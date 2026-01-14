Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a anunțat, miercuri seară la Digi24, că va comanda un audit la Societatea de Transport București (STB), după ce costurile de operare ale transportului public au crescut semnificativ și au ajuns, potrivit edilului general, de două ori mai mari decât în perioada administrației Firea, în timp ce bucureștenii plătesc tarife mai ridicate.

El a subliniat că nu are un rol direct în numirea directorului companiei.

„În acest moment la STB este un concurs pentru consiliul de administrație. Este demarat înainte să vin eu primar. Este în desfășurare. S-au depus CV-uri. Consiliul de administrație va numi directorul. Primarul este parcat pe stânga, pe undeva pe stânga în această decizie. Sunt și eu curios cine o să fie director. Sper să fie măcar pe bune concursul. Vreau să am un partener”, a afirmat Ciucu, miercuri seară la Digi24.

Întrebat ce ar trebui să se schimbe la STB odată cu instalarea unei noi conduceri, edilul general a indicat creșterea semnificativă a costurilor de operare ca fiind una dintre principalele probleme care trebuie lămurite.

„În primul rând a crescut foarte mult costul de operare și vreau să văd de ce. De ce mă costă acum serviciu de transport public în București de două ori mai mult decât pe timpul lui Firea? De ce? Sunt mai multe linii? Dăm 150 de milioane de lei la Voluntari pentru liniile lor? Vreau să văd de ce. Sunt contracte care sunt poate ciudate”, a spus primarul Capitalei.

Avertisment: insolvența, variantă de ultimă instanță

Ciprian Ciucu a anunțat că intenționează să comande un audit la STB și a avertizat că, în lipsa unor soluții clare, nu exclude varianta insolvenței.

„Nu vreau să vorbesc prostii, dar o să comand un audit acolo. Când înțelege cuțitul la os, nu mai stai și să mai optimizezi, să mai discuți, să mai negociezi. Ori e albă, ori e neagră, să fie foarte, foarte clar. (…) Alternativa, și o să spun și acest lucru, dacă n-o să mă înțeleg cu STB și cu ce se întâmplă acolo, este insolvență. Să fie foarte clar. Alternativa aceasta este”, a declarat edilul general, adăugând că sindicatele ar prefera dialogul cu primarul, „decât cu judecătorul sindic”.

Referindu-se la prioritățile mandatului său, Ciucu a spus că nu a promis proiecte spectaculoase, ci reforme și mai multă ordine în oraș.

„Dacă vă uitați la campania mea electorală, o să vedeți că nu am propus lucruri în acest mandat care să fie extraordinare. Am propus reforme. Am zis că în acești 2 ani o să fie mai multă ordine și curățenie. Asta e tot ce am zis”, a precizat primarul Capitalei.

Investiții în derulare: risc seismic, termoficare și infrastructură

În ceea ce privește investițiile, edilul general a anunțat continuarea proiectelor deja începute, inclusiv cele pentru reducerea riscului seismic, termoficare și infrastructură rutieră.

„Continuăm investițiile pe risc seismic, continuăm investițiile pe termoficare. Pompeiu. Astăzi am stat să mai caut o soluție să-l deblochez. Am găsit-o. Prelungirea Ghencea. Proiectele deja începute se vor întâmpla și vor fi finalizate”, a spus Ciucu.

Primarul a mai arătat că a discutat cu Banca Europeană de Investiții pentru cofinanțarea proiectelor de tramvaie, recunoscând că au fost pierdute fonduri din cauza unor corecții financiare, dar că încearcă să găsească soluții pentru finalizarea lucrărilor.

„Lucrurile nu vor rămâne, nu vor stagna, ca să fie foarte clar”, a subliniat edilul general, adăugând că pentru regenerarea urbană a zonelor centrale sunt necesare PUZ-uri, studii de fezabilitate și, mai ales, resurse financiare.

Editor : Ana Petrescu