Foto Cod galben de precipitații și viscol în aproape jumătate din țară, marți și miercuri
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni atenționări Cod galben pentru precipitații, intensificări ale vântului și viscol, valabile marți și miercuri, în aproape jumătate din țară.
Atenționările sunt valabile între 17 februarie, ora 10:00, și 18 februarie, ora 14:00, vizând sudul Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldova, unde se vor înregistra precipitații însemnate cantitativ.
Ziua vor predomina precipitațiile mixte – ploaie, lapoviță și ninsoare – în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova. Noaptea, ninsorile vor fi predominante. Se estimează acumulări de precipitații de 25 – 30 l/mp, iar local izolat cantitățile vor depăși 40 l/mp.