Cod galben de ploi și ninsori în aproape jumătate de țară. Capitala, sub avertizare până luni dimineață

Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
Vreme rece şi ploioasă în Bucureşti

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ şi ninsori la munte, valabilă până luni dimineaţa în aproape jumătate de ţară. Sunt vizate 19 judeţe şi municipiul Bucureşti.

Atenţionarea este în vigoare în intervalul 29 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00. În Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei şi a Munteniei, precum şi în sud-estul Transilvaniei, vor fi ploi însemnate cantitativ, cu acumulări de 25–30 l/mp şi, pe alocuri, de peste 30–40 l/mp.

La munte, precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1.600 de metri, în Carpaţii Meridionali şi Orientali, va ninge şi se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi medii de 10–20 cm. În aceste zone sunt aşteptate şi intensificări ale vântului, cu rafale în general de 60–70 km/h, viscolind ninsoarea.

Temporar, vântul va avea intensificări şi în estul şi sud-vestul ţării, cu viteze de 40–50 km/h.

Screenshot 2026-03-29 102718
Foto: ANM

Vreme rece şi ploioasă în Bucureşti

Pentru municipiul Bucureşti, meteorologii au emis o prognoză specială, în condiţiile în care Capitala se află sub incidenţa Codului galben. Cerul va fi mai mult noros şi va ploua însemnat cantitativ, cu acumulări de 20–30 l/mp.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 6–7 grade, valori mai scăzute faţă de normalul perioadei. Vântul va sufla slab şi moderat, fără intensificări semnificative.

Meteorologii avertizează că, în funcţie de evoluţia fenomenelor, cantităţile de apă pot varia local, iar populaţia este sfătuită să urmărească actualizările oficiale privind starea vremii.

Top Citite
donald trump
1
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
2
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune...
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
3
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
4
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
5
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
A renunțat la televiziune pentru că era comparată cu mama ei și a dat lovitura! Tatăl său e o legendă
Digi Sport
A renunțat la televiziune pentru că era comparată cu mama ei și a dat lovitura! Tatăl său e o legendă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
o femeie cu umbrela in ploaie pe strada
Ciclon mediteranean în România: ANM anunță ploi în mare parte din țară, ninsori și viscol. Cum va fi vremea săptămâna viitoare
vant meteo vremea
Vreme severă la munte: ANM a emis Cod galben și portocaliu. Rafale de până la 120 km/h și vizibilitate sub 50 m
Vreme rea în mare parte din țară: ANM a emis noi alerte de furtuni, ninsori și vânt puternic. Zonele vizate de cod galben HARTĂ
ploaie-umbrela
Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea până la final de aprilie
bucuresti, vreme rea, ploi, viscol, meteo
Vremea se schimbă brusc în România: cod galben de vânt, ploi și ninsori la munte. Cum va fi în weekend
Recomandările redacţiei
fum dupa un atac in orientul mijlociu
Război în Orientul Mijlociu, ziua 30. Iranul a revendicat atacuri...
Donald Trump
În Iran, Trump are de ales între un scenariu rău și unul și mai rău...
masina-de-politie-in-urmarire
Cinci persoane încarcerate după un accident în Cluj. Două victime...
Trafic București
Bucureștiul, cea mai poluată capitală din UE. Care sunt cele mai...
Ultimele știri
Virusurile de la animale pot infecta oamenii fără mutații speciale (studiu)
O maşină a intrat în mulțime și a lovit „mai mulţi” pietoni într-un oraș din Marea Britanie
Iranul declară universitățile israeliene și americane din Orientul Mijlociu drept ținte militare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cinci zodii dau lovitura în dragoste între 30 martie și 5 aprilie. Relațiile lor se schimbă radical
Cancan
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Fanatik.ro
„Domnu’ ăsta are o problemă cu FCSB!”. Mihai Stoica, atac la baionetă la antrenorul naționalei României de...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
De ce îl ura tatăl lui Gigi Becali pe dictatorul Nicolae Ceaușescu: ”Mă face să fiu egal cu Costică, cu...
Adevărul
Tunelul Meseș, cel mai lung tunel de autostradă din România. Cum va arăta megaproiectul de pe A3 Cluj - Oradea
Playtech
Aparatul din bucătărie care consumă cel mai mult curent, chiar și atunci când pare oprit
Digi FM
Țara din Europa unde permisul auto costă cât o mașină second-hand. Șoferii ajung să plătească între 3.500 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
Pro FM
"Periculos" sau doar diferit? Alexandra Căpitănescu reacționează după criticile primite pentru piesa de la...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
Tații „perfecți” care își distrug copiii fără să știe. Cum devine obsesia pentru fitness un pericol real
Newsweek
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
Digi FM
Cât a cheltuit Nicușor Dan pe toate deplasările din 2025. Suma ar fi acoperit doar un singur zbor de lux al...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”