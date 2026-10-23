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CNPP a lansat aplicația prin care îți poți estima pensia, verifica vechimea și trimite cereri de pe telefon. Cum accesezi serviciile

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MyCNPP, aplicatie Casa de Pensii. Foto Getty Images
MyCNPP, aplicatie Casa de Pensii. Foto Getty Images
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Din articol
De unde se descarcă aplicația MyCNPP Cum se creează contul și ce variante de înregistrare există Ce documente pot fi consultate și descărcate Cum funcționează simulatorul de pensie Cum se depun cererile online

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziția pensionarilor și a persoanelor asigurate aplicația MyCNPP, care permite consultarea datelor personale din sistem și transmiterea solicitărilor către instituție. Utilizatorii pot obține o estimare a pensiei viitoare, genera rapoarte privind stagiul de cotizare și urmări soluționarea cererilor depuse. Accesul se face cu adresa de e-mail și parola sau prin identitatea digitală ROeID.

MyCNPP este aplicația mobilă oficială a Casei Naționale de Pensii Publice. Îți aduce în telefon serviciile electronice ale Spațiului Privat Virtual (SPV). Îți consulți informațiile despre decizia de pensie, generezi rapoarte oficiale și trimiți cereri către casa de pensii oricând și de oriunde, fără drumuri la ghișeu.

De unde se descarcă aplicația MyCNPP

MyCNPP este disponibilă în Google Play, pentru dispozitivele cu Android, și în App Store, pentru cele cu iOS. Pentru instalare, utilizatorii caută denumirea în magazinul de aplicații, verifică dacă dezvoltatorul este Casa Națională de Pensii Publice și selectează opțiunea de descărcare.

Disponibilitatea pe ambele platforme este confirmată și pe site-ul instituției, în secțiunea dedicată protecției datelor personale. Accesul la informațiile personale presupune conectarea cu adresa de e-mail și parola sau prin identitatea digitală ROeID. Cei care nu au cont îl pot crea direct din aplicație.

Cum se creează contul și ce variante de înregistrare există

CNPP pune la dispoziție trei modalități de înregistrare: prin ROeID, printr-o cerere semnată cu certificat digital calificat sau printr-o solicitare care necesită prezentarea la ghișeu.

Prima variantă presupune existența unui cont ROeID activ. La autentificarea inițială, contul din Spațiul Privat Virtual al CNPP este creat pe baza datelor personale din sistemul național de identificare electronică.

Persoanele care folosesc un certificat calificat completează datele solicitate și semnează electronic cererea. Aceasta este transmisă casei teritoriale de pensii aferente domiciliului, pentru analiză și aprobare, fără să fie necesară deplasarea la sediu.

Pentru înregistrarea prin ghișeu, solicitantul completează și transmite formularul, apoi, după primirea numărului de înregistrare, se prezintă la casa teritorială pentru semnarea olografă. Această procedură include, așadar, o etapă care trebuie parcursă personal.

Adresa de e-mail asociată contului trebuie să fie cea reală a titularului, întrucât este utilizată în cererile oficiale privind drepturile de pensie.

Ce documente pot fi consultate și descărcate

Aplicația permite generarea unor rapoarte PDF semnate electronic de CNPP, referitoare la stagiul de cotizare și punctajele realizate, cartea de muncă scanată, informațiile din decizia de pensie și fondul de pensii Pilon II. Documentele rămân disponibile în istoric, pentru consultare sau descărcare ulterioară.

Pensionarii care primesc drepturile în cont bancar pot vedea lunar și talonul electronic de plată, cu detaliile sumelor achitate.

Cum funcționează simulatorul de pensie

Estimarea pornește de la stagiul de cotizare înregistrat la CNPP. Utilizatorul poate adăuga perioade din trecut, stagii cumpărate sau perioade viitoare și poate vedea cum se modifică rezultatul.

Calculele au caracter orientativ. În prezentarea platformei digitale, instituția arată că modulul de simulare oferă informații despre drepturile de pensie și momentul în care acestea pot fi solicitate. Pe site-ul CNPP, instrumentul este descris prin formularea: „Estimează când și în ce condiții te poți pensiona”.

Cum se depun cererile online

Pentru transmiterea unei solicitări, utilizatorul completează formularul corespunzător, atașează documentele necesare, semnează și trimite cererea către casa teritorială aleasă. Serviciile acoperă pensiile, biletele de tratament, ajutorul de deces, pensiile internaționale, accidentele de muncă și bolile profesionale.

În secțiunea „Istoric cereri” se poate urmări stadiul soluționării, răspunde solicitărilor de informații suplimentare și consulta rezoluția finală. Sunt disponibile și transmiterea petițiilor sau sesizărilor, adresarea întrebărilor unui consultant și consultarea informărilor CNPP ori ale instituțiilor publice partenere.

Pentru încărcarea documentelor sau primirea notificărilor, MyCNPP poate solicita acces la cameră, fișiere ori la funcția de notificare. Potrivit instituției, aceste permisiuni sunt cerute atunci când serviciul folosit le necesită și pot fi retrase din setările dispozitivului.

Editor : C.S.

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