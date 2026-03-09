Live TV

Ciucu a început seria întâlnirilor cu primarii de sector pentru proiecte comune. Prima discuție a avut-o cu edilul Sectorului 1

Data publicării:
ciprian ciucu george tuta
Foto: Ciprian Ciucu Facebook

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a anunțat, luni, că a început o serie de întâlniri cu primarii de sector pentru a vorbi despre proiectele și priorități administrative pentru București. Prima discuție a avut loc cu primarul Sectorului 1 George Cristian Tuță, iar în această săptămână edilul general urmează să se întâlnească și cu primarii sectoarelor 2 și 3. El îi va invita la discuții similare, saptamana viitoare, și pe primarii Sectoarelor 4, 5 și 6.

Anunțul a fost făcut într-o postare pe Facebook, în care Ciucu spune că își dorește o colaborare administrativă mai strânsă între Primăria Capitalei și primăriile de sector.

„Am invitat primarii sectoarelor pentru a discuta despre prioritățile lor, pentru a-i ajuta și pentru a ne ajuta reciproc să deblocăm și să gândim proiecte pentru București”, a scris primarul general.

Potrivit acestuia, întâlnirile sunt programate pe parcursul acestei săptămâni. „Săptămâna aceasta mă întâlnesc cu primarii Sectoarelor 1, 2 și 3”, a precizat Ciucu.

Edilul a subliniat că discuțiile nu au o miză politică, ci vizează exclusiv proiecte administrative.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Tratez aceste întâlniri strict administrativ și nu politic. Sunt primarul tuturor Bucureștenilor și nu doar al unui partid politic, iar primarii de sectoarelor sunt aleși, la rândul lor, de către bucureșteni și respect acest lucru. Încerc să maximizăm efortul nostru cumulat, sunt dator ca măcar să încerc”, a mai transmis el.

Prima întâlnire, cea cu primarul Sectorului 1, George Tuță, a avut o agendă amplă, iar cei doi au discutat despre mai multe proiecte pentru zona centrală a Capitalei, inclusiv regenerarea urbană a zonei Palatului și a Sălii Palatului, reamenajarea străzii Brezoianu și pietonalizarea unor străzi din zona Pieței Amzei.

Primarul general a anunțat că, miercuri, urmează să se întâlnească cu primarul Sectorului 2 Rareș Hopincă, iar joi cu primarul Sectorului 3 Robert Negoiță și săptămâna viitoare să invite la discuții și cu primarul Sectorului 4 Daniel Băluță, primarul Sectorului 5 Vlad Popescu Piedone și  cel al Sectorului 6 Paul Moldovan.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
petrolier în ocean
1
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
2
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
donald trumo
3
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa
F-47
4
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă...
Increase in gasoline prices due to the Israel vs Iran war. Increase in the price of oil due to the war between Iran and Israel
5
Amenințarea Iranului: „Dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari...
L-a convins pe Leo Messi să semneze și acum a făcut anunțul: "Între 70 și 80 de milioane pe an!"
Digi Sport
L-a convins pe Leo Messi să semneze și acum a făcut anunțul: "Între 70 și 80 de milioane pe an!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soare meteo vreme bucuresti centru vechi terase
Primăria Capitalei verifică terasele ilegale din centrul Bucureștiului. 15 dispoziții de desființare au fost deja semnate
ciucu bucuresti
Ciucu, despre centrul Capitalei: „Degradare, nepăsare. Autoritatea publică, anemică. Poliţia locală, inexistentă. O să am de lucru”
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei gesticuleaza
Ciucu: Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în aprilie dacă nu va fi aprobat bugetul naţional
ciprian ciucu face declaratii
Ciprian Ciucu vrea să schimbe fața Bucureștiului. Ce bulevarde și zone are în vedere, după ce a discutat cu arhitecți și urbaniști
URMARI_EXPLOZIE_35_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Primăria Sectorului 5 a emis autorizația de construire pentru consolidarea blocului afectat de explozia din Rahova
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
STENOGRAME Dispută în Coaliție după scandalul în care e implicată...
Precision Strike Missile racheta orientul mijlociu sua iran
A doua rachetă trimisă de Iran spre Turcia. Proiectilul a fost...
viktor orban si ursula von der leyen
Viktor Orban îi face o propunere Ursulei von der Leyen pentru a evita...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
Război în Orientul Mijlociu, ziua 10. Mii de iranieni jură credință...
Ultimele știri
Ţările G7, consultări despre accesarea rezervelor strategice de petrol. Când s-a mai scos combustibil din aceste rezerve
Kaja Kallas: „Ar trebui să accelerăm ritmul procesului de extindere a UE”. Ce țări sunt vizate
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Dragoș Pîslaru, respinsă în Senat. „PNRR-ul României era în moarte clinică”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, supranumită cea mai frumoasă fată din lume, s-a logodit la 24 de ani. Cine este bărbatul...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Fanatik.ro
Prezentatoarea care suferă de o boală gravă i-a șocat pe toți. Cum a apărut vedeta
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Turcia – România, în pericol! O nouă rachetă balistică lansată de Iran a fost interceptată în spațiul aerian...
Adevărul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi...
Playtech
Moment neașteptat cu Putin în timp ce transmitea un mesaj! Videoclipul a fost șters imediat, slăbiciunea...
Digi FM
Era om al străzii și avea o zi groaznică la muncă. Gestul banal care i-a schimbat viața peste noapte: „Cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Scene haotice”. Iranienii au trimis ofițeri în Australia, în căutarea ”trădătoarelor”. CINCI jucătoare au...
Pro FM
Mădălina Ghenea și picioarele ei interminabile fură toți ochii. Pe plajă sau în rochie minusculă cu tocuri...
Film Now
Christina Applegate a dezvăluit numele starului rock pentru care l-a părăsit pe Brad Pitt: Nu am mai vorbit...
Adevarul
Ce relație au avut strămoșii românilor cu neamurile iraniene. Legăturile din secolul XX, alimentate de țiței
Newsweek
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Motivul pentru care un cățeluș dormea mereu în același loc. Stăpâna a izbucnit în lacrimi când a aflat...
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...