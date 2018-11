Companiile aeriene au nevoie imediată de 200 de piloţi. Condiţiile sunt mai mult decât atractive

Tot mai mulţi români călătoresc cu avionul, iar companiile aeriene care operează la noi în ţară ar avea nevoie imediată de 200 de piloţi. Doar că pregătirea unui om pentru a transporta pasageri în toată lumea durează chiar şi 2 ani. Iar între timp traficul aerian creşte, iar operatorii măresc flotele. Pentru a putea face faţă, companiile acceptă inclusiv piloţi cu mai puţină experienţă.

Pasionaţii de aviaţie pot începe să prindă experienţă pe cer de la 16 ani. Atunci au voie să zboare cu planorul. Abia când devin majori îşi pot obţine licenţa pentru avioane private - prima etapă înainte de a ajunge piloţi de linie.

Poţi ajunge la manşa unui avion ultrauşor cu doar 100 de ore de pregătire. 45 în zbor şi restul teorie. De aici, până la a transporta pasageri în toată lumea nu mai este decât un pas.

Un pas mare, însă scump. Doar licenta pentru a putea pilota un avion privat este în jur de 8.000 de euro. Iar costurile sunt de zece ori mai mari pentru cei care vor să fie piloţi de linie.

E nevoie in plus de specializare pe un anumit tip de aeronavă, de ore de zbor pe timp de noapte plus pregătire într-un simulator.

In total, pilotii de linie trebuie sa acumuleze minimum 200 sau chiar 300 de ore de zbor, in functie de cerintele companiei.

Mircea Andreş - instructor de zbor: „Pragul a scăzut, din nevoia de piloţi, de exemplu sunt companii care înainte solicitau ca la interviu să te prezinţi cu cel puţin 400 de ore de zbor. Acum pragul a scăzut la 200 de ore. Nu a scăzut calitatea, se vor da responsabilităţi eşalonat după experienţa lui de zbor”.

Într-un an şi jumătate, cei silitori pot ajunge sa piloteze un Boeing 737, de exemplu, folosit pentru transportul pasagerilor în toata lumea. Deficitul de personal a fost speculat în piaţă. Apar din ce în ce mai multe şcoli de aviaţie.

Daniel Mardare – student: „Pe termen lung să fac o carieră ca pilot de linie, să lucrez pentru companie. Momentan nu am banii necesari dar cu siguranţă cred că voi găsi o cale prin care să mi satisfac această plăcere, această nevoie a mea”.

Andrei Dorobanţu: „Este destul de greu, mai ales dacă nu ai deja nişte surse ale tale sau un alt business”.

Iulian Pădurariu – fondator al unei şcoli de aviaţie: „Există cei care sunt entuziasmaţi de ideea de a fi piloţi de linie. Le place statutul de piloţi de linie.”

În România un pilot de linie câştigă undeva lunar între 3.000 şi 5000 de euro.

Banii câştigaţi lunar pot ajunge chiar şi la peste 10.000 de euro dacă piloţii operează avioane in Orientul Mijlociu sau Asia.

