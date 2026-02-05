Live TV

Video Ciucu avertizează asupra situației financiare grave de la STB: „Primăria nu mai poate susține un buget cât al orașului Brașov”

ciprian ciucu 4
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Inquam Photos / George Călin
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis, joi ăntr-un mesaj video postat pe Facebook, un mesaj amplu către angajații Societății de Transport București (STB), în contextul unor „zvonuri” apărute în ultimele zile privind posibile tăieri de salarii sau concedieri. Edilul a respins ferm aceste informații și a subliniat că problemele companiei sunt însă „extrem de grave” din punct de vedere financiar.

„Vreau să mă adresez în această dimineață angajaților STB, șoferilor și vatmanilor. Știu că au început să umble zvonuri că eu aș vrea să le tai nu știu ce. Nu este adevărat”, a spus Ciucu. Potrivit acestuia, realitatea este că STB, dar și alte sisteme publice precum Termoenergetica, se confruntă cu dificultăți financiare majore.

Primarul a explicat că bugetul anual al STB este comparabil cu bugetul unui oraș mare din România. „STB are în fiecare an bugetul orașului Brașov. Tot orașul Brașov, cu apă, canal, gaze, școli, investiții, parcuri, are un buget de 1,7–1,8 miliarde de lei. Acesta a fost și bugetul STB în ultimul an”, a afirmat edilul.

Audit refuzat și acuzații la adresa managementului

Ciprian Ciucu a spus că a cerut în Consiliul General realizarea unui audit pentru a vedea exact pe ce se duc banii STB, însă propunerea nu a trecut. „Am cerut un audit, o evaluare de bun-simț. Nu am fost lăsat. Nu toate partidele au votat”, a declarat primarul, menționând explicit PSD, PUSL și AUR.

În opinia sa, situația actuală este rezultatul unor „decizii greșite” luate de-a lungul timpului. „S-au acumulat o serie de decizii greșite ale managementului companiei și poate și la nivelul ADI. Datoriile pe care le are primăria la STB nu sunt suportabile bugetar în acest moment”, a explicat Ciucu.

Edilul a atras atenția și asupra structurii de personal din companie. „Schema de personal la STB s-a umflat foarte mult, mai ales pe zona de personal TESA, și nu a mai existat posibilitatea să crească salariile pentru șoferi și vatmani”, a spus acesta.

„Lucrurile sunt aproape scăpate de sub control”

Primarul general a relatat discuțiile avute direct cu șoferi și vatmani din STB, care i-au semnalat probleme grave din activitatea zilnică. „Oamenii se trezesc la ora 3:00 dimineața, pe ger năpraznic. Nu avem motorină, nu avem piese de schimb. Canibalizăm autobuzele ca să le scoatem în traseu”, a spus Ciucu.

Potrivit acestuia, între 25% și 30% dintre autobuze stau în baze și nu pot fi scoase pe traseu. „Sunt de foarte proastă calitate”, a adăugat primarul.

Ciprian Ciucu a subliniat că nu el gestionează direct transportul public, atribuțiile fiind delegate către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov (TPBI). „Nu primarul este responsabil de ce se întâmplă în serviciul de transport public. Acesta a fost delegat unei ADI”, a explicat edilul.

„Nu vor fi concedieri și nu vor fi tăieri de salarii”

Primarul a transmis un mesaj ferm către angajați, în special către șoferi și vatmani. „Nu vor fi șoferi concediați, nu vor fi vatmani concediați, nu li se vor reduce salariile. De dânșii este cea mai mare nevoie și au tot respectul meu”, a declarat Ciucu.

El a reiterat că scopul său este salvarea companiei și eficientizarea ei. „Vreau să salvez în special locurile de muncă ale șoferilor și ale vatmanilor. Nu avem nevoie de zeci sau sute de șefi. Aveau zeci, sute de șefi și șefuleți”, a afirmat edilul general.

Ciprian Ciucu a anunțat că a cerut conducerii STB un plan concret de redresare. „Le-am cerut un plan de reducere a cheltuielilor și de creștere a veniturilor. Eu nu am cerut reduceri de salarii. Am cerut soluții”, a precizat primarul.

Apel la transparență și dialog

Edilul a criticat răspândirea informațiilor false și a spus că este dispus să își asume criticile, dar nu minciunile. „Sunt de acord să-mi iau înjurăturile pe ceea ce propun, dar nu mințiți. Hai să spunem oamenilor adevărul”, a declarat Ciucu.

În final, primarul general a promis mai multă transparență și dialog direct cu angajații. „Mă duc în autobază, vin unde mă chemați. Nu am nicio problemă. Tot ceea ce îmi propun este să salvez STB, să eficientizăm și să transparentizăm, pentru că nu mai merge așa”, a conchis Ciprian Ciucu.

