Concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, la care au dreptul părinții. Cuantumul brut al indemnizației este de 100%

Data publicării:
Concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav. Foto Getty Images
Concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav. Foto Getty Images
Din articol
Concediu medical pentru angajații din România Concediu medical cu indemnizație de 100% pentru supravegherea și îngrijirea copilului bolnav Alte tipuri de concedii medicale și codurile aferente, cu indemnizație de 100%

Părinții care au în îngrijire copii cu vârsta de până la 7 ani, asupra cărora a fost dispusă măsura carantinei sau izolării, pot beneficia de concediu medical cu indemnizație integrală de 100%. Prevederea legislativă are rolul de a oferi sprijin financiar persoanelor care trebuie să-și suspende activitatea profesională pentru a supraveghea și îngriji copilul aflat în această situație specială. Care sunt condițiile pe care părinții trebuie să le îndeplinească pentru a putea accesa aceste zile de concediu.

Perioada de concediu medical reprezintă un drept fundamental al angajaților din România, care le oferă posibilitatea de a se trata sau recupera după probleme de sănătate, fără să își pierdă veniturile sau locul de muncă.

Concediu medical pentru angajații din România

Concediul medical este reglementat printr-o serie de acte normative, printre care se numără: Ordonanța de Urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate; Legea nr. 399/2006 pentru aprobarea OUG 158/2005; Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1398/729/2021 privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a OUG 158/2005.

Angajatorul are obligația de a plăti angajatului concediul medical atunci când sunt îndeplinite condițiile legale, iar indemnizația se calculează ca un procent din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni, procent care variază între 75% și 100%, în funcție de tipul concediului și de natura afecțiunii medicale.

Pentru a beneficia de concediu medical, angajații trebuie să îndeplinească anumite condiții, printre care:

  • Calitatea de asigurat: angajatul trebuie să fie asigurat în sistemul public de asigurări sociale de sănătate și să plătească contribuții;
  • Copilul trebuie să fie în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
  • Să aibă domiciliul sau reședința în România;
  • Să existe un certificat medical eliberat de medic care atestă că este necesară îngrijirea copilului din cauza stării de boală, carantinei sau izolării.

Concediu medical cu indemnizație de 100% pentru supravegherea și îngrijirea copilului bolnav

Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, în cazul copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condițiile Legii nr. 136/2020 este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare și se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice continuarea activității, care nu poate fi realizată de la domiciliu, din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de direcția de sănătate publică.

Asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Beneficiază de indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav, opțional, unul dintre părinți, dacă solicitantul îndeplinește condițiile de stagiu de asigurare prevăzute

Durata este egală cu perioada stabilită de medicul curant sau de familie, în conformitate cu perioada de carantină sau izolare dispusă. Acest tip de concediu se aplică în contextul carantinei/izolării (de exemplu, în situații epidemiologice). Durata de acordare a concediului și a indemnizației pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice este de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient. 

Alte tipuri de concedii medicale și codurile aferente, cu indemnizație de 100%

  • Concediu medical pentru: Accident în timpul deplasării la/de la locul de muncă (cod 02) - Indemnizația variază între 80% și 100% din venitul de referință, în funcție de gravitatea accidentului;
  • Concediu medical pentru: Accident de muncă sau boală profesională (cod 03 și cod 04) -  Aceste concedii beneficiază de o indemnizație de 80% pănă la 100% din venitul de referință;
  • Concediu medical pentru: Boală infectocontagioasă din grupa A (cod 05) - se acordă în cazul unor boli grave, cu potențial epidemic. Indemnizația este de 100% din venitul de referință;
  • Concediu medical pentru: Boala infectocontagioasă pentru care se instituie măsura izolării (cod 51);
  • Concediu medical pentru: Urgență medico-chirurgicală (cod 06) - se acordă pentru situații medicale acute, care necesită intervenție imediată. Indemnizatia este de 100% din venitul de referință;
  • Concediu medical pentru carantină (cod 07);
  • Concediu medical pentru: Supravegherea și îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani (cod 92);
  • Concediu medical pentru: Tuberculoză (cod 12);
  • Concediu medical pentru: Neoplazii, SIDA (cod 14);
  • Concediu medical pentru: Unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare (cod 16).

