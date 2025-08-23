Complicele criminalului din Mureș a fost prins în Germania. Ce acuzații i se aduc

Complicele criminalului din Mureș a fost prins în Germania. Acesta era urmărit internațional pentru fapte deosebit de grave. Sălăgean Ilie Liviu și Emi Gânj, care este încă de negăsit în ciuda recompensei de 5.000 de euro promisă de autorități, ar fi fost complici într-o altă crimă, comisă în anul 2011.

Poliția Română a anunțat că, în cadrul activităților derulate pentru depistarea criminalului din Mureș, au fost obținute date care au dus la localicarea unui complice de-al acestuia, Sălăgean Ilie Liviu, în Germania. Bărbatul a fost prins în orașul Karlsruhe și urmează să fie predat autorităților din România.

„Cetățeanul român va fi prezentat autorității judiciare competente germane pentru a decide asupra predării sale către România”, arată autoritățile din România.

Pe numele bărbatului erau emise două mandate europene de arestare de către Judecătoria Luduș. De asemenea, acesta a fost condamnat după ce, împreună cu Emil Gânj, a ucis o persoană, în anul 2011.

„În fapt, în perioada 02.09.2020 - 27.09.2020 acesta a condus de trei ori un autovehicul în județul Mureș, fără a deține permis de conducere. A fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani si 1433 de zile de închisoare (la pedeapsa de 2 ani a fost adăugat un rest de pedeapsă rămas neexecutat). Totodată, în ziua de 17.07.2024 a fost validat un alt mandat european de arestare, cel în cauză fiind condamnat la o pedeapsă de un an și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea a două fapte de influențarea declarațiilor. În fapt, în ziua de 14.11.2020, în timp ce se afla în Mureș, a amenințat doi martori care au fost audiați în dosarul în care era cercetat pentru infracțiunea de conducere fără permis”, arată Poliția Română, într-un comunicat de presă.

