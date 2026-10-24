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Comitet pentru Situaţii de Urgenţă la Bucureşti pentru analizarea situaţiei blocului din Drumul Taberei

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Locatarii au sesizat autoritățile după ce pe fațata blocului a apărut o crăpătură
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Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti se reuneşte, sâmbătă, de la ora 14.30, pentru analizarea situaţiei blocului din Drumul Taberei pe fațada căruia a apărut o crăpătură.

Toate instituţiile din Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti se reunesc, sâmbătă, de la ora 14.30, pentru a discuta situaţia blocului din Drumul Taberei, unde au apărut crăpături între două scări de bloc.

Până la ora transmiterii acestei ştiri, 65 de persoane au fost evacuate, unele dintre ele având probleme de deplasare.

Autorităţile anunţă că va fi evaluată clădirea, în regim de urgenţă, pentru a se stabili dacă oamenii vor putea reveni în locuinţe.

”Expertul este destul de optimist, el o să dea nişte soluţii”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii.

Între timp au fost oprite toate utilităţile în blocul afectat.

Editor : I.B.

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