Cod galben de ceață în opt județe: vizibilitate redusă sub 50 de metri pe mai multe autostrăzi

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile miercuri dimineaţa în localităţi din opt judeţe. De asemenea ceața reduce vizibilitatea în trafic la sub 200 metri și izolat, sub 50 metri, pe autostrăzile A0 Centura Capitalei, A2 Cernavodă-Constanța, A3 București-Brașov, dar și pe mai multe artere rutiere din județele Bacău, Botoșani, Dolj, Galați Olt, Mehedinți, Maramureș, Teleorman, Vrancea și Vaslui, informează centrul Infotrafic al IGPR.

Astfel, până la ora 9:00, în zone din Mehedinţi, Dolj, Teleorman, Bacău, Botoşani, Galaţi, Vrancea şi Vaslui, ceaţa va determina vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m, scrie Agerpres.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române mai transmite că nu au fost semnalate accidente care să determine restricții de circulație pe autostrăzi sau pe drumurile naționale.

Totodată, sursa citată mai spune că, în perioada 9 - 12 decembrie a.c., în intervalul orar 08:00 – 17:00, sunt făcute lucrări de reparație a părții carosabile pe DN 7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, pe raza localităților Bascov și Drăganu, județul Argeș, traficul rutier urmând să se desfășoare alternativ, în ambele sensuri, pe o singură bandă, dirijat prin piloți de circulație.

Polițiștii sfătuiesc șoferi să reducă viteza și să mărească distanța de siguranță între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite frânările bruște și manevrele riscante.

Pietonilor le recomandă să evite folosirea părții carosabile pe timpul nopții, în condiții de vizibilitate redusă.

