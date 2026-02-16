Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni atenționări Cod galben pentru precipitații, intensificări ale vântului și viscol, valabile marți și miercuri, în aproape jumătate din țară.

Atenționările sunt valabile între 17 februarie, ora 10:00, și 18 februarie, ora 14:00, vizând sudul Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldova, unde se vor înregistra precipitații însemnate cantitativ.

Foto: Site-ul ANM

Ziua vor predomina precipitațiile mixte – ploaie, lapoviță și ninsoare – în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova. Noaptea, ninsorile vor fi predominante. Se estimează acumulări de precipitații de 25 – 30 l/mp, iar local izolat cantitățile vor depăși 40 l/mp.

Citește și: Alertă de viituri în Prahova și Buzău: hidrologii anunță posibile depășiri ale cotelor de inundație

Se va depune un strat de zăpadă de 10 – 30 cm, iar vântul va avea intensificări cu rafale de 50 – 70 km/h, va fi viscol și vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

În Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va sufla cu rafale de 70 – 90 km/h, va fi viscol, iar vizibilitatea va fi redusă sub 100 de metri.

Se va depune un strat de zăpadă de 10 – 20 cm, echivalent în apă de 15 – 25 l/mp.

Editor : Ana Petrescu