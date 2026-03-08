Live TV

Foto Ciucu, despre centrul Capitalei: „Degradare, nepăsare. Autoritatea publică, anemică. Poliţia locală, inexistentă. O să am de lucru”

Data publicării:
ciucu bucuresti
Foto: Ciprian Ciucu/ Facebook

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a constatat, sâmbătă, după ce a parcurs un traseu prin Bucureşti alături de reprezentanţi ai instituţiilor din subordine, că autoritatea publică este „anemică”, iar Poliţia locală - „inexistentă”. „O să am de lucru!”, a precizat acesta într-un mesaj pe Facebook. 

„Dezordine, degradare, delăsare, nepăsare peste care un strat subţire de iniţiativă privată a deschis nişte localuri de calitate şi se încăpăţânează să ţină ţesutul urban în viaţă. Clădiri abandonate, vandalizate, mobilier urban pestriţ, vechi, ruginit şi vandalizat. Cei care vor să iasă din casă se strecoară printre râuri de maşini care băltesc la bordură şi peste tot. Autoritatea publică, anemică. Poliţia locală, inexistentă. O să am de lucru! Pare sisific, dar mă ştiţi, sunt determinat”, a fost concluzia lui Ciprian Ciucu după ce a făcut, sâmbătă, un tur pe mai multe străzi din Bucureşti. 

El a fost însoţit de circa 30 de specialişti, directorii şi funcţionarii din primarie, reprezentanţi ai Poliţiei Locale, de la Administraţia Străzilor, Urbanism, arhitecţi independenti, pe un traseu de câţiva kilometri, de la sediul Primăriei Capitalei, pe Str. Gutenberg – Splaiul Dâmboviţei – Centrul Vechi – Brezoianu - Cişmigiu – Ştirbei Vodă – Calea Victoriei. 

Astfel, au fost identificate mai multe probleme: stâlpi de iluminat ruginiţi sau nefuncţionali; afişe lipite haotic, vitrine supraaglomerate şi ziduri pline de graffiti; clădiri şi terenuri în paragină; pavaje sparte; alveole goale, fără copaci, pline de noroi; maşini lăsate pe trotuare şi pe benzile de circulaţie; trotuare şi spaţii verzi invadate de panouri; spaţii uitate care, dacă ar fi reamenajate şi puse în valoare, ar da alt aer oraşului; terasele cu construcţii ilegale vor disparea în timp ce va fi uşurată închirierea spaţiului public pentru mese si scaunele restaurantelor şi cafenelelor. 

„În doar 100 de metri am găsit 20 de probleme. Uitaţi, caprele astea pentru ocuparea locului de parcare sunt ilegale; aici avem alveole fără copaci, trebuie să replantăm. Trebuie să vedem ce facem cu terasele extinse pe trotuare şi daţi dispoziţie să nu mai văd frigiderele acelor magazine scoase pe domeniul public! Bucăţica asta de teren poate fi amenajată frumos cu nişte bănci, o alee de marnă, iluminat... Nu vreau ceva spectaculos, ci de bun simţ”, a spus primarul general, conform unui mesaj transmis de Primăria Municipiului București pe Facebook. 

Ciucu a menţionat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că au fost evaluate şi câteva proiecte mai mari din Planul Urban de Mobilitate Urbană. 

„Sunt multe de făcut! Vom aborda zonă cu zonă, incremental. Eu vă promit multă muncă şi determinare. Dumneavoastră doar să aveţi încredere şi răbdare să punem oraşul la punct!”, a conchis el. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin Visits Hungary
1
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru...
Victor Ponta
2
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Donald Trump
3
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar...
Rachete interceptoare
4
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat...
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
5
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene: Decizia de a găzdui...
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei gesticuleaza
Ciucu: Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în aprilie dacă nu va fi aprobat bugetul naţional
autobuz pe lnia de tramvai
Autobuzele STB vor circula din nou pe liniile de tramvai, începând de sâmbătă. Anunțul Primăriei Capitalei
ciprian ciucu face declaratii
Ciprian Ciucu vrea să schimbe fața Bucureștiului. Ce bulevarde și zone are în vedere, după ce a discutat cu arhitecți și urbaniști
locuri teatru sala de spectacole cinema
Ciprian Ciucu deblochează concursurile pentru managerii teatrelor din București: „Nu vor fi decise de mine”
ARH N17 PARCARI CU PLATA BUCURESTI VO 120822_00369
Schimbare majoră în București: nu se mai poate plăti cash la parcările Primăriei. Ce opțiuni au șoferii
Recomandările redacţiei
Premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Benjamin Netanyahu afirmă că Israelul are „controlul aproape total...
F-35C Lightning II portavion sua avion de vanatoare rachete bombe nava
Aliații SUA din Europa și Asia se tem că războiul cu Iran îi va lăsa...
ali khamenei
Adunarea Experților din Iran se reunește duminică pentru a alege...
steaguri emiratele arabe unite
„Avem pielea groasă și carnea amară”. Avertisment al EAU, după atacul...
Ultimele știri
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați americani”
India continuă să importe petrol din Rusia și spune că nu a avut niciodată nevoie de aprobarea SUA
Accident cu un mort și 3 răniți la Pitești. Șoferul care a provocat accidentul băuse alcool și a fugit, dar a fost prins de polițiști
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai mare provocare în martie, în funcție de zodia ta
Cancan
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de...
Fanatik.ro
Ilie Năstase a făcut cel mai tare anunț despre Ion Țiriac. Ce s-a întâmplat între doi dintre cei mai celebri...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea...
Adevărul
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai...
Playtech
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre...
Digi FM
Eva Mendes a împlinit 52 de ani, iar Ryan Gosling i-a pregătit o surpriză uriașă. „S-ar putea să mă găsiți în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
Pro FM
Elvis Presley, de la celebritate absolută la decădere. Ce ar fi produs „prăbușirea” lui: „I-a fost greu să...
Film Now
Cillian Murphy și-a dorit un actor anume în rolul fiului personajului său, în filmul „Peaky Blinders”: El...
Adevarul
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării...
Newsweek
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
Digi FM
Kira Hagi, despre iubire, bunici și teatru: "Mă simt binecuvântată că port acest nume"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Daniel, fiul lui Liam Neeson, după ce a fost supus unei intervenții pe cord: Am tras lozul scurt, nu trăiți...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii