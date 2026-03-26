Ciucu, despre blocul din Rahova afectat de explozie: Doar 2 firme ar putea interveni. Vom vedea dacă trecem la demolare, reconstrucție

Explozie în Rahova. Foto: Inquam Photos/Tudor Pana

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat despre blocul din cartierul Rahova, distrus în urma exploziei de la sfârşitul anului trecut, că au fost două licitaţii pentru punerea acestuia în siguranţă la care nu s-a prezentat nicio firmă. El a precizat că doar una sau două firme din ţară ar avea capacitatea reală de a interveni în acest caz. Ciucu a menţionat că dacă nici la următoarea licitaţie nu se va prezenta nimeni, atunci ar trebui discutat dacă nu este mai bine ca, în loc de consolidarea blocului, să se treacă la demolarea acestuia şi apoi la reconstrucţie. 

Ciprian Ciucu a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, ce se întâmplă cu blocul din Rahova, unde este necesară punerea în siguranţă, dar nicio firmă nu doreşte să se implice în acest proiect. 

„Se pare că structura a fost foarte afectată. Se pare că doar una, două firme din ţară ar avea capacitatea reală de a interveni. Este vorba de un anumit tip de utilaj. Ce-am făcut? Am scos la licitaţie o dată, am scos la licitaţie a doua oară şi după a doua oară când am văzut că nu s-au prezentat la licitaţie, deşi au fost negocieri fără publicare, fiind o urgenţă, i-am rugat, am vorbit cu fiecare în parte, vă rugăm veniţi şi participaţi, dar nici aşa. Şi ultima măsură pe care am luat-o a fost să creştem practic preţul, adică să indexăm valorile, că poate aşa vor să fie motivaţi şi să vină la licitaţie”, a afirmat Ciprian Ciucu, conform News.ro. 

El a precizat că în câteva zile urmează să se afle dacă la a treia licitaţie se va înscrie cineva.  

„Acum, dacă vom avea pe cineva care va participa de data aceasta la licitaţie şi o să aflăm în aproximativ o săptămână, maxim două, mă voi întâlni cu oamenii şi le voi da un calendar clar să vedem în cât timp se poate pune blocul în siguranţă, de asemenea este important ca cei care fac cercetări, în acest caz, să aibă acces acolo, dar ei nu pot intra acolo până blocul nu va fi pus în siguranţă”, a explicat primarul Capitalei. 

Edilul a menţionat dacă nici acum nu se prezintă nicio firmă, atunci trebuie purtată o discuţie paşii care trebuie urmaţi mai departe. 

„Dacă nu se vor mai prezenta la licitaţie, iarăşi mă voi întâlni cu oamenii şi îi voi pune în faţa unei decizii pe care trebuie să o luăm împreună într-un mod participativ. Ce facem? Mai scoatem încă o dată la licitaţie şi amânăm momentul în care blocul să fie demolat, pentru că nu mai poţi să îl ţii, inclusiv amânăm momentul în care să fie reconstruit, sau luăm decizia că asta este, a fost o situaţie de urgenţă, nu îşi mai pot recupera bunurile. Este vorba de acte, eu îi înţeleg foarte bine pe oameni, adică nu sunt nişte mofturi. De aceea şi costul pe care îl suportăm este semnificativ, tocmai ca să venim în întâmpinarea lor. Dar eficient ar fi, nu ştiu, să scoată alte acte şi să mergem mai departe, pentru că, până la urmă, ceea ce cred că îşi doreşte fiecare este să beneficieze de reconstrucţia blocului”, a explicat Ciucu. 

Întrebat ce înseamnă să meargă mai departe, primarul a răspuns: „În sensul că nu mai facem consolidare, trecem direct la demolare şi reconstrucţie”. 

Top Citite
botgros
1
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
oameni in ploaie mergând pe strada
2
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Petrolier
3
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
4
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
5
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, întâlnire la Washington cu conducerea...
Te-ar putea interesa și:
ID337866_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu avertizează conducerea STB: „Luaţi deciziile pentru care sunteţi acolo şi sunteţi plătiţi. Dacă nu, plecaţi. Toţi!”
bucuresti, vreme rea, ploi, viscol, meteo
Vremea se schimbă brusc în România: cod galben de vânt, ploi și ninsori la munte. Cum va fi în weekend
Ciprian Ciucu.
Ciucu a anunțat restructurări la Primăria Capitalei: sute de posturi vizate și economii de aproape 28 de milioane de lei
călători asteptand să urce n metrou
Experiment Digi24. Cât economisim dacă lăsăm mașina acasă și circulăm cu mijloacele de transport în comun
Ciprian Ciucu
Primăria Capitalei vrea să elimine facilitățile pentru jurnaliști de la 1 mai. Ciprian Ciucu: „Ca primar, și eu îmi plătesc parcarea”
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Guvernul a adoptat ordonanța de urgență pentru carburanți. Adaosul...
d trump face grimasa
Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut...
sorin grindeanu si roberta metsola
Grindeanu duce scandalul din Coaliție la Bruxelles: i-a vorbit...
sistem patriot
Ajutorul militar american destinat Ucrainei, în pericol: Pentagonul...
Ultimele știri
Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Presa turcă: „Singurul nostru adversar cu adevărat periculos e Mircea Lucescu”
Pentagonul pregătește „lovitura finală” împotriva Iranului. Care sunt cele patru scenarii analizate (Axios)
Zeci de rechini din Bahamas, depistați pozitiv la cocaină, cafeină și analgezice. Cercetătorii trag un semnal de alarmă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Alinierea dintre Soare și Uranus aduce schimbări majore pentru două zodii. Nativii trebuie să acorde atenție...
Cancan
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Fanatik.ro
Topul antrenorilor români din Turcia. Nu Mircea Lucescu este pe primul loc, nici Gheorghe Hagi
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Ce i-au transmis turcii lui Marius Șumudică: “Dacă-i bate Mircea Lucescu, să-i facem statuie și s-o poleim...
Adevărul
Atenție la „atârnători”! Cum se „lipesc” agenții imobiliari de tranzacții în curs pentru a stoarce bani de la...
Playtech
Ce salarii oferă Umbrărescu angajaţilor săi: Condiţiile de pe şantierele ”regelui asfaltului”
Digi FM
Cristina Cioran, declarații despre provocarea de a-și crește copiii singură: „Totul este o luptă!” Alex...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: turcii l-au "desființat" pe Arda Guler, tocmai în ziua meciului cu România! Jigniri peste jigniri
Pro FM
Cine este Ștefan Oprea, iubitul Alexandrei Stan. De patru ani urcă împreună pe scenă, iar acum vor fi...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Cum profită samsarii de parcul auto învechit al României pentru a da țepe de mii de euro
Newsweek
OFICIAL Calendarul plății pensiilor și ajutoarelor la pensie, dat peste cap. Care vor fi întârziate 30 zile?
Digi FM
„Am trăit cu dureri și am ajuns în scaun cu rotile!” Povestea unei femei care a fost la un pas de moarte din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Greșeala pe care o fac toți stăpânii când sună soneria. Gestul tău poate agrava lătratul. Iată ce trebuie să...
Film Now
Adevărul despre fiica „secretă” a lui Chuck Norris. Cum a aflat de existența ei după 26 de ani: „Nu am avut...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”