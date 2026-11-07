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Concediul de odihnă rămas din 2026 se pierde la 31 decembrie? Până când mai poți folosi zilele

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Concediu rămas din 2026. Foto Getty Images
Concediu rămas din 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Concediul de odihnă rămas din 2026: Ce prevede Codul muncii Cine stabilește când pot fi luate zilele Ce se întâmplă cu zilele rămase după cele 18 luni Când se plătește concediul neefectuat

Salariații care, din motive justificate, nu și-au putut lua integral concediul de odihnă aferent anului 2026 pot folosi zilele rămase până la 30 iunie 2028. Potrivit Codului muncii, angajatorul trebuie să le acorde cu acordul persoanei în cauză, în termen de 18 luni de la 1 ianuarie 2027.

Termenul se calculează în funcție de anul pentru care a fost acordat concediul. Astfel, zilele neefectuate din 2025 pot fi luate până la 30 iunie 2027.

Concediul de odihnă rămas din 2026: Ce prevede Codul muncii

Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Legea admite însă o excepție: în cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.

Aplicată calendaristic, regula înseamnă că pentru concediul rămas din 2025 termenul a început la 1 ianuarie 2026 și se încheie la 30 iunie 2027. Pentru cel rămas din 2026, termenul se desfășoară între 1 ianuarie 2027 și 30 iunie 2028.

Citește și: La câte zile de concediu ai dreptul, în funcție de vechimea în muncă

Cine stabilește când pot fi luate zilele

Concediul se efectuează pe baza unei programări colective sau individuale, stabilite de angajator. În cazul programării colective, angajatorul consultă sindicatul sau reprezentanții salariaților. Pentru cea individuală, consultă salariatul.

Programarea pentru anul următor trebuie făcută până la sfârșitul anului calendaristic, deci pentru 2027 ea trebuie încheiată până la 31 decembrie 2026.

Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă. Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni.

În cadrul perioadelor de concediu stabilite, salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare efectuării acestuia. În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Pentru perioada sărbătorilor de iarnă, sărbătorile legale în care nu se lucrează nu sunt incluse în durata concediului de odihnă. Aceeași regulă se aplică zilelor libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil.

Ce se întâmplă dacă salariatul se îmbolnăvește

La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă, cele aferente concediului de maternitate, paternal, de risc maternal, pentru îngrijirea copilului bolnav, concediului de îngrijitor şi perioada absenţei de la locul de muncă se consideră perioade de activitate prestată.

În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, de risc maternal ori pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.

Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.

Ce se întâmplă cu zilele rămase după cele 18 luni

Expirarea termenului de 18 luni nu înseamnă că salariatul pierde automat dreptul de a primi bani pentru concediul neefectuat. Dacă angajatorul nu i-a oferit efectiv posibilitatea de a lua zilele de odihnă, acestea pot fi compensate la încetarea contractului, chiar și după expirarea termenului. Dacă salariatul a avut această posibilitate și a ales să nu își ia concediul, nu mai poate cere plata zilelor rămase după cele 18 luni.

Când se plătește concediul neefectuat

Pe durata contractului de muncă, zilele de concediu rămase se acordă ca timp liber. Conform legii, compensarea în bani este permisă numai la încetarea contractului individual de muncă, indiferent de modul în care acesta încetează.

Editor : C.S.

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