Colectiv. Marius Manole: “Ar trebui să ne fie rușine. Dacă ieșeam mai mulți în stradă se schimbau lucrurile”

Actorul Marius Manole, un critic vocal al puterii în ceea ce privește măsurile luate în justiție, spune că românii ar fi trebuit să iasă constant în stradă, nu să-și aducă aminte de tragedia din Colectiv doar o dată pe an. El spune că românii ar trebui să facă o grevă generală, pentru a-i face pe guvernanți să-și dea seama de gravitatea situației.

“Din păcate, nu există schimbări în bine, ci din ce în ce mai rele pentru noi. Ar trebui să ne fie rușine, nici nu mai vorbesc despre politicieni, nu am reușit ca în trei ani să punem mâna pe țara asta și să schimbăm ceva. Ne-am mulțumit cu o demonstrație. Vina cea mare nu o au politicienii, ci poporul, pentru că uităm și ne aducem aminte azi, cel mult mergem să aprindem o lumânare, de 30 octombrie, dacă ajungem. Iată că politicienii nici măcar nu au catadictist să includă în program un eveniment legat de Colectiv. România e de trei ani un Colectiv pentru că pericolele sunt peste tot în țara noastră, oamenii mor în spitale, pe străzi, peste tot. Iar singurul lucru pe care îl discutăm de când a venit la putere această coaliție, moartea României, nu se discută decât despre legile justiției. Ăsta e singurul lucru de care ne preocupăm de doi ani de zile. Să ne fie rușine și să le fie rușine!”, a spus Marius Manole la Digi24.

“Am putea face mult mai mult. Sigur, toată lumea are familii, toată lumea are griji, dar când se dă un strigăt de alarmă, când e o cauză cum a fost schimbarea Laurei Codruța Kovesi sau când se încearcă abuziv să se pună mâna pe justiție, ar trebui să fim acolo, să fim în stradă. Acum trei zile erau 3, 10 oameni în Piața Victoriei. Ar trebui să stăm în stradă pe capul lor, nu cred că poporul, unindu-se, nu poate să dărâme un guvern nociv, de analfabeți. Am propus pe Facebook o grevă generală, în care să paralizăm țara și în secunda aia probabil că cei de la guvernare își vor da seama că e grav. Da, propun o revoluție, dacă acest guvern continuă, în doi ani țara asta moare!”, a continuat actorul.

Marius Manole a amintit și de violențele de la protestul din 10 august, când jandarmii au dat cu gaze lacrimogene și tunuri de apă asupra manifestanților.

“Să recunoaștem că ieșitul în stradă a mai încetinit din proces, i-a speriat, dacă ieșeam din ce în ce mai mulți se schimbau lucrurile. Sigur că e obositor, nimeni nu vrea să stea în frig. Da, dar a fost acel 10 august în care eu era să mor. Era un Colectiv pur și simplu făcut de ei, nu putem să trecem peste asta. În momentul ăsta, dacă ei nu vor rezolva nimic cu Colectiv, cu 10 august, da, trebuie făcută grevă, avem tot dreptul să facem lucrul ăsta atâta timp cât sănătatea, viețile noastre sunt puse în pericol în țara asta”, a mai spus Marius Manole.

