Ciucu a început seria întâlnirilor cu primarii de sector pentru proiecte comune. Prima discuție a avut-o cu edilul Sectorului 1

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a anunțat, luni, că a început o serie de întâlniri cu primarii de sector pentru a vorbi despre proiectele și priorități administrative pentru București. Prima discuție a avut loc cu primarul Sectorului 1 George Cristian Tuță, iar în această săptămână edilul general urmează să se întâlnească și cu primarii sectoarelor 2 și 3. El îi va invita la discuții similare, saptamana viitoare, și pe primarii Sectoarelor 4, 5 și 6.

Anunțul a fost făcut într-o postare pe Facebook, în care Ciucu spune că își dorește o colaborare administrativă mai strânsă între Primăria Capitalei și primăriile de sector.

„Am invitat primarii sectoarelor pentru a discuta despre prioritățile lor, pentru a-i ajuta și pentru a ne ajuta reciproc să deblocăm și să gândim proiecte pentru București”, a scris primarul general.

Potrivit acestuia, întâlnirile sunt programate pe parcursul acestei săptămâni. „Săptămâna aceasta mă întâlnesc cu primarii Sectoarelor 1, 2 și 3”, a precizat Ciucu.

Edilul a subliniat că discuțiile nu au o miză politică, ci vizează exclusiv proiecte administrative.

„Tratez aceste întâlniri strict administrativ și nu politic. Sunt primarul tuturor Bucureștenilor și nu doar al unui partid politic, iar primarii de sectoarelor sunt aleși, la rândul lor, de către bucureșteni și respect acest lucru. Încerc să maximizăm efortul nostru cumulat, sunt dator ca măcar să încerc”, a mai transmis el.

Prima întâlnire, cea cu primarul Sectorului 1, George Tuță, a avut o agendă amplă, iar cei doi au discutat despre mai multe proiecte pentru zona centrală a Capitalei, inclusiv regenerarea urbană a zonei Palatului și a Sălii Palatului, reamenajarea străzii Brezoianu și pietonalizarea unor străzi din zona Pieței Amzei.

Primarul general a anunțat că, miercuri, urmează să se întâlnească cu primarul Sectorului 2 Rareș Hopincă, iar joi cu primarul Sectorului 3 Robert Negoiță și săptămâna viitoare să invite la discuții și cu primarul Sectorului 4 Daniel Băluță, primarul Sectorului 5 Vlad Popescu Piedone și cel al Sectorului 6 Paul Moldovan.

Editor : Ana Petrescu