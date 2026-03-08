Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a constatat, sâmbătă, după ce a parcurs un traseu prin Bucureşti alături de reprezentanţi ai instituţiilor din subordine, că autoritatea publică este „anemică”, iar Poliţia locală - „inexistentă”. „O să am de lucru!”, a precizat acesta într-un mesaj pe Facebook.

„Dezordine, degradare, delăsare, nepăsare peste care un strat subţire de iniţiativă privată a deschis nişte localuri de calitate şi se încăpăţânează să ţină ţesutul urban în viaţă. Clădiri abandonate, vandalizate, mobilier urban pestriţ, vechi, ruginit şi vandalizat. Cei care vor să iasă din casă se strecoară printre râuri de maşini care băltesc la bordură şi peste tot. Autoritatea publică, anemică. Poliţia locală, inexistentă. O să am de lucru! Pare sisific, dar mă ştiţi, sunt determinat”, a fost concluzia lui Ciprian Ciucu după ce a făcut, sâmbătă, un tur pe mai multe străzi din Bucureşti.

El a fost însoţit de circa 30 de specialişti, directorii şi funcţionarii din primarie, reprezentanţi ai Poliţiei Locale, de la Administraţia Străzilor, Urbanism, arhitecţi independenti, pe un traseu de câţiva kilometri, de la sediul Primăriei Capitalei, pe Str. Gutenberg – Splaiul Dâmboviţei – Centrul Vechi – Brezoianu - Cişmigiu – Ştirbei Vodă – Calea Victoriei.

Astfel, au fost identificate mai multe probleme: stâlpi de iluminat ruginiţi sau nefuncţionali; afişe lipite haotic, vitrine supraaglomerate şi ziduri pline de graffiti; clădiri şi terenuri în paragină; pavaje sparte; alveole goale, fără copaci, pline de noroi; maşini lăsate pe trotuare şi pe benzile de circulaţie; trotuare şi spaţii verzi invadate de panouri; spaţii uitate care, dacă ar fi reamenajate şi puse în valoare, ar da alt aer oraşului; terasele cu construcţii ilegale vor disparea în timp ce va fi uşurată închirierea spaţiului public pentru mese si scaunele restaurantelor şi cafenelelor.

„În doar 100 de metri am găsit 20 de probleme. Uitaţi, caprele astea pentru ocuparea locului de parcare sunt ilegale; aici avem alveole fără copaci, trebuie să replantăm. Trebuie să vedem ce facem cu terasele extinse pe trotuare şi daţi dispoziţie să nu mai văd frigiderele acelor magazine scoase pe domeniul public! Bucăţica asta de teren poate fi amenajată frumos cu nişte bănci, o alee de marnă, iluminat... Nu vreau ceva spectaculos, ci de bun simţ”, a spus primarul general, conform unui mesaj transmis de Primăria Municipiului București pe Facebook.

Ciucu a menţionat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că au fost evaluate şi câteva proiecte mai mari din Planul Urban de Mobilitate Urbană.

„Sunt multe de făcut! Vom aborda zonă cu zonă, incremental. Eu vă promit multă muncă şi determinare. Dumneavoastră doar să aveţi încredere şi răbdare să punem oraşul la punct!”, a conchis el.

Editor : A.C.