebat într-o conferinţă de presă, la finalul vizitei pe Platforma Industrială Dacia Mioveni, în judeţul Argeş, dacă s-a stabilit un procent clar privind majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2023.

„Vom face în aşa fel să avem cât mai curând proiectul de buget pe anul viitor pe masa Guvernului. Este un proces diferit, pentru că este pentru prima dată când realizăm astfel în ţara noastră bugetul şi, în felul acesta, şi bugetarea pe programe şi de aceea am temporizat un pic, am încetinit ritmul de realizare a proiectului de buget pentru anul viitor. Fiecare dintre ministere lucrează să-şi alinieze toate procesele interne, astfel încât să putem să realizăm această bugetare pe programe. În ceea priveşte procentul, am să continui să afirm că el trebuie să se încadreze în posibilităţile bugetare, dar undeva nu mai mult de 11%, pentru că orice procent dincolo de 11% impactează pe deficitul la bugetul la pensii”, a declarat premierul, potrivit Agerpres.

Tot joi, președintele PSD Marcel Ciolacu a scris într-un mesaj pe Facebook că social democrații au „reușit să-și convingă partenerii de guvernare ca pensiile să fie majorate cu cel puțin 10%”.

„PSD a reușit să-și convingă partenerii de guvernare ca pensiile să fie majorate cu cel puțin 10%, de la 1 ianuarie 2023. Majorarea propusă de PSD se bazează pe o analiză economică serioasă care include impactul bugetar și sursele de finanțare pentru susținerea acestei măsuri”, a scris Marcel Ciolacu.

