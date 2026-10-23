Ciprian Ciucu a declarat, vineri la Digi24, că șobolanii care au apărut într-un clip viral au ieșit la suprafață după ce o companie de igienizare a curățat un teren pe care se acumulaseră gunoaie. În privința ploșnițelor reclamate în autobuzele STB, primarul Capitalei a spus că nu a fost informat despre astfel de cazuri, dar că va verifica situația. Edilul general a explicat că responsabilitatea Primăriei este legată de spațiul public și că intervențiile în spațiile private revin proprietarilor sau administratorilor acestora.

Întrebat dacă în Capitală mai sunt mulți șobolani, Ciprian Ciucu a afirmat că problema nu este nouă, dar a susținut că amploarea acesteia este exagerată. Primarul a explicat că rozătoarele surprinse în imaginile devenite virale au ieșit la suprafață după igienizarea unui teren plin de deșeuri.

„Problema șobolanilor nu este de ieri, de astăzi, dar nu este așa mare cum se spune. Acel clip care s-a viralizat a venit în urma faptului că a intrat acolo companie de igienizare și a igienizat. Au, au scos munți de gunoaie, în descompunere, hrană aruncată pe acolo de diverși și-au dat cu otravă sau cu ce dau ei și atunci șobolanii au ieșit la suprafață. Când vorbești de o gaură, de o groapă, de un maidan uitat ani și ani la rândul, compania își face treaba că o trimit să își facă treaba și ce să vezi? Ies șobolanii la suprafață și atunci am aflat că aveam șobolani. Când nu îi vedeam, nu aveam, că erau mult mai mulți, dar când ai curățat terenul am văzut șobolanii. Da, nu era unu, doi șobolani, erau 15-20 șobolani care au fugit tocmai pentru că s-a igienizat”, a declarat Ciprian Ciucu, la Digi24.

Ciucu, ironic despre gunoaiele aruncate la întâmplare

Întrebat dacă Bucureștiul are probleme cu deșeurile aruncate la întâmplare, primarul general a răspuns ironic.

„Nu, e perfect. Nimeni nu aruncă gunoaie în București. Totul este țiplă. Nu avem o astfel de problemă”, a spus Ciucu.

Întrebat dacă este ironic, edilul a explicat că a fost criticat anterior pentru că a atras atenția asupra comportamentului unor persoane care aruncă resturi de mâncare și hrănesc porumbeii.

„Păi mi s-a spus că dau eu vina pe bucureșteni, că am zis că cineva care a fost acolo a spus - «domnule, am găsit foarte multă mâncare, se hrănesc porumbeii» și în momentul acela mi s-a reproșat că dau vina pe bucureșteni și atunci nu mai dau vina”, a afirmat primarul general.

Citește și: Primăria Capitalei le cere oamenilor să nu mai arunce gunoaie pe străzi, după ce au fost semnalați șobolani în oraș

Ciucu a fost întrebat și despre exemplul primarului din Băilești, care ar fi strâns deșeurile aruncate de un localnic pe câmp și le-ar fi dus înapoi în curtea acestuia.

„Gunoaiele sunt la sectoare. Eu, ca primar de sector, am igienizat maidane întregi, am scos tone de gunoi, tone. În jurul Lacului Morii, care acum a devenit o promenadă care este atractivă, erau tone de deșeuri. În Parcul Liniei, erau tone de deșeuri. Am pus camere, am sancționat, mi-am făcut treaba ca primar de sector. Acum în ceea ce privește partea de salubrizare, pentru că eu mi-am făcut treaba ca primar de sector, acum ca primar general nu mai am companii de salubrizare în subordine directă. Pot doar amenda primarii de sector, dacă nu-și fac treaba, dar nu asta este soluția. Soluția este să își facă treaba. Sau pot să trimit compania de deratizare să deratizeze. Cam asta e ceea ce pot face pe zona aceasta”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ploșnițe în autobuzele STB? Ciucu spune că nu a fost informat

Discuția a continuat cu problema ploșnițelor reclamate de călători în mijloacele de transport în comun, în special în autobuzele STB cu scaune tapițate. Întrebat despre aceste sesizări, Ciprian Ciucu a cerut dovezi care să confirme existența insectelor.

„Ați văzut ploșnițe în STB?”, a întrebat primarul general.

Întrebat dacă susține că acestea nu există, Ciucu a răspuns: „Păi nu spun că nu există, dar dumneavoastră știți că există? Eu nu știu să existe. Păi nu, da. Acum să nu vă supărați pe mine, dar dăm așa niște știri fără să le verificăm și după care zicem «OK, da, de ce oamenii se plâng că nu mai mă vor să meargă cu STB?» Păi înainte, ca să mă întrebați, acum asta o să fie știrea - sunt ploșnițe în STB, Doamne ferește”.

Jurnalistul Digi24 i-a amintit că au existat cazuri de ploșnițe semnalate în alte instituții de învățământ, inclusiv la ASE și la Universitatea de Arhitectură. Ciucu a cerut revenirea la subiectul responsabilităților administrației locale.

„Haideți să revenim puțin”, a spus acesta.

Întrebat ce ar trebui să facă Primăria în cazul ploșnițelor, inclusiv în spații precum universitățile sau locuințele private, primarul a explicat că intervențiile depind de tipul și administratorul spațiului.

