Live TV

Video&Foto Cod roșu de inundații în Buzău. Mesaje RO-ALERT și drumuri blocate după ploile torențiale. 21 de localități din 5 județe sunt afectate

Data actualizării: Data publicării:
inundatii romania
Foto: ISU Buzău

Ploile torențiale din 5-6 februarie au afectat 21 de localități din cinci județe, provocând inundații și alunecări de teren. În Buzău, unde a fost emis Cod roșu hidrologic, locuitorii din Vernești și Tisău au primit mesaje RO-ALERT, iar un drum comunal a fost blocat de aluviuni. Forțele de intervenție acționează pentru evacuarea apei din case și curți.

ACTUALIZARE 09.55 În intervalul 5 februarie, ora 08:00 – 6 februarie, ora 08:00, ploile și efectele hidrometeorologice au afectat 21 de localități din cinci județe: Bacău, Buzău, Dâmbovița, Dolj și Vrancea, potrivit IGSU. Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 5 case și 50 de curți, precum și pentru degajarea unor elemente de construcție de la un imobil.

Foto: ISU Buzău
Foto: ISU Buzău
Deschide galeria foto

Foto: ISU Buzău | Poza 1 din 5
Foto: ISU Buzău
Foto: ISU Buzău | Poza 2 din 5
Foto: ISU Buzău
Foto: ISU Buzău | Poza 3 din 5
Foto: ISU Buzău
Foto: ISU Buzău | Poza 4 din 5
Foto: ISU Buzău
Foto: ISU Buzău | Poza 5 din 5
Foto: ISU Buzău
,

Pe raza localității Mierea, județul Buzău, mai multe gospodării sunt izolate rutier din cauza creșterii nivelului râului Nișcov. Echipamente specializate se află în teren pentru a relua accesul în condiții de siguranță.

Traficul rutier este blocat pe un drum județean (DJ 641/DJ) în localitatea Pielești, din cauza apei acumulate pe carosabil, care este însă în retragere. În județul Vrancea, echipele intervin în continuare pentru evacuarea apei din gospodării.

Autoritățile recomandă populației prudență și respectarea indicațiilor oficiale. Detalii despre codurile în vigoare sunt disponibile pe site-urile ANM (meteoromania.ro) și INHGA (hidro.ro).

Pentru siguranța cetățenilor; IGSU recomandă următoarele:

  • Urmăriți anunțurile oficiale și consultați aplicația DSU sau platforma fiipregatit.ro pentru recomandări actualizate;
  • Evitați deplasările inutile în zonele afectate;
  • Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;
  • Curățați șanțurile și rigolele pentru scurgerea apelor;
  • În caz de vânt puternic, evitați arborii, stâlpii sau panourile publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;
  • Nu atingeți cablurile electrice căzute și anunțați autoritățile;
  • În situații de urgență, sunați la 112.

„Platforma fiipregatit.ro oferă ghiduri utile și pentru copii și adolescenți, astfel încât întreaga familie să fie pregătită. Autoritățile sunt mobilizate, însă fiecare cetățean are un rol important: fiți prudenți, informați și responsabili!”.

Știrea inițială

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău, de la emiterea avertizărilor meteorologice și hidrologice au fost înregistrate 16 intervenții în municipiile Buzău și Râmnicu Sărat, dar și în comunele Tisău, Săhăteni (Istrița de Jos), Viperești, Pârscov (Afumați), Merei (Lipia), Costești, Topliceni și Podgoria, transmite Agerpres.

La momentul transmiterii informării, pompierii acționau pentru evacuarea apei pe străzile Primăverii și Stăvilarului din municipiul Buzău, pe strada Câineni din Râmnicu Sărat, în comuna Podgoria și în satul Lipia, comuna Merei.

Pe fondul precipitațiilor abundente, au fost semnalate și alunecări de teren. Conform Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău, cota de atenție a fost depășită pe râul Nișcov, în localitatea Mierea. Drumul comunal dintre Grăjdana și Bărbuncești, din comuna Tisău, este blocat de aluviuni și urmează să fie degajat de SVSU.

