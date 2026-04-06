Comisarii Gărzii de Mediu au scos peste 6 kilometri de plase ilegale și sute de kilograme de pește braconat din ape

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu au scos, în urma controalelor desfășurate în ultimele două săptămâni, peste 6 kilometri de plase de pescuit amplasate ilegal și au confiscat sute de kilograme de pește transportat fără documente de proveniență. În urma verificărilor, au fost aplicate amenzi de 180.000 de lei și au fost întocmite mai multe sesizări penale.

„Garda Națională de Mediu a mobilizat 30 de comisari în cadrul acțiunii naționale de combatere a braconajului piscicol, alături de Poliția Rutieră și Jandarmerie. Am acționat simultan în zonele de risc ridicat de pe Olt, Dunăre (inclusiv Clisura Dunării), Delta Dunării și litoralul Mării Negre. Peste 2.400 de vehicule au fost verificate pentru a depista transportul ilegal de pește braconat. Rezultatele sunt impresionante și îngrijorătoare”, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu, pe Facebook.

Potrivit sursei citate, au fost identificate plase monofilament, setci, vintire și alte unelte ilegale, unele improvizate (tip pripon), cu o lungime totală de aproape 6,5 kilometri. De asemenea, au fost descoperite plase abandonate, fără marcaje, care pun în pericol mediul și oamenii.

Sute de kilograme de pește transportat ilegal, fără documente de proveniență, au fost găsite în vehicule cu capacitate mare de refrigerare.

„Protejarea biodiversității nu este o opțiune, ci o responsabilitate directă. În teren vedem clar cât de mare este presiunea asupra resurselor naturale, iar astfel de acțiuni sunt esențiale pentru a o reduce. Nu ne oprim aici – vom continua controalele cu aceeași intensitate pentru a descuraja orice activitate ilegală. Resursele naturale aparțin tuturor și trebuie protejate ca atare”, a declarat Marius Niță, comisar general adjunct al Gărzii Naționale de Mediu.

În urma acțiunilor, au fost întocmite sesizări penale și indisponibilizate vehicule care transportau pește în cantități de ordinul sutelor de kilograme. Cinci agenți economici au fost amendați cu 180.000 de lei, iar unelte de pescuit în valoare de aproximativ 48.000 de lei au fost confiscate.

O sesizare penală a fost întocmită și pentru refuzul unui agent economic de a permite controlul, iar 150 de kilograme de pește au fost eliberate în mediul natural.

