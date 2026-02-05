Live TV

Cod portocaliu de inundații pe râuri din Buzău și Prahova. Avertizare pentru alte patru județe

Data actualizării: Data publicării:
inundatii
Foto care are caracter ilustrativ / IGSU

Hidrologii avertizează că, de joi seară până vineri la prânz, există risc de inundații pe râuri din șase județe, pe fondul precipitațiilor prognozate, al topirii zăpezilor și al evoluției formațiunilor de gheață.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un cod portocaliu, valabil în intervalul 5 februarie, ora 21:00 – 6 februarie, ora 12:00, pentru anumite sectoare de râuri din județele Buzău și Prahova.

Totodată, hidrologii au instituit și un cod galben, în vigoare în perioada 5 februarie, ora 14:00 – 6 februarie, ora 16:00, care vizează râuri din județele Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău, Brăila și Vrancea.

„Ca urmare a precipitațiilor prognozate, a cedării apei din stratul de zăpadă, a propagării și a influenței evoluției formațiunilor de gheață pe râuri, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, existând probabilitatea depășirii cotelor de apărare”, avertizează INHGA, într-o informare de presă.

Specialiștii recomandă populației din zonele vizate să fie prudentă, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă și să nu traverseze zonele inundate sau podurile afectate de viituri. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să curețe șanțurile și rigolele din jurul locuințelor, să își protejeze bunurile aflate în zone joase și să respecte indicațiile autorităților locale.

Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Digi Sport
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
