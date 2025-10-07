Cod roșu de ploi torențiale: Autoritățile fac apel la populație să stea în casă și să se pregătească pentru fenomene extreme

În contextul avertizărilor ANM de cod portocaliu și cod roșu pentru ploi torențiale și abundente care vor afecta o arie extinsă a țării, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, marți, o serie de recomandări pentru populație. Brigada Rutieră are mai multe sugestii pentru șoferi și pietoni, pentru deplasarea în siguranță și evitarea accidentelor. Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu i-a îndemnat pe bucureşteni să evite miercuri deplasările, mai ales în zonele aglomerate şi în cele inundabile, în contextul codului roşu de ploi torenţiale.

„Îi rog ca pe perioada codului roşu să evite deplasările din casă. Îi rog să evite partea aglomerată a oraşului, să evite zonele care ştiu că sunt inundabile. Viaţa lor şi viaţa noastră este cea mai importantă în aceste momente. Trebuie să ne asigurăm că trecem peste aceste momente fără victime”, a declarat Bujduveanu, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PMB, scrie Agerpres.

El a menţionat că s-a decis suspendarea activităţii în unităţile şcolare bucureştene. Totodată, Primăria Capitalei ţine legătura cu Apa Nova şi cu STB, pentru măsuri menite să prevină acumulările de apă şi să asigure un transport eficient.

„Prioritatea noastră este să asigurăm bucureştenii că nu sunt în pericol, că nu se blochează oraşul, că nu se creează acea vâlvă în a merge şi a lua copilul de la şcoală şi a-l duce acasă. Am avut dezbateri lungi. Suntem pe telefoane de azi dimineaţă şi în contact continuu cu Apa Nova. (...) Suntem în discuţii permanente cu STB şi cu toţi operatorii, tocmai pentru a ne asigura că avem un transport public eficient, care să nu se blocheze pe parcursul codului roşu de inundaţii”, a afirmat primarul.

Bujduveanu a mai precizat că şantierele au fost puse în siguranţă şi a dat asigurări că afişajul stradal autorizat respectă condiţiile necesare.

Primarul interimar a menţionat că, potrivit monitorizării prin satelit, în partea estică a ţării ciclonul pare să fi „ocolit puţin faţă de traiectoria” principală.

„Dacă avem noroc, ne ocoleşte şi pe noi, pe partea de Bucureşti-Ilfov”, a spus el.

60 de autospeciale și 50 de motopompe, pregătite să intervină în Capitală

Inspectorul-şef al ISUBIF Alexandru Precup a declarat că au fost luate măsuri pentru informarea populaţiei şi pentru pregătirea tehnicii de intervenţie.

Un număr de 60 de autospeciale şi 50 de motopompe sunt pregătite pentru eventuale intervenţii, a menţionat el.

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a subliniat că, în acest moment, la nivelul Direcţiei de Mediu, nu există avize pentru defrişare privind arbori care ar putea reprezenta un pericol.

„Echipele DGASMB vor fi pe stradă pe toată perioada pentru a se asigura că nicio persoană fără adăpost nu va rămâne pe stradă”, a adăugat Judele.

Recomandările IGSU

Specialiștii ANM au anunțat extinderea avertizărilor de cod portocaliu și cod roșu pentru ploi torențiale și abundente, ce vor afecta o arie extinsă a țarii. Vizate sunt regiuni din Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Olteniei, precum și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, arată o postare pe pagina de Facebook a IGSU.

Astfel, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are următoarele recomandări pentru populație:

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.

De asemenea, în astfel de momente cu precipitații intense, inclusiv animalele sunt expuse la riscuri majore, mai spune IGSU.

Pentru a proteja viața necuvântătoarelor, este esențial să respectăm următoarele măsuri:

Eliberarea câinilor din lanțuri sau padocuri, pentru a le oferi o șansă de salvare;

Identificarea, în prealabil, a zonelor mai înalte unde animalele de fermă pot fi relocate și adăpostite temporar, în siguranță;

Pregătirea unui kit de urgență pentru animalele de companie, care să conțină hrană, apă, medicamente și acte de identificare;

În cazul în care evacuarea nu este posibilă, eliberați animalele! Este singura lor șansă la viață!

Sursa citată reamintește că orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic de urgență 112.

IGSU recomandă și accesarea site-ului https://fiipregatit.ro sau utilizați aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.

De asemenea, o recomandare este consultarea site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie pentru mai multe informații https://www.meteoromania.ro/avertizari/

Informații utile pentru șoferi și pietoni

Brigada Rutieră a transmis, în contextul avertizării cod roșu pentru astăzi și mâine, mai multe indicații șoferilor, pentru deplasarea în condiții de siguranță și preîntâmpinarea producerii unor accidente rutiere:

să manifeste prudență, să sporească atenția și concentrarea la volan;

să adapteze în permanență viteza la condițiile meteo-rutiere, să nu bruscheze comenzile volanului și să folosească frâna de motor pentru a încetini;

⁠să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul care îi precedă pentru a putea frâna în condiții de siguranță;

⁠să nu oprească sau să staționeze în locurile în care pot împiedica desfășurarea normală a traficului;

⁠să evite pe cât posibil efectuarea depășirilor, riscul de acvaplanare în condițiile unui carosabil umed crește;

să asigure o bună vizibilitate prin curățarea parbrizului, oglinzilor, a geamurilor laterale și a lunetei;

să verifice dacă funcționează în parametrii optimi sistemul de iluminare și semnalizare, instalația de climatizare și stergătoarele;

să respecte semnalele și indicațiile poliţiştilor rutieri aflați în trafic pentru siguranța circulației rutiere;

⁠pentru siguranța lor și a pasagerilor pe care-i transportă, purtarea centurilor de siguranță este obligatorie.

Pietonilor le este recomandat „să se deplaseze doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile marcate și semnalizate corespunzător, la culoarea verde a semaforului electric, numai după ce sunt siguri că intenţia lor de a traversa a fost observată de către conducătorii auto”, arată Brigada Rutieră, într-un comunicat de presă.

Codul roșu de ploi și descărcări electrice a fost extins luni seară din Constanța, Călărași și Ialomița către Capitală, județele Ilfov și Giurgiu. Meteorologii avertizează că se vor acumula cantități de apă care pot depăși local 100 l/mp, iar izolat pot ajunge la 140l/mp.

De asemenea, autoritățile din București, Giurgiu, Ialomița, Constanța și Călărași au decis suspendarea cursurilor în toate școlile și grădinițele pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, din cauza codului roșu de ploi torențiale și a riscului crescut de inundații. În Ilfov, Comandamentul pentru Situații de Urgență urmează să se întrunească în cursul după-amiezii pentru a adopta o decizie similară.

Raed Arafat a declarat, în direct la Digi24, că echipaje de intervenție au fost trimise în teren, cu motopompe și bărci pregătite pentru intervenții rapide în zonele cu risc de inundații. Șeful DSU le-a cerut oamenilor să evite deplasările, să fie pregătiți pentru fenomene extreme și să activeze mesajele RO-ALERT pentru a primi avertizările oficiale în timp real.

