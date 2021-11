Comunitate de romi cu 96% vaccinați. Cum i-au convins liderii să se imunizeze: „Pe internet bagă toate minunile. Nu i-am crezut”

O întreagă comunitate de romi dintr-un sat bihorean s-a vaccinat anti-COVID, după o campanie eficientă a autorităților locale. Oamenii nu au plecat urechea la știrile alarmiste din mediul online, astfel că și-au urmat liderii, iar acum se bucură de libertate de mișcare și zero cazuri grave în comunitate. Gradul de vaccinare în rândul romilor este cu 50% mai mare decât la nivelul întregii comune și de trei ori mai mare decât la școala din localitate.

400 de suflete sunt în comunitatea de romi din Bălnaca, un sat care aparţine de comuna Șuncuiuş, judeţul Bihor. Aici, oamenii au început să se vaccineze încă din luna martie, iar acum doar 17 persoane au rămas neimunizate.

-Am decis ca să-l fac în iunie, iar în iulie am făcut a doua doză. Nu am avut probleme, nu am simțit nimic. Legat de cazuri de COVID în comunitate, la noi nu a existat așa ceva.

- Pentru binele nost.

- N-ați auzit zvonurile de pe internet legat de vaccin?

- Nu ne-am luat noi după așa ceva, pe internet bagă toate minunile. Nu i-am crezut.

Cheia acestei campanii de vaccinare a fost mediatorul sanitar. Este angajată a Primăriei Șuncuiuș şi provine din sânul comunității. Împreună cu tatăl ei, bolnav cronic, au oferit un exemplu vaccinându-se încă din luna martie.

Ramona Varga - mediator sanitar: Provenind din comunitatea din care eu fac parte am acumulat foarte multă încredere în romii din Bălnaca. Ei au avut încredere în mine, plus că au văzut că reacțiile nu au fost de niciun fel, nu am pățit nimic.

Aurel Rostaș - tatăl mediatorului sanitar din comună: Eu le-am dat un exemplu și le-am spus să meargă să se vaccineze că nu e așa periculos. Se pare că m-au ascultat, mulți o plecat dup-aia.

Până în 2008, în Bihor erau 22 de mediatori sanitari în comunitățile de romi din județ, plătiți de Direcția de Sănătate Publică. Acum mai sunt doar 11.

Gabriela Gavrilaș - medic, coordonator centru vaccinare: Cred că toți cei implicați, prin dialog, care a fost singura armă la dispoziție, am reușit să îi convingem că vaccinul ne ajută să supraviețuim, iar vaccinarea până la urmă salvează vieți.

Campania de vaccinare în comunitatea de romi a fost mai eficientă decât la nivelul întregii comune.

Bogdan Bacilă - jurnalist Digi24: Aceasta este școala pe care o frecventează copiii din comunitatea romă din Șuncuiuș. Totul se întâmplă online, pentru că, deși procentul de vaccinare în sânul comunității trece de 96%, acesta depășește cu puțin 30% în rândul angajaților școlii.

Comuna Șuncuiuș s-a confruntat anul trecut cu un focar uriaș de COVID la un centru pentru vârstnici din localitate. Aproape 80 de persoane au fost testate pozitiv atunci, iar centrul a intrat în carantină.