Citește și: Ciprian Ciucu dă vina pe oameni pentru invazia de șobolani din centrul Capitalei: „Efectul mizeriei pe care nu Primăria o face”

„Bun și ce trebuie să facă primarul general? Trebuie să intre în ASE și în apartamente private ca să ia ploșnițele? Adică ce poate face Primăria în cazul ploșnițelor?”, a întrebat Ciucu.

Edilul a criticat și discuțiile publice pe această temă.

„Păi eu am auzit dar numai că sunt aberante. Am văzut și un consilier general. Primăria se ocupă așa: de spațiu public. Dumneavoastră acasă vă ocupați de spațiul privat. Eu la mine acasă mă ocup de spațiul privat, dar ca primar mă ocup de spațiul public. ASE nu este un spațiu public care se ține de Primărie. ASE este un spațiu privat care ține de managementul ASE. Dacă ar fi, Doamne ferește ploșnițe în STB, m-aș isteriza, imediat, aș lua foc. Vă dați seama”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Ciucu, sceptic față de informațiile despre ploșnițele din STB

Întrebat dacă a văzut personal vreun caz de ploșnițe în autobuze, primarul general a răspuns negativ. Jurnalistul i-a spus că publicația B365 a publicat o fotografie cu o ploșniță găsită de o bucureșteancă într-un autobuz STB.

„Dați-mi voie să fiu sceptic. Mai sunt în ceea ce privește această publicație”, a declarat Ciucu.

În momentul în care jurnalistul a insistat că au existat reclamații din partea călătorilor, edilul a precizat că nu fusese informat despre asemenea situații.

„Bun, eu acum aud, nu m-a informat nimeni și nu am apucat să citesc aceste site-uri. Dacă există astfel de situații, evident, o să mă documentez și o să văd ce se întâmplă la STB, care nu este, apropo, în subordinea primarului. Nu știu dacă știați chestiunea aceasta, dar nu înseamnă că nu mă implică”, a spus primarul general.

Referitor la articolul publicat de B365, care semnala prezența unei ploșnițe într-un autobuz și sugera că problema infestării din Capitală nu este aproape de final, Ciucu a afirmat: „Dați-mi voie să am îndoieli foarte mari în ceea ce privește profesionalismul acestei publicații umoristice care face tot timpul mișto de mine. Nu știu să fie așa ceva. Nu m-a sesizat. Acum aud pentru prima oară”, a declarat edilul.

Citește și: Ciprian Ciucu avertizează că pot apărea probleme cu încălzirea în București, în această iarnă. Ce spune despre facturile la căldură

Întrebat dacă va analiza situația, Ciucu a răspuns: „Evident. Absolut, cum să nu?”.

Primarul a mai spus că nu a auzit despre asemenea cazuri în discuțiile din jurul său, ci doar în relatările din mass-media.

„Nu, în jurul meu nu au fost discuții despre ploșnițe. Au fost discuții mass-media. Se pare că există o problemă în diferite zone, cartiere, nu știu cartiere, în spații private. În spații private, oamenii se ocupă de ele, în spații publice, Primăria se ocupă de ele”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Cine răspunde pentru dezinsecție și pentru ploșnițele din spitale

Întrebat dacă va lua măsuri în cazul în care verificările confirmă existența ploșnițelor în mijloacele de transport, Ciucu a explicat că atribuțiile Primăriei diferă în funcție de spațiul în care apare problema.

„Nu o să iau măsuri, că nu intru la oameni în casă. Asta încerc să vă explic. Da, DSP. Deci serviciile publice de pe acest domeniu sunt următoarele: deratizare șobolani înseamnă dezinsecție, adică țânțari și căpușe care sunt în iarbă. Ploșnițe sunt dezinsecție, dar nu țin de primărie, țin de spațiile private ale oamenilor, unde primăria nu poate să intre. Nu are voie primăria să intre la dumneavoastră în casă, dacă aveți ploșnițe, și să vă ia ploșnițele din casă. Nu are voie”, a declarat primarul general.

Jurnalistul i-a amintit că au existat cazuri de ploșnițe și în spitale, inclusiv în unități medicale aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB). În acest caz, Ciucu a precizat că responsabilitatea pentru intervenții revine conducerii fiecărui spital.

Citește și: Ciucu: Natural, îmi vine să toc Guvernul, pentru că este al unui alt partid, dar nu vreau să încep cu stângul relația cu noul Executiv

„Da, dacă sunt în spitale, da evident. Aici este vorba despre managementul acelui spital care trebuie să ia măsuri, dar ia măsuri managementul spitalului, că de aceea are management, nu primarul. De aceea are buget, de aceea e manager, pentru că ei răspund spațiul pe care îl administrează”, a spus edilul.

Întrebat despre cazurile semnalate la Spitalul Colentina, cu patru zile înainte, și la Spitalul Bagdasar-Arseni, în urmă cu aproximativ două luni, primarul general a reiterat că managerii unităților medicale trebuie să rezolve astfel de probleme.

„Bun, foarte bine atunci sau foarte rău. Acei manageri, că de aceea au manageri și au bugete, trebuie să ia măsuri. Dar nu compania de dezinsecție, ci companii specializate care sunt contractate de către managerii spitalelor ca să-și elimine problema”, a declarat Ciprian Ciucu, la Digi24.

Editor : Ana Petrescu