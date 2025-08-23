Live TV

Complicele criminalului din Mureș a fost prins în Germania. Ce acuzații i se aduc

Data publicării:
criminal fugar
Foto: Captură video Digi24

Complicele criminalului din Mureș a fost prins în Germania. Acesta era urmărit internațional pentru fapte deosebit de grave. Sălăgean Ilie Liviu și Emi Gânj, care este încă de negăsit în ciuda recompensei de 5.000 de euro promisă de autorități, ar fi fost complici într-o altă crimă, comisă în anul 2011.

Poliția Română a anunțat că, în cadrul activităților derulate pentru depistarea criminalului din Mureș, au fost obținute date care au dus la localicarea unui complice de-al acestuia, Sălăgean Ilie Liviu, în Germania. Bărbatul a fost prins în orașul Karlsruhe și urmează să fie predat autorităților din România.

„Cetățeanul român va fi prezentat autorității judiciare competente germane pentru a decide asupra predării sale către România”, arată autoritățile din România.

Pe numele bărbatului erau emise două mandate europene de arestare de către Judecătoria Luduș. De asemenea, acesta a fost condamnat după ce, împreună cu Emil Gânj, a ucis o persoană, în anul 2011.

„În fapt, în perioada 02.09.2020 - 27.09.2020 acesta a condus de trei ori un autovehicul în județul Mureș, fără a deține permis de conducere. A fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani si 1433 de zile de închisoare (la pedeapsa de 2 ani a fost adăugat un rest de pedeapsă rămas neexecutat). Totodată, în ziua de 17.07.2024 a fost validat un alt mandat european de arestare, cel în cauză fiind condamnat la o pedeapsă de un an și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea a două fapte de influențarea declarațiilor. În fapt, în ziua de 14.11.2020, în timp ce se afla în Mureș, a amenințat doi martori care au fost audiați în dosarul în care era cercetat pentru infracțiunea de conducere fără permis”, arată Poliția Română, într-un comunicat de presă.

 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
muca dragonul albastru din spania
2
Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din...
Noi avertizări meteo de furtuni.
3
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
ID201640_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Radu Miruță anunță că fiul cosmonautului Dumitru Prunariu se va ocupa de o companie de...
seismograf
5
Cutremur în România, vineri după-amiază
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”
Digi Sport
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
vreme rece dimineata natura vara
După furtuni, vremea se răcește. Temperaturi de până la 0 grade...
Premierul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan a fost primit de premierul Republicii Moldova. El are...
Screenshot 2025-08-23 111453
Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate...
23 August 1944, lovitura de stat care a schimbat istoria României. Foto Shutterstock
Familia regală a publicat mesajul transmis de Regele Mihai românilor...
Ultimele știri
Ion Țiriac nu mai este singurul miliardar din tenis. Marele campion care a intrat în clubul celor mai bogați sportivi
Ionuț Stroe acuză o campanie de dezinformare îndreptată împotriva relației România - SUA. „Aceste narațiuni servesc Moscovei”
Tarifele lui Trump ar putea reduce deficitul SUA cu 4 trilioane de dolari în următorul deceniu, estimează CBO
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
harta moldova romania ucraina marea neagra
Pregătiri pentru alegeri importante la Chișinău. Armand Goșu: Republica Moldova e un termometru geopolitic al regiunii Mării Negre
Russia Today
Țara europeană în care site-urile și televiziunile mass-media rusești, interzise în UE, sunt deosebit de populare
Friedrich Merz
Germania, divizată de ideea trimiterii de trupe de menținere a păcii în Ucraina. „Merz vrea să vă trimită în Ucraina? Noi nu!”
Paris: Macron welcomes Moldova's President Maia Sandu
Trei lideri europeni merg la Chișinău, pentru „a sprijini securitatea şi suveranitatea R. Moldova”. Nicușor Dan, invitat separat
Nord Stream 1 27 septembrie
Un ucrainean a fost arestat în Italia, în legătură cu atacul asupra conductei Nord Stream
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de...
Fanatik.ro
Dan Petrescu a plecat oficial de la CFR Cluj! Și-a dat demisia după umilința cu Hacken! Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Pasagerii unui zbor au rămas blocați în cabină timp de 29 de ore și nu au avut voie să coboare. Cum a fost...
Adevărul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Tragedie pe platourile serialului „Emily in Paris”. Un membru cheie al echipei a murit fulgerător, la doar 47...
Digi Sport
Cu o ofertă de la Rapid pe masă, Ianis Hagi a ales și semnează: ”E pe drum”. A fost convins cu o clauză cum...
Pro FM
Dua Lipa, trup de zeiță în colanți și bustieră, înainte de a împlini 30 de ani. Artista nu renunță la sport...
Film Now
Denise Richards, mărturie despre separarea de soț: "E extrem de greu. Nu credeam că voi divorța a doua oară"...
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o...
Newsweek
Pensionari, furați la pensie pe Internet. Un escroc pretinde că îi ajută, dar îi lasă fără 1.000 lei
Digi FM
Meghan Markle, imagini rare cu prințul Harry. Videoclipul a făcut furori printre fani: „Ăsta e băiatul...
Digi World
Tehnologia care ar putea accesa rezervorul atmosferic uriaș al Pământului. Cum ar putea fi combătut deficitul...
Digi Animal World
„Cel mai rar urs” din lume, surprins de o cameră de supraveghere. Cum arată animalul care locuiește în...
Film Now
"Brad Pitt al Franței" e azi departe de imaginea de cuceritor. Olivier Martinez trăiește din banii de la...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...