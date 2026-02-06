Ploile torențiale din 5-6 februarie au afectat 21 de localități din cinci județe, provocând inundații și alunecări de teren. În Buzău, unde a fost emis Cod roșu hidrologic, locuitorii din Vernești și Tisău au primit mesaje RO-ALERT, iar un drum comunal a fost blocat de aluviuni. Forțele de intervenție acționează pentru evacuarea apei din case și curți.

ACTUALIZARE 09.55 În intervalul 5 februarie, ora 08:00 – 6 februarie, ora 08:00, ploile și efectele hidrometeorologice au afectat 21 de localități din cinci județe: Bacău, Buzău, Dâmbovița, Dolj și Vrancea, potrivit IGSU. Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 5 case și 50 de curți, precum și pentru degajarea unor elemente de construcție de la un imobil.

Foto: ISU Buzău Deschide galeria foto

Pe raza localității Mierea, județul Buzău, mai multe gospodării sunt izolate rutier din cauza creșterii nivelului râului Nișcov. Echipamente specializate se află în teren pentru a relua accesul în condiții de siguranță.

Traficul rutier este blocat pe un drum județean (DJ 641/DJ) în localitatea Pielești, din cauza apei acumulate pe carosabil, care este însă în retragere. În județul Vrancea, echipele intervin în continuare pentru evacuarea apei din gospodării.

Autoritățile recomandă populației prudență și respectarea indicațiilor oficiale. Detalii despre codurile în vigoare sunt disponibile pe site-urile ANM (meteoromania.ro) și INHGA (hidro.ro).

Pentru siguranța cetățenilor; IGSU recomandă următoarele:

Urmăriți anunțurile oficiale și consultați aplicația DSU sau platforma fiipregatit.ro pentru recomandări actualizate;

Evitați deplasările inutile în zonele afectate;

Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;

Curățați șanțurile și rigolele pentru scurgerea apelor;

În caz de vânt puternic, evitați arborii, stâlpii sau panourile publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;

Nu atingeți cablurile electrice căzute și anunțați autoritățile;

În situații de urgență, sunați la 112.

„Platforma fiipregatit.ro oferă ghiduri utile și pentru copii și adolescenți, astfel încât întreaga familie să fie pregătită. Autoritățile sunt mobilizate, însă fiecare cetățean are un rol important: fiți prudenți, informați și responsabili!”.

Știrea inițială

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău, de la emiterea avertizărilor meteorologice și hidrologice au fost înregistrate 16 intervenții în municipiile Buzău și Râmnicu Sărat, dar și în comunele Tisău, Săhăteni (Istrița de Jos), Viperești, Pârscov (Afumați), Merei (Lipia), Costești, Topliceni și Podgoria, transmite Agerpres.

La momentul transmiterii informării, pompierii acționau pentru evacuarea apei pe străzile Primăverii și Stăvilarului din municipiul Buzău, pe strada Câineni din Râmnicu Sărat, în comuna Podgoria și în satul Lipia, comuna Merei.

Pe fondul precipitațiilor abundente, au fost semnalate și alunecări de teren. Conform Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău, cota de atenție a fost depășită pe râul Nișcov, în localitatea Mierea. Drumul comunal dintre Grăjdana și Bărbuncești, din comuna Tisău, este blocat de aluviuni și urmează să fie degajat de SVSU.

De asemenea, pe DJ 203K, în comuna Lopătari, s-a produs o tasare pe o lungime de aproximativ doi metri și o adâncime de circa un metru, zona fiind semnalizată de autorități. Pe drumul comunal DC 52, între Săseni pe Vale și Zorești (comuna Vernești), un mal s-a surpat, iar echipele intervin pentru eliberarea carosabilului. Totodată, pe DJ 203G, o alunecare de teren a blocat jumătate de bandă, zona fiind semnalizată, iar SVSU Merei urmează să intervină.

În urma precipitațiilor înregistrate și a celor prognozate, a fost emisă o avertizare hidrologică Cod roșu. În intervalul 6 februarie 2026, orele 08:50 – 15:00, sunt posibile creșteri importante de debite și niveluri, cu depășirea cotelor de pericol, pe râul Nișcov, afluent al râului Buzău, pe sectoare din județele Prahova și Buzău.

ISU Buzău a transmis și mesaje RO-ALERT pentru informarea și avertizarea populației din localitățile Vernești și Tisău.

Editor : Ana Petrescu