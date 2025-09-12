Live TV

CNAS: Tratamentele pentru pacienții oncologici vor fi asigurate fără întreruperi

CNAS a redistribuit 405 milioane lei, ca spitalele să poată acorda tratamentul 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că va asigura continuitatea tratamentului pentru pacienții care au cancer. Au fost semnalate probleme în spitale din șapte județe și din Capitală, însă problemele au fost rezolvate, iar „tratamentele sunt acordate corespunzător pacienților oncologici”, a precizat președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan.

Ministerul Finanțelor încearcă să găsească o metodă să acite toate obligațiile scadente în luna august, în valoare de 2,8 miliarde lei, mai spune comunicatul de presă al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Totodată, „CNAS utilizează toate pârghiile legale pentru a evita discontinuitățile în asigurarea tratamentelor medicale, până la aprobarea unei rectificări bugetare pozitive”.

CNAS a redistribuit 405 milioane lei, ca spitalele să poată acorda tratamentul 

„Având în vedere că începând cu luna septembrie creditele de angajament pentru medicamentele oncologice din contractele cost-volum nu sunt suficiente pentru acoperirea necesarului, CNAS a efectuat o redistribuire a acestor credite în valoare de 405 milioane lei, în conformitate cu solicitările spitalelor, astfel încât unitățile sanitare să poată acorda pacienților tratamentul corespunzător fără discontinuități”, spune sursa citată.

De asemenea, șeful CNAS, conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, a solicitat situația detaliată a derulării Programului Național de Oncologie în întreaga țară.

Astfel analiza datelor a arătat un management adecvat la nivelul sistemului național de sănătate, înregistrându-se probleme punctuale în unele unități sanitare din 7 județe și din municipiul București.

„Situația a fost monitorizată și gestionată operativ, iar în acest moment tratamentele sunt acordate corespunzător tuturor pacienților oncologici”, mai arată sursa menționată.

Echipa CNAS acordă atenție semnalării oricărei probleme apărute în acordarea serviciilor medicale decontate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, „în scopul intervenției prompte pentru soluționarea acestora, asigurarea accesului neîntrerupt la tratamentele necesare și continuă să acționeze împreună cu partenerii instituționali pentru furnizarea asistenței medicale în condiții optime pentru toți pacienții din România”.

