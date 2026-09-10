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Comisarul european Hadja Lahbib laudă România:„Un stat membru care întruchipează solidaritatea europeană”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - IGA - VIZITA HADJA LAHBIB - 10 SEP 2026
Comisarul european Hadja Lahbib susține o conferință de presă alături de secretarul de stat în MAI, la sediul Inspectoratului General de Aviație, pe 10 septembrie 2026. Inquam Photos /Mălina Norocea
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Din articol
România a cerut ajutor de 10 ori și a intervenit pentru alte țări de 49 de ori Pompierii români, trimiși în sprijinul Franței și Greciei Un elicopter european cu baza în România Lahbib: „Dacă vrem societăți reziliente, nimeni nu trebuie lăsat în urmă”

Comisarul european Hadja Lahbib a lăudat joi România pentru contribuția sa la protecția civilă europeană și a subliniat că țara noastră a oferit ajutor altor state de 49 de ori în ultimii zece ani. Țara noastră a trimis în acest an pompieri în Franța și Grecia și a pus la dispoziția Europei un elicopter rescEU.

„Dacă există un stat membru în Uniunea noastră care întruchipează solidaritatea europeană, acesta este România. Sunt aici astăzi pentru a spune mulțumesc”, a declarat Hadja Lahbib, potrivit comunicatului de presă al Comisiei Europene.

România a cerut ajutor de 10 ori și a intervenit pentru alte țări de 49 de ori

Ea a subliniat că România nu doar beneficiază de mecanismul european de protecție civilă, ci contribuie activ la funcționarea acestuia.

„Un singur număr spune totul: în ultimii zece ani, România a cerut ajutor Europei prin Mecanismul nostru de Protecție Civilă de zece ori. În aceiași zece ani, România a răspuns solicitărilor altora de 49 de ori. De 49 de ori, România a făcut un pas înainte pentru a oferi asistență țărilor aflate în nevoie”, a spus Lahbib.

În opinia sa, acest bilanț reprezintă „un angajament puternic față de solidaritatea europeană”.

„O țară cere ajutor. Europa răspunde”, a afirmat comisarul european, explicând modul în care funcționează mecanismul prin care echipele de intervenție pot ajunge rapid în statele afectate de dezastre.

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Pompierii români, trimiși în sprijinul Franței și Greciei

Lahbib a vorbit și despre implicarea României în sezonul incendiilor de vegetație din acest an. Potrivit acesteia, sezonul incendiilor a început mai devreme, la sfârșitul lunii aprilie, iar Uniunea Europeană a decis să își pregătească din timp forțele de intervenție.

Aproape 800 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat înainte de izbucnirea celor mai grave incendii. România a trimis 200 de pompieri, reprezentând mai mult de un sfert din totalul celor prepoziționați la nivel european.

„România a fost acolo când Franța a cerut ajutorul: 80 de pompieri au fost prepoziționați acolo. Iar când Franța a activat mecanismul, 40 dintre ei s-au deplasat direct la Bordeaux”, a declarat Lahbib.

În același timp, 120 de pompieri români se află în Grecia, unde lucrează alături de echipele locale și urmează să rămână până săptămâna viitoare.

„Acesta este scopul prepoziționării: să construim încredere și să învățăm terenul local înainte ca flăcările să izbucnească”, a explicat comisarul european.

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Un elicopter european cu baza în România

Hadja Lahbib a evidențiat și faptul că primul aparat din noua flotă europeană rescEU, un elicopter cu baza în România, a început deja să participe la misiuni.

Când Serbia a solicitat ajutor prin Mecanismul de Protecție Civilă al UE, România a trimis rapid aeronave și echipe terestre.

„Un elicopter european cu baza în România, care protejează oamenii din întreaga Europă. Asta este, într-o singură propoziție, solidaritatea europeană”, a spus Lahbib.

Comisarul european a arătat că solidaritatea europeană nu se limitează la intervențiile în cazul incendiilor, inundațiilor sau cutremurelor.

„Este vorba și despre transportarea urgentă a oamenilor către îngrijirea medicală de care au nevoie”, a afirmat ea.

Potrivit lui Lahbib, România a contribuit la evacuarea a peste 180 de pacienți din Gaza, Ucraina, Macedonia de Nord și Elveția către spitale din Europa. Printre aceștia s-au numărat 57 de copii din Gaza.

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Lahbib: „Dacă vrem societăți reziliente, nimeni nu trebuie lăsat în urmă”

Comisarul european a legat tema pregătirii pentru situații de criză de cea a egalității și incluziunii sociale.

„Dacă vrem să construim societăți reziliente, trebuie să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă. Pentru că în centrul pregătirii pentru situații de criză se află cetățenii noștri”, a spus Lahbib.

Ea a dat ca exemplu Suedia, unde primul sfat dintr-un ghid privind pregătirea pentru situații de urgență este ca oamenii să își cunoască vecinii, deoarece aceștia vor fi primii care îi vor ajuta în cazul unei situații de criză.

„Societățile puternice și corecte sunt societăți mai reziliente, în special atunci când apare o criză”, a afirmat comisarul european.

Lahbib a mai spus că actualele crize sunt „mai rapide și mai complexe ca niciodată”, enumerând războaiele, atacurile cu drone, actele de sabotaj, incendiile de vegetație, atacurile hibride și urgențele sanitare.

La final, aceasta i-a mulțumit secretarului de stat și șeful DSU Raed Arafat pentru primire și pentru activitatea desfășurată în domeniul gestionării situațiilor de urgență.

„Este o onoare să fiu aici. Datorită vouă, milioane de europeni dorm mai liniștiți noaptea. Vă mulțumesc. Întreaga Europă vă mulțumește”, a încheiat Hadja Lahbib.

Editor : Ana Petrescu

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