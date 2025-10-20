Comisiile din Parlament aprobă achiziția de tancuri și introducerea serviciul militar voluntar de 4 luni, cerute de MApN

Programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, în valoare de aproape 6,49 miliarde euro, a fost aprobat în unanimitate de comisiile pentru apărare ale Parlamentului, inițiativă care aparține Ministerului Apărării. Totodată, comisia de apărare a Camerei Deputaţilor a adoptat un raport de admitere asupra legii care introduce serviciul militar voluntar, în care cei interesați pot face o pregătire de patru luni.

Astfel, comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au aprobat solicitarea Ministerului Apărării Naționale pentru inițierea procedurii de atribuire a contractelor aferente programului de înzestrare „Tanc principal de luptă”, Etapa I (Faza a 2-a) și Etapa a II-a, arată comunicatul de presă al MApN.

Programul de înzestrare „Tanc principal de luptă“, Etapa I (Faza a 2-a, valoare 458,20 mil. USD) și Etapa a II-a (valoare 6.488,34 mil. Euro), „contribuie la îmbunătăţirea capabilităţilor operaţionale, având ca obiectiv esenţial îndeplinirea misiunilor şi obligaţiilor ce revin armatei, atât pentru apărarea naţională, cât şi pentru respectarea angajamentelor internaţionale asumate”.

Programul are în vedere operaţionalizarea ţintelor de capabilităţi asumate în cadrul procesului NATO şi UE de planificare a apărării, pentru realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040, mai spune sursa citată.

De asemenea, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputatilor a votat un raport de admitere asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

„Prin această aprobare a modificărilor propuse de MApN la Legea 446 privind pregătirea populației pentru apărare se creează cadrul legal pentru îndeplinirea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ de cetățenii care doresc să aibă o pregătire militară, prin introducerea unui nou concept de «soldat/gradat voluntar în termen»”, a adăugat sursa menționată.

Pe durata instruirii, participanții beneficiază gratuit de cazare, echipament, hrană, asistență medicală și soldă lunară, iar la final primesc o indemnizație de trei câștiguri salariale medii brute.

„Această inițiativă demonstrează o abordare proactivă în diversificarea căilor de formare a rezervei și este esențială pentru a construi o rezervă operațională mai robustă și mai adaptabilă la nevoile de securitate actuale și viitoare”, mai spune MApN.

Editor : Ana Petrescu