De asemenea, pe DJ 203K, în comuna Lopătari, s-a produs o tasare pe o lungime de aproximativ doi metri și o adâncime de circa un metru, zona fiind semnalizată de autorități. Pe drumul comunal DC 52, între Săseni pe Vale și Zorești (comuna Vernești), un mal s-a surpat, iar echipele intervin pentru eliberarea carosabilului. Totodată, pe DJ 203G, o alunecare de teren a blocat jumătate de bandă, zona fiind semnalizată, iar SVSU Merei urmează să intervină.

În urma precipitațiilor înregistrate și a celor prognozate, a fost emisă o avertizare hidrologică Cod roșu. În intervalul 6 februarie 2026, orele 08:50 – 15:00, sunt posibile creșteri importante de debite și niveluri, cu depășirea cotelor de pericol, pe râul Nișcov, afluent al râului Buzău, pe sectoare din județele Prahova și Buzău.

ISU Buzău a transmis și mesaje RO-ALERT pentru informarea și avertizarea populației din localitățile Vernești și Tisău.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
2
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
donald trump
3
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
Vladimir Putin la telefon
4
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
5
Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către...
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
Digi Sport
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
inundatii
Cod portocaliu de inundații pe râuri din Buzău și Prahova. Avertizare pentru alte patru județe
emblema mae pe o usa de sticla
Atenționare de călătorie a MAE pentru Maroc: cod roșu de vreme severă în mai multe orașe de pe coastă
copil disparut
Mesaj RO-Alert în București, după ce un copil de 11 ani a fost dat dispărut
River Irthing in flood
Pericol de inundații. Hidrologii au emis cod galben și portocaliu de viituri în mai multe județe ale țării
urs partie zapada iarna
Urs lângă o pârtie de schi, la telecabina de la Straja. A fost emis mesaj prin RO-Alert
Recomandările redacţiei
tancuri rusești în timpul exercițiilor militare Rusia-Belarus din 2022
O nouă simulare de război arată cum Rusia și-ar atinge „majoritatea...
Sediul DNA
VIDEO Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Pe cine vizează...
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.
Ciucu: Îmi bat capul cu Ministerul Finanţelor şi în coaliţie cum să...
EDL REPORTAJ FORTELE SPECIALE 050226_05051
Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care...
Ultimele știri
Companie de ride sharing, condamnată să plătească despăgubiri de 8,5 milioane de dolari unei pasagere care acuză că a fost violată
Rusia acuză Ucraina că a bombardat ținte civile în Belgorod: „Au fost provocate pagube grave”
O femeie cere daune de 4,5 milioane de euro după ce a fost desfigurată într-un incendiu dintr-un centru SPA din Brașov
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Cum vor să salveze guvernanții producția de cărbune a țării. Intrarea României în război, scenariul luat în...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Dănuţ Lupu, veşti bune despre Mircea Lucescu: „Este ca un copil! Nu are stare. Doctorul îi spunea să stea în...
Adevărul
Profesoara româncă rupe tăcerea despre legătura sa cu Jeffrey Epstein: „Aș vrea să nu-l fi cunoscut...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce lovitură! Chivu are contractul pe masă și semnează! "Doar un antrenor adevărat poate face asta!"
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Greu de ratat. Tom Cruise, pe motocicletă, a atras atenția trecătorilor în LA. Prima apariție după ce și-a...
Adevarul
Cine este românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume: „Baroneasa” are o lungime de peste 7 metri...
Newsweek
Pensie de doar 1.250 lei după 29 ani de muncă. Care pensionari iau pensii sub 2.000 lei deși au 30 ani vechime
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Jennifer Lopez, geloasă pe ascensiunea lui Jennifer Garner?! Apropiat: „Faptul că ar putea deveni miliardară...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...