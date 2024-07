Comuna din Gorj unde sătenii udă grădinile și își spală mașinile cu apă din rețeaua publică. "E apă la discreție și este ieftină"

În timp ce în multe dintre localitățile din România, primăriile au impus restricții la apă din cauza secetei, într-o comună din Gorj localnicii nu duc deloc lipsă de apă. Ba chiar, cu dezlegare de la autoritățile locale, oamenii udă grădinile și își spală mașinile cu apa din rețeaua publică. Se întâmplă în Roșia de Amaradia, unde primăria a obținut fonduri europene să foreze puțuri la peste 200 de metri adâncime. Apa este bună și de băut, iar investiția totală se ridică la 700 de mii de lei, scrie Pandurul.ro.

Pentru localnicii din Roșia de Amaradia, comună afectată serios de minerit, perioada verii nu vine cu niciun fel de restricții când vine vorba de consumul de apă din rețea.

"Localitatea noastră a fost grav afectată de alunecările de teren din cauza lucrărilor de exploatare minieră. Lucrările au afectat inclusiv pânza freactică, motiv pentru care noi a trebuit să forăm sub nivelul de exploatare al unității miniere, să putem ajunge la o pânză freatică bogată. Avem ultimul put forat la 253 de metri. Nu am avut niciodată probleme cu apa și nici nu am impus vreodată restricții. Apa este ieftină, 2 lei metrul cub, oamenii au apometre și plătesc atât cât consumă. Rețeaua e administraă de noi", a declarat primarul din Roșia de Amaradia, Liviu Cotojman.